Etihad Airways lancia il primo aircraft carbon offset programme in Middle East

Etihad Airways si è impegnata ad acquistare carbon offsets, per neutralizzare completamente le emissioni di CO2 del suo “Greenliner” 787-10 aircraft per un intero anno di operazioni nel 2021.

L’iniziativa è l’inizio del percorso della compagnia aerea per ridurre le emissioni di CO2 al 50% dei livelli del 2019 entro il 2035 e per raggiungere full net zero emissions entro il 2050: una prima per qualsiasi compagnia aerea del Golfo, oltre che una delle prime compagnie a fissare un obiettivo di questa scala nel settore. Separatamente la compagnia aerea implementerà un ulteriore programma di compensazione volontaria per i passeggeri tramite il suo sito web (etihad.com) nel 2021.

L’Etihad’s Greenliner carbon offset programme è stato acquisito in collaborazione con Respira, una international carbon offset finance house specializzata in schemi di compensazione su misura in più settori. Il piano di Etihad è incentrato su un progetto forestale della Tanzania e inizialmente acquisterà 80.000 tonnellate di CO2 offsets.

Il progetto Makame Savannah REDD – sviluppato da Carbon Tanzania – impiega un modello unico basato sulla comunità per frenare la deforestazione e promuovere una migliore gestione delle risorse naturali locali su oltre 100.000 ettari nell’estensione meridionale dell’ecosistema Tarangire-Manyara.

L’offset scheme è verificato e certificato da VERRA, un organismo di garanzia indipendente, in base al suo Verified Carbon Standard. Ciò garantisce che le carbon offsets siano quantificabili, aggiuntive e completamente sostenibili. Inoltre, il progetto tanzaniano è conforme agli standard sul clima, la comunità e la biodiversità, che proteggono le specie in via di estinzione e le comunità locali.

Tony Douglas, CEO di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “È incoraggiante concludere un anno difficile con una mossa così positiva per il futuro sostenibile dell’aviazione. Anche se l’anno ha portato molte sfide, la sostenibilità è rimasta in cima alla nostra agenda e il lavoro non si è fermato. Aspettiamo di vedere iniziative più innovative nel 2021 mentre apprendiamo le lezioni ambientali con la nostra Greenliner fleet e altre iniziative di sostenibilità”.

Il lancio del Greenliner carbon offset programme integra il lavoro in corso di Etihad per sviluppare e testare Sustainable Aviation Fuels (SAF), con l’obiettivo di renderli commercialmente fattibili per l’adozione diffusa da parte dell’industria.

Ana Haurie, CEO di Respira, ha dichiarato: “Respira offre un nuovo approccio al carbon market allineando gli interessi di sviluppatori di progetti, acquirenti e fornitori di capitali. In questo modo creiamo risultati vantaggiosi per tutti gli stakeholder. È un privilegio lavorare con Etihad, che ha dimostrato un impegno reale nei confronti dei suoi obiettivi di sostenibilità in quello che è un periodo impegnativo per il settore aereo”.

Per supportare gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine di Etihad e Abu Dhabi, Respira stabilirà operazioni nella capitale degli Emirati Arabi Uniti presso l’Abu Dhabi Global Market (ADGM), il centro finanziario internazionale dell’Emirato, per portare la sua competenza in Medio Oriente.

Alejandro Rios-Galvan, Chairman of the Sustainable Bioenergy Research Consortium at Khalifa University of Science and Technology, che consiglia Etihad su una serie di questioni di sostenibilità, ha dichiarato: “Questo è un ottimo inizio per l’Etihad zero carbon journey, utilizzando un rispettato offset standard pienamente conforme alle migliori pratiche di sostenibilità disponibili. Non vediamo l’ora di continuare a supportare Etihad nella sua strategia di sostenibilità a lungo termine”.

Per maggiori dettagli visitare: www.etihad.com/sustainability.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)