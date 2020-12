Rolls-Royce e Infosys annunciano una partnership strategica per Aerospace Engineering in India

Rolls-Royce e Infosys, leader globale in next-generation digital services and consulting, hanno firmato una partnership strategica per l’approvvigionamento di engineering and R&D Services per il Rolls-Royce Civil Aerospace business.

Nell’ambito della partnership globale, Rolls-Royce trasferirà una parte significativa delle capacità del suo engineering centre capabilities for Civil Aerospace in Bengaluru a Infosys. Sfruttando la sua esperienza in core engineering services, digital transformation capabilities e la conoscenza dei prodotti Rolls-Royce acquisita attraverso la partnership, Infosys fornirà a Rolls-Royce una gamma completa di high-end engineering and R&D services integrati con servizi digitali avanzati.

Parlando della partnership, Kishore Jayaraman, President, Rolls-Royce India & South Asia, ha dichiarato: “L’India è cresciuta fino a diventare un contributore chiave per l’ecosistema ingegneristico globale di Rolls-Royce, offrendo alti livelli di capacità tecnica per supportare un’ampia gamma di esigenze aziendali complesse. La nostra visione è continuare questo lavoro di ingegneria ad alta capacità in India, in collaborazione con Infosys. Infosys è da molti anni un partner prezioso per Rolls-Royce e non vediamo l’ora di costruire su questa partnership strategica per garantire l’intera gamma delle nostre capacità ingegneristiche qui, garantendo al contempo un potenziale di crescita futuro per i nostri talenti ingegneristici. Siamo impegnati in India e rimaniamo ottimisti riguardo alle prospettive a lungo termine in questo mercato”.

Jasmeet Singh, Executive Vice President e Global Head of Manufacturing, Infosys, ha dichiarato: “Abbiamo sempre creduto che fosse importante integrare la conoscenza fisica di un prodotto con capacità digitali come Industry 4.0, additive manufacturing and predictive analytics. Il team di ingegneri Rolls-Royce di Bengaluru è stato in prima linea in queste innovazioni e siamo lieti di accoglierli in Infosys. Abbiamo avuto una lunga e proficua collaborazione con Rolls-Royce e non vediamo l’ora di supportare la società nell’affrontare le sfide della Civil Aerospace industry. Siamo fiduciosi che questo eccellente talento sarà una grande aggiunta alla profonda esperienza di Infosys nelle turbomacchine. Non vediamo l’ora di continuare a fornire soluzioni leader del settore ai nostri clienti nei settori aerospaziale e della difesa e oltre, fornendo al contempo un ottimo percorso di carriera ai nostri nuovi colleghi all’interno di un ecosistema in rapida crescita”.

Negli ultimi dieci anni Rolls-Royce ha istituito un multidisciplinary engineering centre a Bengaluru e questo è stato parte integrante dei Rolls-Royce Engineering and R&D services. Il centro copre un mix di capacità ingegneristiche che abbracciano l’intera gamma di sotto-funzioni e specializzazioni in R&D. In futuro, Rolls-Royce continuerà queste complesse attività di ingegneria in India in collaborazione con Infosys.

Attraverso solidi investimenti negli ultimi due decenni, Infosys ha stabilito una posizione leader nel settore dei servizi di ingegneria e sta fornendo soluzioni end-to-end ai clienti nelle turbomachinery, propulsion (TMP), aerospace and defence industries. La capacità di rilevare i customer centres, integrarli perfettamente e sfruttare le solide capacità ingegneristiche e digitali native ha consentito a Infosys di fornire servizi avanzati ottimizzando i costi operativi per i propri clienti.

L’engineering centre for Civil Aerospace rafforzerà le capacità esistenti di Infosys in turbomacchine e propulsione, che sono attualmente fornite attraverso un network di engineering centres a Mysore, Baden e Karlovac.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)