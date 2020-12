Emirates accoglie il primo dei tre A380 che verranno consegnati a dicembre

Emirates ha accolto con favore A6-EVL, il suo 116° A380, il primo dei tre A380 che entreranno far parte della sua flotta nel 2020. L’aereo è arrivato a Dubai nelle prime ore di sabato mattina, alimentato da un blend di conventional jet fuel e sustainable aviation fuel (SAF).

Emirates riceverà altri due A380 entro la fine del mese, uno dei quali presenterà il tanto atteso prodotto Premium Economy.

Sin dal suo ingresso nella flotta Emirates, 12 anni fa, l’A380 è stato l’ammiraglia della compagnia aerea, catturando l’immaginazione dei viaggiatori e fornendo un’esperienza di viaggio senza pari. Elementi distintivi come l’A380 Onboard Lounge e la Shower Spa continuano a far parlare di sé.

L’esperienza dell’A380 di Emirates rimane molto ricercata dai clienti, e molti si assicurano di prenotare il loro viaggio su questo aereo per sperimentare la sua spaziosità, silenziosità e comfort in ogni cabina. Emirates ha recentemente ripristinato i suoi prodotti iconici per i clienti, bilanciando un’esperienza elevata durante la pandemia con misure che danno la priorità alla salute e al benessere dei passeggeri.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “L’A380 è stata una storia di successo per Emirates, e questo si riflette nel forte interesse dei clienti ovunque abbiamo operato l’aereo nel corso degli anni. L’A380 ci ha aiutato a soddisfare in modo efficiente la domanda negli aeroporti con limiti di slot e anche su trunk routes, supportando le nostre long-haul hub operations. È importante sottolineare che, con lo spazio e la tecnologia su questo aereo, siamo stati in grado di introdurre nuovi concetti a bordo che hanno trasformato l’esperienza di volo in meglio. Non vediamo l’ora di presentare la nostra esperienza in Premium Economy, che farà il suo debutto su un A380 nei prossimi mesi, e continueremo a investire nella nostra world-class A380 product experience. L’A380 rimarrà il nostro fiore all’occhiello per il prossimo decennio e lo implementeremo nuovamente su più rotte con il ritorno della domanda di viaggio”.

L’A380 attualmente vola a Cairo, Amman, Parigi, Londra, Guangzhou, Manchester e Mosca e recentemente i servizi sono stati aumentati fino a quattro giornalieri con A380 verso Londra Heathrow e a voli giornalieri per Mosca. L’aereo sta anche dimostrando la sua versatilità essendo utilizzato come ‘mini-freighter’ su selezionate cargo charter operations per trasportare merci urgentemente richieste attraverso il network Emirates.

Il volo di consegna per il nuovo membro della flotta Emirates è stato alimentato da una miscela di jet fuel tradizionale e sustainable aviation fuel (SAF). Questa è la prima volta che la compagnia aerea utilizza carburante sostenibile per l’aviazione per alimentare un A380. Il biocarburante utilizzato per il volo è stato prodotto da olio da cucina usato in Finlandia.

Sir Tim ha commentato l’impegno della compagnia aerea a ridurre il proprio impatto ambientale: “La sostenibilità rimane una delle nostre priorità in Emirates. Stiamo osservando molto da vicino gli sviluppi del sustainable aviation fuel e non vediamo l’ora che arrivi il momento in cui potrà essere prodotto su larga scala e in modo competitivo in termini di costi. Il nostro ultimo A380 delivery flight è stato parzialmente alimentato da carburante per aviazione sostenibile e questo è un passo positivo verso la riduzione delle nostre emissioni complessive”.

Emirates continua a sostenere iniziative che contribuiscono allo sviluppo del settore SAF e a una più ampia diffusione dei biocarburanti. La compagnia aerea fa parte dello Steering Committee della coalizione Clean Skies for Tomorrow, istituito dal World Economic Forum per promuovere lo sviluppo di SAF. Emirates ha anche supportato una serie di webinar sul futuro dei SAF negli Emirati Arabi Uniti, ospitati dalla Khalifa University. Un terzo degli autobus per il trasporto dei crew Emirates a Dubai attualmente è alimentato da biocarburanti, con uno dei suoi principali crew bus transport contractors, Al Wegdaniyah, che adotta biocarburanti forniti da Neutral Fuels.

Emirates continua a compiere passi significativi verso la riduzione delle emissioni. Oltre a operare aeromobili moderni e a basso consumo di carburante con un’età media di 6,5 anni, Emirates ha anche un fuel efficiency programme che comprende una serie di iniziative, tra cui lavorare con gli air navigation providers su “flex tracks”, o flexible routings che realizzano il più efficiente flight plan per ogni volo.

Emirates gestisce anche un robusto fuel monitoring system. A terra, la compagnia aerea implementa pratiche di risparmio di carburante ove possibile, come l’uso di propulsori che consumano meno energia e lo spegnimento di uno o due motori durante il rullaggio dopo l’atterraggio. Altre iniziative operative includono idle reverse thrust all’atterraggio, miglioramenti della loading efficiency, aircraft weight management, l’introduzione di electronic flight bags for cockpit crew.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)