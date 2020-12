Vueling aumenta il numero di destinazioni dall’Italia con 7 nuove rotte per dicembre e gennaio

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), amplia la propria offerta di rotte nazionali e internazionali dalla metà di dicembre fino ai primi di gennaio. A partire dal prossimo 17 dicembre e fino al 10 gennaio, in Italia la compagnia attiverà nuovamente 7 destinazioni dirette: da Roma Fiumicino a Malaga, Valencia e Siviglia, da Milano Malpensa a Parigi-Orly, e renderà nuovamente operativi i voli diretti per Barcellona da Napoli, Torino e Palermo.

In Italia, Vueling sarà dunque operativa con 23 rotte dirette da 12 aeroporti: Firenze, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Pisa, Catania, Palermo, Torino, Bari e Cagliari.

Da Firenze, aeroporto dove Vueling ha una delle sue principali basi internazionali e sul quale è leader, la compagnia offrirà 6 voli diretti per Barcellona El Prat, Londra Gatwick, Madrid, Parigi Orly, Palermo e Catania.

Invece, da Roma Fiumicino, secondo hub internazionale di Vueling, la compagnia aerea metterà a disposizione 6 rotte in totale: oltre a quelle già attive per Barcellona El Prat, Londra Gatwick e Parigi Orly, si aggiungono Malaga, Valencia e Siviglia.

A partire dalla seconda metà di dicembre fino agli inizi di gennaio, Vueling incorporerà progressivamente rotte aggiuntive nel suo piano operativo, con l’obiettivo di arrivare ad un totale di 164 rotte dirette a livello internazionale, con oltre 1.400 voli settimanali.

Vueling ritiene che, in questi tempi così incerti, essere al fianco del cliente, offrire la massima flessibilità per volare in tutta tranquillità e senza pensieri sia essenziale. Pertanto, la compagnia aerea ha adattato la sua politica di volo e permette oggi a tutti i suoi clienti di modificare le loro prenotazioni come segue: cambio di data se le circostanze lo richiedono; cambio di destinazione se una località è più adatta al momento rispetto ad un’altra; assegnare anche una parte del credito di prenotazione a una terza persona.

Tutti questi cambiamenti sono possibili senza dover presentare alcun tipo di giustificazione. Tale flessibilità è temporaneamente gratuita per tutti coloro che prenoteranno su www.vueling.com.

La compagnia continua a lavorare per garantire la sicurezza sanitaria dei propri clienti e dell’equipaggio. A tal fine, Vueling sta applicando le raccomandazioni formulate da EASA in collaborazione con il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC). Prima di volare, Vueling consiglia a tutti i suoi clienti di utilizzare il servizio di check-in online quando possibile.

È anche molto importante che i clienti verifichino la documentazione e gli eventuali test richiesti per il loro ingresso in altri paesi.

A seguito della raccomandazione dell’EASA, Vueling ha ridotto al minimo la presenza del bagaglio a mano a bordo (borsa o valigetta), per ridurre il più possibile le possibilità di contatto all’interno dell’aeromobile. Come su tutti i mezzi pubblici, l’uso di mascherine – chirurgiche o di protezione superiore – è obbligatorio per volare.

A bordo i filtri dell’aria sugli aeromobili Vueling rinnovano l’aria ogni 3 minuti, purificandola e mescolandola con aria fresca dall’esterno. I suoi aeromobili sono dotati di filtri HEPA che aiutano a prevenire la diffusione di batteri e virus e garantiscono un alto livello di protezione con la capacità di eliminare batteri e virus con un’efficienza del 99,99%. Vueling ha rafforzato inoltre la pulizia dell’interno dei sui aeromobili, sia in termini di frequenza che di utilizzo dei prodotti specificati dall’Agenzia per la Sicurezza.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)