IATA: la ripresa della passenger demand è stata deludente in ottobre

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la ripresa della passenger demand ha continuato ad essere deludente e lenta in ottobre.

La domanda totale (misurata in revenue passenger kilometers o RPK) è diminuita del 70,6% rispetto a ottobre 2019. Questo è solo un modesto miglioramento rispetto al calo del 72,2% anno su anno registrato a settembre. La capacità è diminuita del 59,9% rispetto a un anno fa e il load factor è sceso di 21,8 punti percentuali, al 60,2%.

La international passenger demand a ottobre è diminuita dell’87,8% rispetto a ottobre 2019, praticamente invariata rispetto al calo dell’88,0% year-to-year registrato a settembre. La capacità è stata inferiore del 76,9% rispetto ai livelli dell’anno precedente e il load factor si è ridotto di 38,3 punti percentuali, al 42,9%.

La domestic demand ha guidato la scarsa ripresa, con il traffico domestico di ottobre in calo del 40,8% rispetto all’anno precedente. Questo è in miglioramento da un calo del 43,0% anno su anno a settembre. La capacità è stata del 29,7% inferiore ai livelli del 2019 e il load factor è sceso di 13,2 punti percentuali, al 70,4%.

“Nuove epidemie di COVID-19 e la continua dipendenza dei governi da pesanti quarantene hanno portato a un altro mese catastrofico per la domanda di viaggi aerei. Sebbene il ritmo della ripresa sia più veloce in alcune regioni rispetto ad altre, il quadro generale dei viaggi internazionali è cupo. Questa ripresa irregolare è più pronunciata nei mercati interni, con il mercato interno della Cina che si è quasi ripreso, mentre la maggior parte degli altri rimane profondamente depressa”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

International Passenger Markets

Il traffico di ottobre delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è crollato del 95,6% rispetto a un anno fa, invariato da settembre. La regione ha continuato a subire i cali di traffico più ripidi. La capacità è crollata dell’88,5% e il load factor è sceso di 49,4 punti percentuali, al 30,3%, il più basso tra le regioni.

La domanda a ottobre per i vettori europei è scesa dell’83,0% rispetto a un anno fa, peggiorando da un calo dell’81,2% a settembre. Per il secondo mese consecutivo, l’Europa è stata l’unica regione a registrare un deterioramento del traffico. La capacità si è contratta del 70,4% e il load factor è sceso di 36,7 punti percentuali, al 49,5%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo del traffico dell’86,7% a ottobre, migliorato da un calo della domanda dell’89,3% a settembre. La capacità è scesa del 73,6% e il load factor è sceso di 36,6 punti percentuali, al 37,0%.

Il traffico dei vettori nordamericani è crollato dell’88,2% a ottobre, in leggero miglioramento rispetto al calo del 91,0% di settembre. La capacità è crollata del 73,1% e il load factor è sceso da 46,2 punti percentuali, al 36,2%.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un calo della domanda dell’86,0% a ottobre, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La regione ha mostrato il miglioramento maggiore rispetto a settembre, quando la domanda anno su anno è scesa del 92,3%. La capacità a ottobre è scesa dell’80,3% e il load factor è sceso di 23,5 punti percentuali, al 57,7%, il più alto tra le regioni.

Il traffico delle compagnie aeree africane è affondato del 78,6% a ottobre, migliorato da un calo dell’84,9% a settembre, migliore performance tra le regioni. La capacità si è contratta del 67,5% e il load factor è sceso di 23,8 punti percentuali, al 45,5%.

Domestic Passenger Markets

Il traffico domestico della Cina è diminuito solo dell’1,4% a ottobre rispetto a ottobre di un anno fa. L’economia nazionale è vicina alla normalità e le tariffe basse e le cosiddette offerte “all you can fly” hanno aumentato la domanda.

Il traffico domestico della Russia è tornato a valori negativi in ottobre, in calo del 10% dopo due mesi di crescita. I nuovi casi COVID hanno messo a dura prova la fiducia dei viaggiatori, nonostante le poche restrizioni ai viaggi nazionali.

“Questa crisi è inesorabile. La nostra ultima prospettiva economica prevede che le compagnie aeree perdano $118,5 miliardi quest’anno, o $66 per ogni passeggero trasportato. Supponendo che i confini si riapriranno entro la metà del 2021, l’industria perderà “solo” 38,7 miliardi di dollari nel 2021. Ora è il momento che i governi si facciano avanti. I 173 miliardi di dollari di sostegno forniti fino ad oggi hanno permesso al settore di sopravvivere, ma ne occorrono di più per portare il settore fino alla prossima estate. IATA ha identificato una serie di opzioni di stimolazione del mercato che supporteranno la fattibilità delle rotte aeree incoraggiando le persone a viaggiare (leggi anche qui). Senza il contributo di 3,5 trilioni di dollari dell’aviazione al PIL globale, non ci può essere una ripresa economica più ampia”, ha affermato de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)