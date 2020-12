Il 747 di British Airways in livrea Landor atterra a Dunsfold

Uno degli ultimi Boeing 747 rimasti di British Airways ha preso il volo per l’ultima volta questo fine settimana, partendo per la sua nuova casa al Dunsfold Aerodrome nel Surrey (leggi anche qui). Adornato con l’iconica livrea Landor, l’heritage Centenary jumbo jet – registrazione G-BNLY – è partito sabato pomeriggio dalla British Airways’ engineering base a Cardiff.

Da quando è entrato nella flotta British Airways il 1° febbraio 1993, G-BNLY ha operato 14.016 voli e ha volato per oltre 122.358 ore su quasi 60 milioni di miglia. Il suo ultimo volo passeggeri è stato da Città del Capo a Heathrow il 22 marzo 2020.

Dopo il suo breve viaggio a Dunsfold, dove sarà conservato per le generazioni future, ha eseguito un ultimo sorvolo prima di essere accolto da una piccola folla di spettatori entusiasti.

Inoltre, British Airways ha annunciato la nomina di Carrie Harris come nuovo Head of Sustainability, riflettendo la crescente importanza della sostenibilità per la compagnia aerea. Harris si unisce a British Airways dalla società madre della compagnia aerea, International Airlines Group (IAG), dove è stata Group Sustainability Manager negli ultimi cinque anni. È Chartered Environmentalist, Fellow of IEMA (l’ente di accreditamento per i professionisti della sostenibilità), auditor ambientale registrato e ha conseguito due lauree magistrali in Scienze e gestione ambientale.

Nel suo ruolo in British Airways, riferendo a Louise Evans, Director of External Communications & Sustainability, Harris sarà responsabile di un team di otto persone che lavorano alla strategia della compagnia aerea per l’ambiente, la diversità, l’inclusione e il benessere, gli investimenti nella comunità. L’anno scorso Harris ha contribuito a lanciare Flightpath Net Zero di IAG, impegnando il Gruppo a raggiungere net zero entro il 2050, una prima mondiale per un gruppo di compagnie aeree e una strategia climatica di riferimento per il settore dell’aviazione.

Carrie Harris, Head of Sustainability di British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che i nostri clienti, colleghi e investitori vogliono vedere la sostenibilità al centro di tutto ciò che facciamo in British Airways, quindi questa è un’incredibile opportunità per me di costruire sul grande lavoro che è già ben avviato. Mentre ci avviciniamo al 2021, daremo una nuova occhiata a tutto ciò che facciamo per garantire che la sostenibilità sia incorporata nella nostra cultura, nelle nostre operazioni e nell’esperienza dei nostri clienti”.

Entro la fine di questa settimana British Airways dovrebbe ritirare l’ultimo velivolo 747 della sua flotta, quattro anni prima del previsto. Gli aeromobili vengono sostituiti da modelli più moderni come l’A350 e il 787 che sono tra il 25 e il 40% più efficienti in termini di consumo di carburante.

