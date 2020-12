(CULTURE CORNER) – Storia di un pilota

È disponibile, in formato ebook e cartaceo, la nuova edizione del libro di Ivan Anzellotti “Storia di un Pilota – Dal funerale di Alitalia alla fuga dal Qatar”.

“Non è stato facile riprendere in mano il testo, ogni pagina mi è costata una forte emozione al ricordo dei tanti momenti vissuti a bordo del mitico MD-80, della passione vissuta nei giorni della protesta nella speranza di salvare l’insalvabile e rimanere ancora parte della grande famiglia “alitalica” e poi dell’impensabile avventura che ho vissuto in Qatar e della quale spero vi appassionerete con la lettura delle prossime pagine”, scrive Anzelotti nella prefazione di questa nuova edizione del libro; ripercorrere gli avvenimenti del passato è un viaggio che fa riemergere sentimenti ed emozioni contrastanti tra loro.

Ivan Anzellotti, giovane pilota di linea ma con tanti anni di esperienza di volo sulle spalle, ripropone in una veste rivisitata e corretta il suo primo libro, nel quale con fare spigliato e ironico racconta i suoi anni in Alitalia sino alla crisi del 2008 e il suo successivo trasferimento in una compagnia aerea in Qatar.

Una lettura avvincente che apre gli occhi a chi crede che questo lavoro sia solo una sfilata di grandi alberghi e una vita piena di privilegi, ma che svela come invece esiga compromessi talvolta insostenibili e battaglie per vedere riconosciuta la propria professionalità. Così, tra proteste a Fiumicino e avventure tra le dune del deserto, corsi di formazione con colleghi libici e sauditi e incontri che fanno battere il cuore, Ivan ci fa conoscere una realtà molto più impegnativa e complessa di ciò che appare.

Quanti posti ho visto e quanta gente ho conosciuto! Ogni giorno un equipaggio nuovo. […] L’equipaggio è la tua famiglia in quei lunghi giorni. Tante chiacchiere, consigli, confidenze, poi si torna a casa e la famiglia vera è lì che aspetta… e non è stato facile per loro senza di te. Ivan Anzellotti

Anzellotti analizza molti aspetti della professione del Pilota: le scelte quotidiane, i viaggi che lo hanno condotto in Qatar, India ed altre numerose località; paesaggi incontaminati, città affollate e differenti culture gli hanno permesso di confrontarsi con sè stesso e con altre persone.

Un racconto autentico e spesso sarcastico, nel quale però non manca mai la passione dell’autore per il suo lavoro e il suo profondo rispetto per chi ancora si impegna a non rinunciare alla sicurezza e per dare al fattore umano in aviazione la giusta importanza.

Scheda bibliografica:

Titolo: Storia di un Pilota – Dal funerale di Alitalia alla fuga dal Qatar

Autore: Ivan Anzellotti

Editore: Prima edizione Cartabianca: 13 novembre 2020

Genere: Biografie e autobiografie / Aviazione e Nautica

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/storia-di-un-pilota/

ISBN cartaceo: 9788888805351

ISBN digitale: 9788888805368

