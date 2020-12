News Brevi – 04.12.2020

ANA OTTIENE IL PRESTIGIOSO DECADE OF AIRLINE EXCELLENCE AWARD DI FLIGHTGLOBAL – All Nippon Airways (ANA) ha ricevuto il prestigioso Decade of Airline Excellence Award for the Asia-Pacific region di FlightGlobal. Il premio arriva dopo un decennio di forte crescita e riconosce ANA per la sua continua attenzione alla massimizzazione del comfort e della praticità per ogni passeggero. Negli ultimi dieci anni, ANA ha ampliato la sua rete globale, aumentato le dimensioni della sua flotta e lanciato Peach Air e Vanilla Air, i primi vettori low cost del Giappone. Inoltre, ANA è stato il cliente di lancio del Boeing 787 Dreamliner. “Questo è un premio prestigioso e siamo onorati di essere riconosciuti da FlightGlobal come la principale compagnia aerea negli ultimi 10 anni nella regione Asia-Pacifico”, ha affermato il Presidente Yuji Hirako. “Dato che questo premio è stato assegnato per un intero decennio di eccellenza, è un risultato significativo e parla della cultura del servizio e dell’ospitalità giapponese che ogni nostro dipendente incarna quotidianamente. Abbiamo sempre cercato di creare il miglior viaggio e la migliore esperienza possibile per i nostri passeggeri e il riconoscimento dei nostri sforzi solleverà il morale dell’intera organizzazione”. Il riconoscimento di FlightGlobal è l’ultimo di una lunga serie di premi che ANA ha ottenuto in una serie di categorie, tra cui il servizio passeggeri e l’innovazione nel design. Nel prossimo decennio, ANA continuerà a lavorare per innalzare i propri standard e superare qualsiasi nuova sfida per migliorare l’esperienza di viaggio per tutti i passeggeri.

QANTAS GROUP AVVIA NUOVE ROTTE DOMESTICHE – Qantas inizierà oggi a volare su tre nuove rotte tra la Tasmania e la terraferma per soddisfare la forte domanda di viaggi nazionali. I voli da Hobart a Brisbane opereranno fino a cinque giorni alla settimana, mentre i voli da Hobart a Canberra opereranno tre giorni alla settimana. Per la prima volta in sedici anni, Qantas opererà direttamente da Launceston a Sydney fino a quattro giorni alla settimana. Tutti i voli saranno operati dai Boeing 717 a doppia classe di QantasLink con 12 posti in Business e 98 posti in Economy, offrendo circa 2.500 posti a settimana sulle tre rotte. In risposta a una forte risposta da quando la rotta Launceston-Sydney è stata messa in vendita, Qantas ha annunciato che estenderà il servizio oltre il periodo iniziale di otto settimane, con voli che dovrebbero operare almeno fino alla fine di ottobre 2021. I voli inaugurali di oggi seguono il lancio di altre due nuove rotte di Qantas Group da Hobart nelle ultime settimane, verso Perth con Qantas e verso Gold Coast con Jetstar, portando a cinque il numero di nuove rotte per la Tasmania.

BOMBARDIER: CAMBIAMENTI NEL LEADERSHIP TEAM – Bombardier ha annunciato oggi la nomina di Annie Torkia Lagacé come Senior Vice President, General Counsel e Corporate Secretary, con effetto immediato. Annie riporterà a Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier Inc., in sostituzione di Steeve Robitaille, che rimarrà con la società nel ruolo di Senior Vice President, Strategic Projects attraverso il completamento della vendita di Bombardier Transportation ad Alstom, e garantirà un passaggio agevole delle responsabilità ad Annie. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Annie nel Bombardier leadership team”, ha affermato Éric Martel. “È una leader con una vasta esperienza in corporate governance, compliance, securities law e supporto a transazioni finanziarie e strategiche complesse. La profonda esperienza legale e il senso degli affari di Annie la rendono un’eccellente aggiunta alla nostra azienda”. Annie vanta oltre 20 anni di esperienza nei settori del diritto societario e commerciale. “Mentre diamo il benvenuto ad Annie, voglio anche ringraziare e riconoscere Steeve per i suoi numerosi contributi a Bombardier, compreso il ruolo fondamentale che ha svolto nel nostro riposizionamento strategico. Steeve ha guidato i negoziati di successo che hanno portato alla vendita di Bombardier Transportation ad Alstom, alla vendita dell’Aerostructures business a Spirit AeroSystems e alla vendita del regional aircraft business a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd”.

EASA: GUIDELINES PER L’USO DI CARGO TRACKING DEVICES IN RELAZIONE ALLA PANDEMIA – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato il primo guidance document relativo al trasporto di vaccini per COVID-19. In questa fase della pandemia COVID-19, la preparazione per il trasporto sicuro dei vaccini è fondamentale. Una volta che i vaccini saranno disponibili, gli air cargo operators dovranno affrontare un’enorme sfida logistica per garantire una consegna rapida ed efficiente. Tra le esigenze logistiche associate c’è l’uso di location-tracking and temperature-monitoring devices, per garantire l’integrità dei vaccini e facilitare il monitoraggio delle spedizioni. Lo scopo del documento è fornire orientamenti e raccomandazioni per la valutazione dei cargo tracking devices utilizzati nel contesto della pandemia in conformità con l’EASA Air Operations Regulation. Fornisce considerazioni tecniche per autorizzare in modo sicuro ed efficiente l’uso di questi dispositivi, coprendo aspetti come le interferenze elettromagnetiche e le batterie.

ICAO: ANCHE DURANTE LA PANDEMIA, FONDAMENTALE MANTENERE I PROGRESSI NELL’AVIATION SECURITY – In un briefing virtuale aperto convocato ieri dal Counter-Terrorism Committee (CTC) of the United Nations Security Council (UNSC), l’ICAO Secretary General Fang Liu ha sottolineato gli sviluppi chiave delle due organizzazioni, ICAO e il Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED), che hanno lavorato per cooperare in modo più efficace per mitigare le minacce terroristiche all’aviazione civile internazionale. “Il 2020 ha confrontato l’ICAO con la peggiore crisi globale nella storia dell’aviazione internazionale”, ha osservato Liu nella sua introduzione. “Abbiamo risposto rapidamente ed efficacemente per garantire operazioni aeree vitali, tenendo presente le minacce durature del terrorismo e compiendo progressi costanti nell’aviation security. Le ICAO Council’s Aviation Recovery Task Force (CART) Guidelines mirano ad allineare le air transport pandemic responses dei paesi, invitando i paesi a rafforzare i loro sistemi di supervisione della sicurezza e il coordinamento tra National Facilitation Committees e National Facilitation Programmes per gestire e controllare i rischi della pandemia”. Ha anche sottolineato: “La 40° Assemblea ha richiesto all’ICAO di rafforzare la consapevolezza e la cultura della sicurezza, una delle cinque priorità chiave del Global Aviation Security Plan (GASeP), e abbiamo quindi designato il 2021 come ‘Year of Security Culture'”. Per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza delle frontiere, Liu ha informato il CTC che l’ICAO Council ha adottato nuovi Passenger Name Record (PNR) standards. I nuovi PNR standards diventeranno un quadro internazionale obbligatorio per il trasferimento e lo scambio di PNR data, aiutando gli Stati a prevenire, individuare, indagare e perseguire reati di terrorismo e altri reati gravi.

PRATT & WHITNEY AGGIUNGE UN SECONDO GTF MRO SHOP IN CINA – Pratt & Whitney ha annunciato oggi che amplierà il suo global network of providers che gestiscono il motore Pratt & Whitney GTF per includere MTU Maintenance Zhuhai Co.Ltd. Joint venture tra MTU Aero Engines e China Southern Airline Company Limited, MTU Maintenance Zhuhai fornirà la manutenzione per i motori PW1100G-JM che equipaggiano la famiglia di aeromobili Airbus A320neo. La Zhuhai facility sarà la terza struttura di MTU a servire i motori con full disassembly, assembly and test capability nel GTF MRO network. “Noi, insieme ai nostri colleghi di International Aero Engines, LLC, siamo entusiasti di espandere la nostra rete MRO globale di livello mondiale continuando ad aggiungere capacità per servire la nostra flotta GTF in crescita”, ha affermato Dave Emmerling, vice president, Commercial Aftermarket at Pratt & Whitney. “Con MTU Maintenance Zhuhai, diamo il benvenuto a un fornitore di servizi di manutenzione di grande esperienza che fornirà ai nostri clienti nella regione un servizio e un supporto eccezionali”. MTU Maintenance Zhuhai diventerà la seconda struttura in Cina e la quinta in Asia a supportare GTF MRO work, insieme ad AMECO in Cina, Pratt & Whitney’s Eagle Services Asia (ESA) a Singapore, nonché IHI e MHIAEL in Giappone. La Cina ospita una delle più grandi flotte GTF, 11 compagnie aeree con 140 aeromobili della famiglia A320neo operativi. Pratt & Whitney ha una lunga storia in Cina, che risale a più di 90 anni.

EASA E CAAS INTENSIFICANO LA COLLABORAZIONE PER RENDERE L’AIRCRAFT TYPE CERTIFICATION PROCESS PIU’ EFFICIENTE – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e la Civil Aviation Authority Singapore (CAAS) hanno aggiornato il loro accordo di lavoro bilaterale per facilitare la convalida da parte di CAAS delle EASA aircraft type certifications. L’emendamento al Working Arrangement on Airworthiness Certification consentirà alle due autorità di regolamentazione di collaborare per facilitare le innovazioni nel settore dell’aviazione, come electric-vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft. Con effetto immediato, CAAS sarà in grado di convalidare le EASA design approvals contemporaneamente e in stretto coordinamento con l’EASA type certification process. Ciò aiuterà le compagnie aeree di Singapore a innovare e trarre vantaggio dal rapido sviluppo delle tecnologie aeronautiche. “Questo emendamento testimonia le eccellenti relazioni nel settore dell’aviazione tra Europa e Singapore. Estende ulteriormente la fiducia che abbiamo nei reciproci sistemi e il nostro forte rapporto di lavoro con CAAS”, ha affermato Patrick Ky, EASA Executive Director. “Nel mondo di oggi, dove la product innovation è molto più veloce, i processi paralleli possono aiutare l’industria a lanciare i propri prodotti più rapidamente e facilmente in importanti mercati al di fuori dell’Europa”. Kevin Shum, Director-General of CAAS, ha aggiunto: “CAAS è impegnata a collaborare con la comunità dell’aviazione per promuovere la sicurezza e l’innovazione, per far avanzare l’aviazione. Questo miglioramento dell’accordo testimonia la forte partnership tra CAAS e EASA. Contribuirà a sviluppare Singapore come centro di eccellenza per il settore dell’aviazione”. Nel Working Arrangement on Airworthiness Certification tra EASA e CAAS firmato il 13 luglio 2017, la convalida da parte di CAAS poteva iniziare solo dopo che EASA aveva rilasciato il Type Certificate.

IL CHIEF CUSTOMER OFFICER DI AMERICAN AIRLINES NOMINATO NEL GBTA BOARD OF DIRECTORS – La Global Business Travel Association (GBTA), la più grande business travel association del mondo, ha nominato Alison Taylor, Chief Customer Officer di American Airlines, nel suo Board of Directors. “Alison è una voce rispettata e strategica nel nostro settore e siamo fortunati ad averla a far parte del leadership team di GBTA”, ha affermato Bhart Sarin, President of GBTA. “Attendiamo con impazienza la sua prospettiva globale acquisita in decenni di vita e lavoro in diversi paesi del mondo”. Nel suo nuovo ruolo, Taylor aiuterà a rappresentare i GBTA Allied Members, collaborando per affrontare i problemi comuni che l’industria dei viaggi deve affrontare. In qualità di Chief Customer Officer, Taylor lavora per creare un ambiente accogliente per i clienti della compagnia aerea in ogni fase del loro viaggio. È responsabile degli American Airlines Vacations, Customer Experience and Reservations, Global Sales and Distribution, Marketing and Digital Customer Experience teams.

AMERICAN AIRLINES: LA SHERPA TRAVEL GUIDE ORA DISPONIBILE ANCHE IN SPAGNOLO – All’inizio di quest’anno American ha lanciato un nuovo strumento di viaggio per fornire ai clienti un’esperienza di pre-viaggio più semplice. Attraverso la Sherpa travel guide, ora disponibile in inglese e spagnolo, i clienti possono apprendere le linee guida e i requisiti di viaggio più aggiornati per il coronavirus (COVID-19). “La nostra Sherpa travel guide è uno strumento utile per i nostri clienti che volano a livello nazionale e internazionale, in quanto fornisce informazioni chiare e affidabili per un’esperienza senza interruzioni”, ha affermato Christine Valls, Managing Director of Sales for Florida, Latin America and the Caribbean. “Con il lancio della traduzione spagnola di Sherpa, speriamo di offrire a più clienti l’accesso a questa preziosa guida”. I clienti possono accedere alla Sherpa travel guide dalla aa.com travel updates page, sotto la Travel Guidelines section.