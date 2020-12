ICAO: il messaggio dei leader per l’International Civil Aviation Day

Il sette dicembre di ogni anno è riconosciuto in tutto il mondo come l’International Civil Aviation Day. L’anniversario di quest’anno sarà ricordato come un punto cruciale nella storia del settore dell’aviazione civile globale, dato che la pandemia COVID-19 ha provocato una perdita senza precedenti di posti di lavoro e entrate, oltre che della connettività aerea che è alla base dello sviluppo sostenibile e di molti sforzi umanitari in tutto il mondo.

In questo momento unico nella storia dell’aviazione internazionale, Salvatore Sciacchitano, ICAO’s Council President e Fang Liu, ICAO Secretary General, si uniscono al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nel sottolineare le importanti priorità del trasporto aereo che il mondo deve affrontare.

“Il tema dell’International Civil Aviation Day 2020 è “Advancing Innovation for Global Aviation Development“.

L’impegno per l’innovazione è sempre stato al centro dell’aviazione ed è stato determinante per i continui miglioramenti delle performance che i paesi hanno realizzato, attraverso l’ICAO, per la sicurezza aerea, la protezione, l’efficienza e la sostenibilità economica e ambientale delle operazioni internazionali.

L’innovazione sarà anche al centro delle nostre strategie e partnership di ripresa, poiché ricostruiremo un post-pandemia migliore, stabilendo una rete globale rinnovata, più verde e più resiliente di fronte a future minacce pandemiche e più affidabile in termini di vantaggi economici che la connettività aerea offre alle società moderne.

Oggi, il Consiglio ICAO, compresa la sua Council Aviation Recovery Taskforce, continua a incoraggiare misure innovative e prudenti per aiutare i paesi a rispondere e, infine, a riprendersi dal COVID-19. Questo lavoro è supportato dal Segretariato dell’ICAO, che ha innovato i propri adattamenti speciali agli standard globali dell’aviazione per mantenere possibili operazioni vitali, istituendo risorse pandemiche dedicate e strumenti di monitoraggio per mantenere i paesi coordinati nelle loro air transport responses.

Insieme, queste azioni mantengono in funzione le air cargo supply chains cruciali mentre il mondo ne ha più bisogno, facilitando la fornitura di servizi aerei umanitari e di rimpatrio vitali per riunire le famiglie, aiutando a proteggere i passeggeri e gli equipaggi di volo ogni giorno. Queste inoltre sono pesantemente invocate per spostare vaccini e altri beni deperibili e di alto valore.

In attesa di un mondo post-pandemico, l’innovazione sarà al centro della nuova era dell’aviazione che sta ora sorgendo e dei progressi in autonomous aircraft, renewable power and propulsion sources, sub-orbital flight, artificial intelligence, additive manufacturing, big data, blockchain, e molti altri sviluppi entusiasmanti che stanno cambiando il volto del volo così come lo conosciamo.

Il successo in tali sforzi è sempre stato basato su un impegno mondiale per la standardizzazione, l’armonizzazione e la cooperazione che i paesi e l’industria raggiungono insieme a ICAO. Questi doveri e capacità sono più importanti che mai oggi, poiché affrontiamo insieme le doppie sfide del controllo del COVID-19 e della mitigazione degli effetti socio-economici incredibilmente gravi a cui ha portato, limitando la connettività aerea sia per le società sviluppate che per quelle in via di sviluppo”.

(Ufficio Stampa ICAO)