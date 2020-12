IATA: i governi dovranno stimolare il mercato per favorire la ripresa

L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato i governi ad aggiungere misure di stimolazione del mercato al sostegno che stanno dando per mantenere l’aviazione finanziariamente sostenibile. Tali misure incoraggerebbero i viaggi, mentre i protocolli di test sistematici consentiranno una riapertura sicura delle frontiere.

“Dall’inizio della pandemia COVID-19, i governi hanno aiutato le compagnie aeree a sopravvivere alla crisi con circa $173 miliardi in varie forme di sostegno finanziario. Sarà necessario un maggiore sostegno sotto forma di stimolo finanziario. Molti dei pacchetti di supporto si stanno esaurendo, ma le perdite del settore continuano a crescere. Si prevede che le perdite delle compagnie aeree supereranno i 118 miliardi di dollari quest’anno e quasi 39 miliardi di dollari nel 2021. Si prevede che il settore continuerà a bruciare contanti a un tasso di quasi 7 miliardi di dollari al mese nella prima metà del 2021.

Il sostegno finanziario deve arrivare in modi che non gonfino ulteriormente il debito, che è aumentato del 51,4% durante la crisi, a 651 miliardi di dollari. Per mettere questo in prospettiva, le entrate totali del settore nel 2021 dovrebbero essere di $459 miliardi”, afferma IATA.

“Saranno necessarie compagnie aeree finanziariamente sostenibili per guidare la ripresa economica dalle profondità della crisi COVID-19. Il sostegno dei governi di $173 miliardi ha aiutato molti a sopravvivere. Con il potenziale per riaprire in sicurezza le frontiere e rilanciare i viaggi con i test, i governi dovranno aggiungere misure che stimolino la domanda. Tali iniziative mirate aiuteranno a generare entrate, eviteranno di aggiungere debito alle compagnie aeree e genereranno immediatamente attività economica lungo la catena del valore”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

IATA ha identificato cinque modi comprovati in cui i governi possono aiutare a stimolare il mercato dei viaggi aerei, evitando di aggiungere ulteriore debito ai bilanci delle compagnie aeree già fortemente indebitati: rinunce o sospensioni temporanee di tasse e diritti governativi per compagnie aeree e passeggeri ridurranno i costi di volo e abbasseranno i costi di viaggio per i passeggeri; sovvenzioni sulle rotte per i voli verso destinazioni locali/regionali, per supportare la connettività per le comunità rurali e le imprese; incentivi finanziari sotto forma di premi per voli operativi o posti volati, che possono supportare le compagnie aeree mentre i load factor o i rendimenti sono troppo bassi; acquisto anticipato di biglietti che i governi possono utilizzare per viaggi futuri o distribuire al pubblico viaggiante sotto forma di voucher a sostegno di viaggi e turismo; sovvenzioni ai viaggi dei passeggeri sotto forma di vouchers per i passeggeri o come percentuale di rimborso sui costi di viaggio complessivi.

“In tempi normali, l’aviazione sostiene più di 87 milioni di posti di lavoro e 3,5 trilioni di dollari di contributo al PIL in tutto il mondo. Ma 46 milioni di posti di lavoro e 1,8 trilioni di dollari di attività economica sostenuti dall’aviazione sono stati messi seriamente a rischio dal drammatico calo della domanda di viaggi. La possibilità di riprendere i viaggi con i test dovrebbe essere un punto di svolta e crea l’opportunità di misure governative per stimolare la domanda, traendo vantaggio economico dal ruolo dell’aviazione come catalizzatore economico”, afferma IATA.

“Una robusta ripresa economica richiede che le persone ricominciano a viaggiare. Ogni lavoro nel settore dell’aviazione supporta altri 29 posti di lavoro, a dimostrazione dell’ampio impatto che avrà il ricongiungimento del mondo. Ci sono molte buone idee là fuori. Qualsiasi governo trarrà vantaggio dall’inclusione di misure di stimolo comprovate nei propri piani di ripresa economica. Quando le persone viaggiano, le economie prosperano e crescono”, ha detto de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)