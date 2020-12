News Brevi – 07.12.2020

RYANAIR: LE STATISTICHE DEL SERVIZIO CLIENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE – Ryanair ha reso note le statistiche mensili del servizio clienti, secondo le quali il 98% dei voli di novembre è arrivato puntuale. I risultati relativi all’esperienza dei clienti “Rate My Flight” del mese di novembre, dimostrano che il 92% dei 23.000 intervistati ha valutato il proprio volo come ‘Eccellente/Molto buono/Buono’, registrando alte valutazioni per la cortesia dell’equipaggio (94%), il servizio a bordo (93%), le procedure di imbarco (90%) e la scelta di cibo e bevande (86%). Dara Brady di Ryanair ha affermato: “Ryanair ha trasportato 2 milioni di passeggeri a Novembre e siamo lieti di affermare che il 98% dei nostri voli è arrivato in orario. Vengono applicate misure quotidiane di sanificazione, a bordo vige l’obbligo di indossare le mascherine e vengono privilegiate transazioni contactless per garantire che i nostri clienti si sentano sicuri quando volano con noi. Siamo lieti che il 92% dei clienti intervistati (23.000), che hanno volato con le nostre nuove linee guida per la salute e la sicurezza, abbiano valutato il proprio volo Ryanair a Novembre come ‘Eccellente / Molto buono / buono’ utilizzando la funzione “Rate My flight” di Ryanair, che consente a tutti i clienti di fornire recensioni in tempo reale tramite l’app Ryanair e l’e-mail”.

EASYJET NOMINA IL NUOVO CHIEF COMMERCIAL OFFICER – easyJet ha annunciato di aver nominato Sophie Dekkers nuovo Chief Commercial Officer. Sophie è in easyJet dal 2007 in una varietà di ruoli, più recentemente come Customer Director. Durante la sua permanenza presso la compagnia aerea si è occupata della performance commerciale dell’UK market come UK Country Director, oltre ad aver ricoperto ruoli come Director of Scheduling e Head of Business. Sophie sarà responsabile per Network and Planning, Scheduling, Commercial and Digital. La nomina di Sophie segue le dimissioni di Robert Carey e subentrerà con effetto immediato. Thomas Haagensen, Group Markets Director, assumerà le responsabilità di Robert per i marketing and customer teams in qualità di Group Marketing & Markets Director della compagnia. Commentando la nomina, Johan Lundgren, CEO di easyJet, afferma: “Sono lieto di aver nominato Sophie Dekkers come Chief Commercial Officer. Ha una vasta esperienza in easyJet in una vasta gamma di ruoli, quindi l’enorme profondità e ampiezza della conoscenza della compagnia aerea e l’acume commerciale ci serviranno molto bene in futuro. Non vedo l’ora di dare il benvenuto a Sophie nel Management Board”.

SAS: IL TRAFFICO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 – Nel mese di novembre, 331.000 passeggeri hanno volato con SAS, in calo dell’86% anno su anno e del 45% rispetto al mese precedente. Allo stesso tempo SAS ha ridotto la propria capacità del 75% rispetto allo scorso anno e del 20% rispetto a ottobre. Il load factor si è attestato al 25,3%, in calo di circa 45 punti percentuali (p.p) rispetto allo scorso anno e di 13 p.p. rispetto a ottobre. Il calo del numero di passeggeri e del load factor è stato determinato dall’accelerazione del numero di casi di COVID-19 segnalati in tutta Europa, che ha portato a rinnovate restrizioni di viaggio seguite da un calo significativo della domanda, anche per i viaggi nazionali. “Inoltre, abbiamo notato un aumento del numero di no-show passengers a novembre, con un impatto negativo sul load factor rispetto al mese precedente. Inoltre, avendo progressivamente ridotto la nostra capacità europea e scandinava, il traffico intercontinentale sostenuto dai ricavi cargo, ha una quota proporzionale maggiore del load factor riportato, incidendo negativamente sul confronto con il mese precedente”, afferma SAS. “Il forte aumento del numero di casi COVID-19, la reintroduzione di restrizioni di viaggio e raccomandazioni per l’allontanamento sociale, ha avuto un impatto immediato sulla domanda generale e sulla disponibilità a viaggiare. Anche se SAS ha risposto rapidamente riducendo la capacità offerta, l’inevitabile lead time dei crew rosters implementati e l’adesione ai local furlough schemes, purtroppo ha creato uno squilibrio tra capacità e domanda durante il mese. Tuttavia, a partire da dicembre, abbiamo apportato ulteriori modifiche per adattare la nostra capacità alla domanda disponibile”, afferma Rickard Gustafson, CEO SAS.

ANA E TOYOTA INDUSTRIES TESTANO TECNOLOGIE INNOVATIVE A SAGA AIRPORT – All Nippon Airways (ANA) ha collaborato con Toyota Industries per condurre ulteriori test dei robotic baggage loader and autonomous towing tractor, per sviluppare ulteriormente queste tecnologie innovative per accelerarne l’adozione. In programma dal 14 al 18 dicembre, questa ultima serie di test dimostrerà i guadagni ottenuti dalla tecnologia. I test si svolgeranno presso Kyushu Saga International Airport, dove ANA ha condotto prove di automated technology da marzo 2019. L’aeroporto è servito come base per i trials poiché ANA ha collaborato con la prefettura di Saga per trasformare Saga Airport in uno degli aeroporti più intelligenti e meglio collegati del mondo. “ANA è orgogliosa della nostra storia di innovazione e abbraccia le ultime tecnologie al fine di massimizzare il comfort e la convenienza dei passeggeri, migliorando nel contempo l’esperienza di viaggio complessiva”, ha affermato Masaki Yokai, Senior Vice President of ANA. In grado di funzionare a una velocità massima di 15 chilometri all’ora senza la supervisione umana, l’autonomous tractor offre uno scorcio dell’aeroporto del futuro. Innovativo anche il baggage loader, il primo del suo genere in Giappone progettato per l’aircraft use. ANA e Toyota Industries stanno promuovendo l’automatic towing tractor come parte di un programma per promuovere l’innovazione nel settore dell’aviazione da parte del Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Automatizzando le operazioni di movimentazione dei bagagli e delle merci, ANA sta portando avanti la sua iniziativa per sviluppare “Simple & Smart” airport ground support operations, contribuendo a creare un ambiente di lavoro snello e confortevole per tutti, consentendo agli aeroporti di operare in modo efficiente con una forza lavoro più piccola.

DISCOVER QATAR ANNUNCIA IL LANCIO DELLA SUA PRIMA EXPEDITION CRUISE – Discover Qatar, la destination management subsidiary di Qatar Airways, ha annunciato il lancio della sua prima expedition cruise series, che offrirà agli ospiti un’esperienza maestosa mentre viaggiano nel lusso e nel comfort lungo la costa del Qatar. Le crociere, progettate per viaggiatori esperti e avventurosi, offrono un’opportunità unica per osservare il più grande incontro di living fish del mondo, the Whale Shark, nella Al Shaheen marine zone. La Discover Qatar expedition cruise darà ai passeggeri il privilegio di accedere alla zona marina ristretta di Al Shaheen, un ecosistema diversificato di immensa bellezza naturale, per assistere alla maestosità del raduno degli squali balena, nonché a un’avventura di esplorazione costiera unica. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il Qatar è un ambiente unico per le expedition cruises e sono estremamente entusiasta di lanciare il nostro primo prodotto in quest’area per mostrare al mondo la bellezza del nostro paese. Il Qatar, con la sua abbondanza di natura aspra e incontaminata, circondato da acque cristalline e un ecosistema di biodiversità unico, offre avventure emozionanti che consentono ai visitatori di entrare in contatto con la natura e visitare aree del Qatar accessibili solo dal mare. Inoltre, i nostri ospiti avranno l’opportunità senza precedenti di osservare il più grande raduno del pesce più grande del mondo: gli squali balena”. Discover Qatar offre ai clienti un eight-night, nine-day expedition cruise package su navi di lusso. Discover Qatar ha stretto una partnership con PONANT, world’s leader in luxury expeditions cruising, per offrire questa serie di crociere. La stagione delle crociere inizierà nell’aprile 2021 e avrà sette partenze settimanali consecutive.

ETIHAD PARTECIPA AL PRINCIPALE DIGITAL AVIATION RESERACH PROJECT IN UK – Etihad Airways si è unita al consorzio del Digital Aviation Research and Technology Center (DARTeC), che dovrebbe aprire il prossimo anno presso Cranfield University, UK. In qualità di prima compagnia aerea ad entrare a far parte del consorzio DARTeC e come uno dei principali innovatori del settore, l’esperienza di Etihad nei settori fondamentali di sostenibilità, efficienza operativa, sicurezza e passenger experience fornirà informazioni preziose e capacità operative del mondo reale all’iniziativa DARTeC. Gli argomenti specifici su cui Etihad e DARTeC collaboreranno includono: ridurre le emissioni degli aeromobili sia in aria che a terra; creare uno spazio aereo sicuro, protetto ed efficiente; una migliore comprensione degli impatti sulla sostenibilità dell’intera vita degli aerei; migliorare l’esperienza dei passeggeri; aumentare l’affidabilità e la disponibilità degli aeromobili. Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Etihad è nota da tempo come leader per l’innovazione nel settore dell’aviazione e il nostro ruolo nel consorzio rafforza il nostro impegno a guidare il settore in avanti. In qualità di vettore innovativo e orientato al futuro, l’adesione a DARTeC è una scelta naturale per Etihad, poiché offre un’opportunità unica per espandere l’esplorazione di argomenti chiave con partner leader del settore”. DARTeC mira ad affrontare alcune delle principali sfide di ricerca che il settore dell’aviazione deve affrontare.

QANTAS ESTENDE IL CARBON OFFSET PROGRAM ANCHE ALL’INDIRECT BOOKING CHANNEL – Qantas ha annunciato oggi una significativa estensione del suo carbon offset program, consentendo agli agenti di viaggio di aiutare i propri clienti a volare a emissioni zero. Il vettore è la prima compagnia aerea ad offrire ai clienti la possibilità di acquistare compensazioni di carbonio al momento della prenotazione di voli nel canale indiretto, con la funzionalità resa possibile attraverso la Qantas Distribution Platform (QDP) abilitata per NDC. La capacità di volare a emissioni zero è tradizionalmente disponibile solo per i clienti che effettuano il “tick-the-box” quando prenotano voli direttamente tramite qantas.com. Questo miglioramento vedrà Qantas sostenere più progetti di conservazione e ambientali in Australia e in tutto il mondo. Nel corso degli anni questi progetti hanno incluso la protezione della Grande Barriera Corallina e il lavoro con le comunità indigene per ridurre gli incendi nell’Australia occidentale. I Qantas Frequent Flyer members e i Qantas Business Rewards possono guadagnare 10 Qantas Points per ogni dollaro speso compensando le loro emissioni, uno dei tassi di guadagno standard più elevati del programma. Tutti gli agenti di viaggio che effettuano prenotazioni utilizzando i contenuti della piattaforma di distribuzione Qantas avranno accesso alla funzione Fly Carbon Neutral.

NUOVA NOMINA PER AMERICAN AIRLINES – American Airlines ha annunciato oggi che Meghan Montana è stata promossa Vice President and Treasurer. Nel suo ruolo ampliato, Montana sarà responsabile delle attività di tesoreria della compagnia aerea, tra cui corporate finance, global banking and cash management, nonché fleet transactions, asset management, insurance and fuel procurement. Riporterà all’American’s Chief Financial Officer, Derek Kerr. Montana succede a Tom Weir, che ha annunciato il suo ritiro da American dopo 20 anni. “Tom è uno dei migliori amici che abbia mai avuto in questo settore”, ha detto Kerr. “È il principale finanziatore mondiale dell’aviazione, come dimostra il fatto che ha messo insieme oltre $100 miliardi di finanziamenti e negoziato più di $50 miliardi di acquisti di aeromobili e motori durante la sua carriera. È stato una roccia nel team finanziario per 20 anni ed è l’unico tesoriere con cui ho lavorato durante il mio periodo come CFO. Meghan sarà all’altezza del compito. Questo fa parte di un piano di transizione a lungo termine per il nostro treasury team”.