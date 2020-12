Il recupero dell’Air Cargo prosegue più lento a ottobre

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati di ottobre per i global air freight markets, che mostrano che la air cargo demand ha continuato a migliorare ma a un ritmo più lento rispetto al mese precedente e rimane al di sotto dei livelli dell’anno precedente.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è stata del 6,2% inferiore ai livelli dell’anno precedente a ottobre (-7,5% per le operazioni internazionali). Si tratta di un miglioramento rispetto al calo del 7,8% su base annua registrato a settembre. Tuttavia, il ritmo della ripresa in ottobre è stato più lento rispetto a settembre, con una month-on-month demand in crescita del 4,1% (1,1% per l’internazionale).

La capacità globale, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è diminuita del 22,6% a ottobre (-24,8% per le operazioni internazionali) rispetto all’anno precedente. Quasi quattro volte maggiore della contrazione della domanda, indicando la continua e grave crisi di capacità.

Continuano le forti variazioni regionali, con i vettori nordamericani e africani che registrano aumenti della domanda su base annua (rispettivamente +6,2% e +2,2%), mentre tutte le altre regioni sono rimaste in territorio negativo rispetto a un anno prima.

Il miglioramento delle performance è in linea con il miglioramento degli indicatori economici chiave.

“La domanda per l’air cargo sta tornando, una tendenza che prevediamo continuerà nel quarto trimestre. Il problema più grande per l’air cargo è la mancanza di capacità, poiché gran parte della flotta passeggeri rimane a terra. La fine dell’anno è sempre alta stagione per l’air cargo, per gli acquirenti che fanno affidamento sull’e-commerce, l’80% del quale viene consegnato per via aerea. Quindi la crisi di capacità per gli aerei a terra colpirà particolarmente duro negli ultimi mesi del 2020. La situazione diventerà ancora più critica mentre cerchiamo capacità per le consegne imminenti di vaccini”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto l’international air cargo demand diminuire dell’11,6% a ottobre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta di un miglioramento rispetto al calo del 14,6% a settembre 2020.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento dell’1,3% della domanda internazionale in ottobre rispetto all’anno precedente, il secondo mese di crescita in 10 mesi.

I vettori europei hanno registrato una diminuzione della domanda dell’11,9% in ottobre rispetto all’anno precedente. Si tratta di un miglioramento rispetto al calo del 15,6% a settembre 2020.

I vettori del Medio Oriente hanno registrato un calo dell’1,9% degli international cargo volumes su base annua a ottobre, invariato rispetto a settembre.

I vettori latinoamericani hanno registrato un calo del 12,5% degli international cargo volumes a ottobre rispetto all’anno precedente. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto al calo del 22,2% di settembre 2020.

Le compagnie aeree africane hanno visto aumentare la domanda del 2,8% su base annua a ottobre. Questo è stato inferiore alla crescita del 12,1% a settembre.

(Ufficio Stampa IATA)