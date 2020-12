Emirates SkyCargo è stata nominata Miglior Vettore agli Italy Travel Awards 2019

Emirates SkyCargo, la divisione merci di Emirates, è stata nominata Miglior vettore nella categoria “Flown as booked”, in riconoscimento del suo standard operativo elevato, della qualità e dell’affidabilità. Il riconoscimento è stato consegnato virtualmente in occasione dei “Quality Awards Italy”, organizzati da ANAMA (Associazione Italiana Spedizionieri IATA), che riconoscono alle compagnie aeree il loro impegno per la qualità del servizio e l’attenzione al cliente. Emirates SkyCargo ha ottenuto un punteggio elevato anche nella categoria “Customer Satisfaction”.

A causa dei vincoli portati dal Covid19, quest’anno l’evento di premiazione, relativo alle prestazioni del 2019, è stato virtuale. Trasmesso in streaming sul web, è stato guardato dalla maggior parte delle compagnie aeree, GSA, handlers e operatori del trasporto aereo.

Danilo Bonfanti, Manager di Emirates SkyCargo in Italia, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di esprimere un grande ringraziamento a ciascun membro del team italiano per il duro lavoro svolto con passione, dedizione e impegno, che ha reso possibile questo riconoscimento a Emirates SkyCargo. Si tratta della prova dell’eccellente reputazione di Emirates SkyCargo nel settore del trasporto aereo italiano e della forte presenza del nostro brand. Grazie ancora a tutta la squadra per il duro lavoro, consapevole del grande lavoro svolto e che continuerà a tenere il passo anche in futuro”.

Emirates SkyCargo è una divisione chiave della compagnia aerea Emirates. Durante la pandemia COVID-19, il vettore cargo ha continuato a trasportare beni e merci essenziali sui voli cargo attraverso sei continenti, inclusa l’Italia. Durante la prima metà dell’anno finanziario 2020/21, Emirates è stata in grado di aumentare del 65% i suoi volumi di merci rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il che dimostra l’eccezionale agilità della sua divisione cargo nell’adattare le sue operazioni per fornire servizi di trasporto aereo in questo nuovo ambiente.

Emirates SkyCargo è stata anche in grado di operare voli solo cargo sui suoi aeromobili Airbus A380. Gli A380 sono stati utilizzati per trasportare fino a 50 tonnellate per volo. Questi vengono utilizzati per specifiche operazioni charter cargo, al fine di trasportare le merci urgentemente richieste all’interno del network.

Inoltre, Emirates SkyCargo istituirà a Dubai il più grande hub per la distribuzione globale del vaccino COVID-19. Emirates SkyCentral, all’aeroporto Dubai World Central, dispone di un’area di oltre 4.000 metri quadrati dedicata allo stoccaggio a temperatura controllata che consente la distribuzione su larga scala dei vaccini per il COVID-19. L’hub sarà supportato dall’esperienza e dalle capacità di Emirates per il trasporto di prodotti farmaceutici sensibili alla temperatura.

