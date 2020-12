Emirates porta il messaggio “Dubai is Open” nel mondo con una campagna globale

Dubai è aperta agli affari e al turismo e Emirates vuole che il mondo lo sappia. Durante la stagione dei viaggi invernali, la compagnia aerea condurrà una campagna globale multimilionaria per promuovere la destinazione Dubai, inclusi spot pubblicitari e partnership chiave per fornire ai viaggiatori un valore aggiunto.

La campagna pubblicitaria multicanale di Emirates, che mette in mostra le diverse attrazioni di Dubai per coloro che cercano una vacanza invernale, sarà inizialmente lanciata nel Regno Unito e nei principali mercati europei su canali televisivi, online e sui social media.

La compagnia aerea ha inoltre collaborato con il Department of Tourism and Commerce Marketing di Dubai (Dubai Tourism) per una promozione per offrire soggiorni gratuiti al JW Marriott Marquis a tutti i clienti Emirates in visita a Dubai dal 6 dicembre al 28 febbraio 2021.

Per gentile concessione di Dubai Tourism ed Emirates, i passeggeri Economy Class della compagnia aerea riceveranno una notte di soggiorno gratuita, mentre i passeggeri che volano in First o Business Class possono godere di due notti gratuite presso il moderno JW Marriott Marquis, che si trova vicino ad attrazioni come il Dubai Mall, il Burj Khalifa e l’Opera di Dubai.

Helal Saeed Almarri, Director General, Dubai’s Department of Tourism and Commerce Marketing (Dubai Tourism), ha dichiarato: “La straordinaria visione e leadership di Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, sono stati una grande fonte di ispirazione per tutti noi, portando alla gestione decisa ed efficiente della pandemia e, infine, aprendo la strada alla riapertura della città ai turisti nel mese di luglio. Da allora, Dubai ha visto un costante aumento dei visitatori, sostenuto da misure globali per salvaguardare il benessere dei nostri ospiti. Entro il 2021 Dubai continuerà a rafforzare la sua offerta per i visitatori d’affari e di piacere con il lancio di nuove strutture e attrazioni, nonché il ritorno di conferenze, eventi e festival di livello mondiale tra cui l’iconico Dubai Shopping Festival e il primo World Expo che si terrà in questa regione. Siamo lieti di lavorare a stretto contatto con il nostro partner strategico Emirates sulla sua ultima campagna globale, poiché non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori internazionali per fare di Dubai la loro destinazione preferita quest’inverno”.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Dubai rimane una delle destinazioni globali più attraenti e vediamo un forte interesse e una crescita costante nelle prenotazioni per Dubai da tutta la nostra rete e in particolare dall’Europa. Con la nostra ultima campagna, miriamo a riaccendere la magia del viaggio e mettere Dubai al primo posto nelle menti delle persone in tutto il mondo che cercano una vacanza invernale”.

La compagnia aerea creerà anche pagine su misura su emirates.com per la sua campagna, in modo che i viaggiatori possano trovare facilmente le ultime informazioni sui viaggi a Dubai, inclusi i requisiti di ingresso e come continuare a godere di esperienze indoor e outdoor a Dubai con protocolli di salute e sicurezza sul posto.

Emirates continua a guidare il settore quando si tratta di fornire ai clienti supporto e garanzia di viaggio. Oltre alle misure di bio-sicurezza in ogni fase del viaggio, Emirates è la prima e unica compagnia aerea a offrire gratuitamente a tutti i suoi clienti un’assicurazione di viaggio multirischio e una copertura medica COVID-19 (leggi anche qui).

Emirates ha ripristinato i voli passeggeri verso 100 destinazioni, fornendo un facile accesso tra Dubai e le principali città in Africa, Asia, Europa, Americhe, Golfo e Medio Oriente. Per i visitatori internazionali a Dubai potrebbero essere richiesti test COVID-19 prima dell’arrivo. Info su: https://www.emirates.com/it/italian/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/.

