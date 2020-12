IATA esorta gli Stati a seguire le linee guida globali sui test degli equipaggi

L’International Air Transport Association (IATA) e la International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA) hanno chiesto congiuntamente ai governi di seguire le linee guida della International Civil Aviation Organization (ICAO) Council Aviation Recovery Task Force (CART) per esentare gli equipaggi dai test COVID-19 applicati ai viaggiatori aerei.

Le CART guidelines raccomandano specificamente che i membri dell’equipaggio non siano soggetti a controlli o restrizioni applicabili ad altri viaggiatori. Inoltre, secondo CART, i metodi di screening sanitario per i membri dell’equipaggio dovrebbero essere il più “non invasivi possibile”.

Nonostante questa guida, un numero crescente di Stati sta applicando le stesse misure di salute pubblica per gli equipaggi che vengono applicate al pubblico in viaggio. Tali misure includono un negative COVID test prima della partenza e in alcuni casi è richiesto un secondo test COVID negativo all’arrivo. Inoltre, diversi regolatori dell’aviazione civile consentono solo ai membri dell’equipaggio con un negative COVID-19 PCR test certificate di fare scalo nei rispettivi paesi.

“Queste misure non solo violano la ICAO global guidance raccomandata, ma non tengono conto del fatto che le interazioni con la popolazione locale sono ridotte al minimo”, ha affermato Gilberto Lopez Meyer, IATA’s Senior Vice President, Safety and Flight Operations. “Ad esempio, l’equipaggio in sosta è spesso limitato all’hotel. Tali misure ignorano anche il fatto che le compagnie aeree rispettano già i requisiti dei programmi di protezione e monitoraggio della salute del loro paese d’origine per gestire la crew health, che in genere includono misure per ridurre il rischio di infezione”.

“Le misure adottate da alcuni Stati non solo violano le linee guida raccomandate, ma esercitano anche uno stress e una pressione eccessivi sugli equipaggi. La guidance fornita è stata attentamente sviluppata per garantire che le operazioni possano continuare senza mettere a repentaglio la sicurezza sia degli equipaggi che dei passeggeri”, ha affermato il Capitano Jack Netskar, IFALPA President.

“Oltre all’intrusione e al disagio fisico del test COVID-19 quotidiano, ci sono considerazioni di costo significative. Una compagnia aerea globale ha stimato che il costo per conformarsi a tali requisiti per un singolo volo giornaliero ammonterebbe a ulteriori 950.000 USD all’anno”, afferma IATA.

“Le compagnie aeree sono disposte a investire nella sicurezza che offre risultati significativi, ma non è questo il caso, con requisiti di test unilaterali e non coordinati. Gli Stati dovrebbero riconoscere che l’equipaggio presenta un profilo di rischio diverso rispetto ai passeggeri e che una maggiore flessibilità e allentamento dei requisiti di test e/o quarantena potrebbero essere presi in considerazione, comprese le esenzioni”, ha affermato Lopez Meyer.

