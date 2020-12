Qatar Airways lancia i voli verso Seattle a partire dal 15 marzo 2021

Qatar Airways ha annunciato il lancio di quattro voli settimanali per Seattle a partire dal 15 marzo 2021, segnando la settima nuova destinazione lanciata dal vettore nazionale dello Stato del Qatar dall’inizio della pandemia. Questa notizia arriva mentre la compagnia aerea continua a rafforzare la sua rete in tutto il mondo ripristinando i voli, aggiungendo nuove destinazioni ed espandendo le sue partnership strategiche. Il servizio verso Seattle sarà operato dall’avanzato Airbus A350-900 di Qatar Airways, con 36 posti nella premiata Qsuite Business Class e 247 posti in Economy Class.

Il vettore ha inoltre annunciato una frequent flyer partnership con Alaska Airlines. Dal 15 dicembre 2020, i soci Qatar Airways Privilege Club e Alaska Mileage Plan potranno accumulare miglia frequent flyer e dal 31 marzo 2021 i soci potranno anche riscattare miglia frequent flyer sui network completi di entrambi i vettori, con vantaggi per lo status élite, compreso l’accesso alle lounge. Le due compagnie aeree stanno inoltre lavorando a stretto contatto allo sviluppo di un accordo di code-share e di una cooperazione commerciale, in linea con l’adesione del vettore statunitense a oneworld il 31 marzo 2021.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Qatar Airways si impegna a migliorare la connettività all’interno del mercato statunitense e il lancio dei voli per Seattle, la nostra seconda nuova destinazione negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia, incarna questo impegno. Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla più grande città dello Stato di Washington come nostra settima nuova destinazione annunciata quest’anno e nostro undicesimo U.S. gateway, superando il numero di destinazioni che abbiamo operato negli Stati Uniti prima del COVID-19. Sede di una grande industria tecnologica e di un portale di innovazione, Seattle è una destinazione rinomata a livello internazionale per i viaggi d’affari e di piacere.

Nonostante le sfide del 2020, Qatar Airways è rimasta impegnata ad esplorare ogni opportunità per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio per i nostri milioni di passeggeri ed è orgogliosa di assicurarsi un’altra importante partnership strategica in Nord America. Con Alaska Airlines avremo un partner molto forte per collegare i clienti dalla costa occidentale degli Stati Uniti a Doha e oltre tramite i suoi hub di Los Angeles, San Francisco e Seattle, integrando le nostre attuali partnership strategiche con American Airlines e JetBlue. Non vediamo l’ora di approfondire ulteriormente la nostra collaborazione con il nuovo membro della famiglia oneworld e di continuare a fornire ai nostri passeggeri il servizio affidabile, sicuro e pluripremiato che si aspettano da noi”.

Il presidente e CEO di Alaska Air Group, Brad Tilden, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di entrare a far parte dell’alleanza oneworld e di iniziare questa nuova partnership con una compagnia aerea eccezionale come Qatar Airways. Man mano che più persone riprenderanno i viaggi aerei internazionali l’anno prossimo, siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti un nuovo servizio non-stop con Qatar Airways da Seattle a Doha, oltre al servizio per Doha dai nostri hub di Los Angeles e San Francisco. Questa partnership apre incredibili destinazioni in tutto il mondo e incredibili opportunità per i nostri ospiti”.

I passeggeri di Business Class che volano a Seattle potranno godere del premiato Qsuite business class seat. La disposizione dei sedili Qsuite è in una configurazione 1-2-1, che offre ai passeggeri il prodotto di Business Class più spazioso, privato, confortevole e socialmente distanziato nel cielo.

Il lancio dei voli per Seattle nel marzo 2021 aumenterà la rete statunitense di Qatar Airways a 59 voli settimanali verso 11 destinazioni negli Stati Uniti, collegandosi poi a centinaia di città americane attraverso partnership strategiche con Alaska Airlines, American Airlines e JetBlue. Seattle si unisce alle destinazioni statunitensi esistenti tra cui Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL), San Francisco (SFO) e Washington, DC (IAD).

Durante la pandemia Qatar Airways non ha mai smesso di volare negli Stati Uniti per portare più di 260.000 americani a casa dai loro cari, con voli per Chicago e Dallas-Fort Worth mantenuti durante l’intero periodo. La compagnia aerea ha continuato a crescere e innovare dall’inizio della pandemia con politiche di prenotazione flessibili leader del settore, misure complete di salute e sicurezza e un network affidabile.

Qatar Airways attualmente opera più di 700 voli settimanali verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine di marzo 2021, Qatar Airways prevede di ricostruire la sua rete verso 126 destinazioni di cui 20 in Africa, 11 nelle Americhe, 29 in Asia-Pacifico, 38 in Europa, 13 in India e 15 in Medio Oriente. Molte città saranno servite con un programma intenso con frequenze giornaliere o più.

L’investimento strategico di Qatar Airways in una varietà di aeromobili bimotore a basso consumo di carburante, inclusa la più grande flotta di Airbus A350, le ha consentito di continuare a volare durante questa crisi e la posiziona perfettamente per guidare la ripresa sostenibile dei viaggi internazionali. La compagnia aerea ha recentemente preso in consegna tre nuovi aeromobili Airbus A350-1000 all’avanguardia, aumentando la sua flotta A350 totale a 52 con un’età media di soli 2,6 anni. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha messo a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista ambientale utilizzare un aereo quadrimotore così grande nel mercato attuale. Qatar Airways ha anche recentemente lanciato un nuovo programma che consente ai passeggeri di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione.

Orario dei voli verso Seattle: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.

Da Doha (DOH) a Seattle (SEA), QR719 – partenza 08:00, arrivo 12:20.

Da Seattle (SEA) a Doha (DOH), QR720 – partenza 17:05, arrivo 17:15 +1.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)