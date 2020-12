Pratt & Whitney: traguardo storico per il PT6 turboprop engine

Pratt & Whitney ha annunciato che il 50.000° PT6 turboprop engine è uscito dalla linea di produzione raggiungendo un traguardo eccezionale nella General Aviation. Con il nuovo motore PT6 E-Series ora in piena produzione, che equipaggia il Pilatus PC-12 NGX, i numeri continuano a crescere.

“Dalla prima applicazione più di 50 anni fa, l’ormai iconico motore PT6 trasforma le possibilità in realtà per i nostri clienti in tutto il mondo su oltre 130 applicazioni diverse oggi”, ha affermato Irene Makris, vice president, sales and marketing at Pratt & Whitney. “Con ogni nuovo modello di motore sviluppato e progettato per una missione, una piattaforma e un cliente in mente, i nostri dipendenti continuano a costruire un motore più efficiente e intelligente con un’impronta ambientale sempre più ridotta e continuano a raccogliere la sfida ogni giorno”.

Il PT6 turboprop engine è la scelta collaudata per applicazioni impegnative, high-cycle/high-power applications in single and twin-engine aircraft, per tutti i tipi di missioni e applicazioni. L’attuale engine fleet flying population è di oltre 25.000 unità e ha accumulato più di 410 milioni di ore di volo, più flying time di chiunque altro in questo segmento.

Makris vede il 50.000° motore come un’opportunità per ringraziare clienti e dipendenti per questo straordinario risultato. È una testimonianza del continuo successo del motore e dell’innovazione dietro la sua continua evoluzione. L’esempio più recente è il lancio del motore PT6 E-Series, il primo turbine engine nel general aviation market a offrire dual-channel integrated electronic propeller and engine control.

“Questa pietra miliare della produzione non ha eguali nel settore. Ci offre un’altra opportunità per celebrare il successo in corso del motore, mentre continuiamo ad esplorare nuovi orizzonti per ancora più possibilità”, ha detto Makris. “Il risultato è la pietra angolare collettiva di Pratt & Whitney nella General Aviation. Con il motore PT6 E-Series ora in prima linea, restiamo impegnati a spingere l’innovazione come abbiamo fatto sin dall’inizio”.

Pratt & Whitney ha inoltre introdotto un comprehensive level of pay-per-hour engine maintenance coverage, noto come Platinum, per il suo nuovo motore PT6 E-Series che alimenta il Pilatus PC-12 NGX. La copertura è offerta tramite l’Eagle Service Plan (ESP) dell’azienda.

“Essendo il primo motore turboelica nell’aviazione generale a offrire un dual-channel integrated electronic propeller and engine control system, il motore PT6 E-Series ha portato l’aviazione al livello successivo per i nostri clienti”, ha affermato Nicholas Kanellias, vice-president, general aviation at Pratt & Whitney. “Il settore si è spostato verso un livello più completo di copertura per la manutenzione del motore e la soluzione Platinum per questo motore affronta sicuramente questa tendenza guidata dal mercato”.

I possessori di Pilatus PC-12 NGX scopriranno che la copertura Platinum include tutti gli articoli standard coperti da ESP Gold. Oltre a ciò, offre Foreign Object Damage (FOD) and environment-induced damage, inclusi engine removal, installation and rental, una novità nell’aviazione generale. Supportando il passaggio a un 100% planned maintenance environment, i servizi proattivi aiutano i clienti ad eliminare sorprese indesiderate e a ridurre i costi minimizzando i problemi o evitandoli del tutto.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)