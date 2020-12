Cathay Pacific, assicurazione gratuita per la completa sicurezza dei viaggiatori

Cathay Pacific si impegna a garantire ai propri clienti un viaggio in tutta tranquillità e grazie alla collaborazione con AXA General Insurance Hong Kong Limited offrirà una copertura COVID-19 gratuita a tutti i passeggeri.

In caso di diagnosi di COVID-19, ai passeggeri che voleranno con Cathay Pacific da oggi e fino al 28 febbraio 2021 sarà garantita la copertura delle spese mediche sostenute all’estero. L’assicurazione gratuita viene applicata automaticamente, i clienti devono soltanto prenotare il loro volo.

Il pacchetto assicurativo comprende:

Cure mediche e ricovero ospedaliero

Cathay Pacific coprirà il costo del tampone molecolare (PCR) e, qualora fosse necessario, del ricovero in ospedale. L’assicurazione COVID-19 garantisce una copertura delle spese mediche fino a US$200.000.

Costi della quarantena

Ciascun passeggero riceverà una franchigia di US$100 al giorno per un massimo di 14 giorni, come aiuto per sostenere le spese in caso di quarantena imprevista e obbligatora a causa del COVID-19.

Evacuazione e rimpatrio

Cathay Pacific si assicurerà che i passeggeri interessati, così come i loro compagni di viaggio e gli eventuali bambini con cui viaggiano, possano tornare a casa in tutta sicurezza.

Numero di emergenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Cathay Pacific è disponibile a fornire assistenza in qualsiasi momento. I clienti possono contattare AXA per l’assistenza in emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero +852 2863 5785 o inviare un messaggio WhatsApp al numero +852 2863 5784.

La copertura assicurativa si applica dalla data di partenza per una durata massima di 30 giorni, e si interrompre automaticamente il giorno del rientro del passeggero se questo avviene prima dello scadere dei 30 giorni.

La sicurezza è la priorità numero uno per Cathay Pacific tanto che, per garantire ai clienti di viaggiare in tutta tranquillità, aveva già introdotto Cathay Care: un pacchetto avanzato di misure che accompagnano e tutelano i passeggeri in ogni fase del volo, dal momento del check-in in aeroporto a tutta la durata del volo in cabina.

Queste misure includono: controllo della temperatura; check-in e imbarco senza contatto; rivestimento antimicrobico dei desk del check-in, chioschi e altre aree comuni; obbligo per i passeggeri e l’equipaggio di indossare la mascherina per tutta la durata del volo; eccellente pulizia e sanificazione di tutte le superfici; filtri dell’aria HEPA che rimuovono il 99,999% delle particelle contaminanti presenti nell’aria.

Per maggiori dettagli sull’assicurazione gratuita COVID-19 di Cathay Pacific, visitare il sito web: https://www.cathaypacific.com/cx/en_HK/flying-with-us/cathaycare/free-covid-19-insurance.html.

Per ulteriori informazioni su Cathay Care, visitare il sito: https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/flying-with-us/cathaycare.html.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific)