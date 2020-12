Deutsche Aircraft svela la piattaforma D328eco

Deutsche Aircraft, nuovo German aircraft original equipment manufacturer (OEM), ha annunciato i piani per sviluppare il D328eco, una piattaforma che allineerà il futuro dell’aviazione verso uno zero-emission flight objective.

Deutsche Aircraft si basa sull’eredità e sull’esperienza di 328 Support Services GmbH, il titolare del Type certificate del Dornier 328 aircraft. Insieme alla partecipazione del governo tedesco, Deutsche Aircraft aprirà la strada a una nuova era di clean aviation attraverso lo sviluppo della piattaforma D328eco, un velivolo più efficiente, economico ed ecologico.

“Con l’intenzione di arrivare sul mercato entro il 2025, il D328eco offrirà una soluzione alternativa ed eco-efficiente nei sub-50-seat regional commuter and multi-role aircraft markets. Le state-of-the-art flight deck design and capabilities offerte dall’ultima suite avionica mireranno alle future single pilot operation per una maggiore efficienza operativa. I motori Pratt & Whitney PW127S e un SAF – Sustainable Aviation Fuel – compatible airframe preparano il terreno per il D328eco, per cambiare il modo in cui il mondo vola riducendo la nostra carbon footprint. Lo stand-up e il nuovo design della cabina offriranno maggiore comfort e conformità con i più recenti requisiti di salute e sicurezza”, afferma il comunicato.

“Il D328 è l’unica piattaforma esistente che soddisfa i requisiti di efficienza e performance per un aereo moderno e più sostenibile. Combinato con tecnologie nuove, protette ed efficienti dal punto di vista energetico, segnerà la strada per zero emission entro i prossimi 15 anni, molto più velocemente di qualsiasi altro OEM, superando le 2050 international guidelines”, posegue il comunicato di Deutsche Aircraft.

In linea con gli obiettivi di sostenibilità di Deutsche Aircraft, i REACH compliant manufacturing processes saranno adottati in una nuova Industry 4.0, paperless Final Assembly Line (FAL) in Leipzig, Germany. Si prevede che il progetto stimolerà le economie locali lungo tutta la sua supply chain, oltre a generare posti di lavoro indiretti nelle industrie di supporto.

Thomas Jarzombek, Federal Government Coordinator of German Aerospace Policy, ha dichiarato: “La pandemia coronavirus ha avuto un impatto immediato e molto grave sull’aviazione e sull’industria aeronautica. È quindi un ottimo segnale che – nonostante la crisi – i lavori proseguono a pieno ritmo sul D328eco. Il governo federale ha sostenuto il progetto fin dall’inizio e continuerà a farlo. Qualche settimana fa è stata erogata la seconda tranche del nostro prestito per i costi di sviluppo”.

Deutsche Aircraft prevede che le abitudini di viaggio e le richieste delle compagnie aeree cambieranno. “Le tradizionali large-scale hub and spoke operations saranno ristrutturate con la crescita della domanda di short-haul, point-to-point, low-emission transport. Le compagnie aeree ridimensioneranno le loro flotte per ospitare aeromobili più piccoli, più efficienti e più rispettosi dell’ambiente e cercheranno di aprire rotte poco servite con servizi diretti attraverso “right sizing” operations.

Il D328eco fornisce la soluzione perfetta per questa evoluzione del settore, fornendo vantaggi sia economici che ambientali. Il programma D328eco raggiungerà l’obiettivo di fornire un facile accesso ad aerei efficienti dal punto di vista energetico ed economici. Generando un impatto ambientale minimo lungo il percorso, il D328eco stimolerà una crescita economica e sociale sostenibile”, afferma Deutsche Aircraft.

Dave Jackson, Managing Director of DRA, ha commentato: “In occasione dell’UN’s International Civil Aviation Day, guardiamo al futuro dell’aviazione e alla necessità di innovare oggi per il futuro. La crisi COVID ha avuto un impatto drammatico sul settore e il nostro pianeta deve affrontare sfide importanti di cui stiamo già iniziando a sperimentare l’impatto. Ma poiché abbiamo in programma di ricostruire il settore, possiamo ricalibrarci e concentrarci sullo sviluppo di nuovi prodotti e processi che sono molto più rispettosi dell’ambiente.

Il Deutsche Aircraft team è guidato e appassionato da una combinazione unica di esperienza e abilità nell’eccellenza ingegneristica, inclusi nuovi incarichi di senior management dai principali OEM e attori chiave nell’aviation industry. Le nostre capacità comprovate e la tecnologia protetta hanno il potenziale per cambiare drasticamente il settore a breve termine, offrendo aircraft products alternativi in linea con le aspettative future.

La nostra missione è accelerare la transizione dell’aviazione verso zero emission aircraft. Il D328eco è ora l’unica piattaforma esistente in grado di soddisfare i requisiti di efficienza e performance per i moderni green aircraft, supportando la industry’s green transition.

All’uscita dalla crisi COVID, lo short haul regional market sarà il primo a riprendersi e il D328eco offrirà alle compagnie aeree l’opportunità di ricostruire in modo più sostenibile”.

(Ufficio Stampa Deutsche Aircraft – Photo Credits: Deutsche Aircraft)