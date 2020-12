oneworld ottiene altri tre alliance awards

oneworld è stata nominata vincitrice di altri tre premi dalla rivista Global Traveller, a ulteriore riconoscimento del suo status di alleanza preferita dai viaggiatori internazionali.

Global Traveler ha nominato l’alleanza Best Airline Alliance nei suoi GT Tested Reader Survey awards, per l’undicesimo anno consecutivo, a seguito dei voti dei lettori della rivista che sono stati accettati nell’arco di nove mesi nel 2020.

Global Traveler ha anche incoronato oneworld come Best Alliance per il 4° anno consecutivo nei suoi annuali Wines on the Wing awards, che premiano i migliori vini serviti a bordo. Le compagnie aeree membri di oneworld hanno ottenuto collettivamente il punteggio medio più alto nella competizione, giudicato da una giuria che ha partecipato a una degustazione alla cieca.

Inoltre, oneworld è stata selezionata come Favorite Airline Alliance per il quarto anno consecutivo nei The Trazees, organizzati dalla Global Traveler sister online travel publication Trazee Travel, una risorsa per i lettori millennial. I vincitori dei Trazees sono stati scelti dai lettori della pubblicazione che hanno votato per un periodo di 10 mesi.

Le compagnie aeree membri di oneworld hanno anch’esse portato a casa diversi titoli assegnati da Global Traveler.

Nei GT Tested Reader Survey awards, American Airlines è stata nominata vincitrice di sei premi, tra cui Best Airline for Domestic First Class e Best Frequent Flyer Customer Service. Cathay Pacific ha ricevuto due premi, tra cui Best Airline for International First Class.

American si è classificata al primo posto in cinque categorie nei Wines on the Wing awards, tra cui Best International First-Class Wines on the Wing.

Nei The Trazees, American ha vinto come Favourite Airline Website e Favourite Airline App, mentre Cathay Pacific è stata premiata come Favourite Airline in Asia.

In occasione dei Global Traveller Leisure Lifestyle Awards, Qatar Airways ha ricevuto uno Special Achievement award for Outstanding Innovations per la sua Qsuite business class.

Quest’ultimo round di vittorie per oneworld e le sue compagnie aeree associate segue altri due best alliance awards recenti: Best Airline Alliance nella 32° edizione dei Best in Business Travel Awards del magazine Business Traveler USA, così come Best Airline Alliance ai Business Traveller Awards 2020 nel Regno Unito.

(Ufficio Stampa oneworld)