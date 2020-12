Disponibile il nuovo libro di Adalberto Pellegrino “Hijacking! – Terrorismo ad alta quota”

Cartabianca Publishing annuncia la disponibilità di “Hijacking! – Terrorismo ad alta quota”, il nuovo libro del comandante Adalberto Pellegrino. Si tratta della prima volta che il noto autore di aviazione si cimenta nel campo della fiction. Nel volume sono descritte con grandissima precisione, dovizia di particolari e coinvolgimento tre storie ispirate a fatti reali di azioni violente compiute a bordo di aeroplani. Un libro da leggere tutto d’un fiato!

“Molti ancora salgono a bordo di un aereo con apprensione, la mente occupata da ciò che potrebbe accadere di pericoloso durante il volo: un guasto meccanico, un malore dei piloti, un evento atmosferico proibitivo. Inoltre, soprattutto prima dei noti fatti dell’11 settembre 2001, poteva capitare con allarmante frequenza che un velivolo di linea fosse anche oggetto di attenzioni non volute da parte di un’ampia tipologia di gruppi terroristici o personaggi che per ideali malriposti, sete di vendetta, richieste di denaro o per disperati gesti di protesta, decidevano di dare una svolta imprevista al volo. Dirottamenti, sequestri di persone, bombe e omicidi a bordo hanno rappresentato per molti decenni un vero assillo per le forze dell’ordine di mezzo mondo e per i servizi di sicurezza di aeroporti e aerolinee.

Questo libro, scritto con maestria da un pilota civile di grandissima esperienza, contiene tre racconti lunghi in cui la fantasia si mescola con la realtà per descrivere con terrificante precisione il possibile verificarsi di attentati e azioni violente ai danni di velivoli di linea. Una lettura adrenalinica che vi porterà a bordo di aerei che preferireste non prendere mai”, recita la presentazione del volume.

Adalberto Pellegrino, paracadutista sportivo, pilota militare e comandante di linea con Alitalia per oltre trentacinque anni, è fra i protagonisti dell’Aviazione Civile italiana. Rappresentante per oltre quindici anni dell’Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale (ANPAC), della Federazione autonoma dei lavoratori dell’Aviazione Civile (FAAPAC) e della Gente dell’Aria, membro dell’Associazione Trasvolatori Atlantici, è stato consigliere del Centro Sviluppo Trasporti Aerei. Alla fine del servizio di linea è stato presidente dell’aeroporto “Friuli Venezia Giulia” e coordinatore tecnico operativo e portavoce dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del volo. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 ha fatto parte della speciale unità di crisi italiana costituita a Palazzo Chigi. Svolge attività di giornalista specializzato e collabora a pubblicazioni di carattere aeronautico. “Hijacking!” è la sua prima opera di fiction; per Cartabianca Publishing ha pubblicato “Quelli della Stanza Uno – I primi cinquant’anni di Alitalia” (2016) e “Benvenuti a Bordo – Storie di volo di un comandante Alitalia” (2019).

A questo link la scheda del libro sul sito della casa editrice.

La versione cartacea (128 pagine) è in vendita a €17,50 presso il sito di Cartabianca Publishing (www.cartabianca.com) e su eBay, MareMagnum e Amazon.

Ebook ottimizzato per Amazon Kindle, Apple iPad e in formato “universale” ePub €9,99 presso il sito di Cartabianca Publishing e presso tutti i maggiori rivenditori online.

Prossimamente pubblicheremo sul Portale di Md80.it la recensione del libro.

(Redazione Md80.it)