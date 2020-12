IATA: l’impatto del COVID-19 sull’European Air Transport sarà peggiore rispetto ad altre regioni

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato nuove stime per gli impatti del COVID-19 sul trasporto aereo e sulle economie in Europa nel 2020, indicando un ulteriore deterioramento dei ricavi, delle prospettive di lavoro e dell’attività economica in tutto il continente.

L’ultima previsione economica di IATA rivela che nel 2021 l’Europa dovrebbe essere la regione globale più colpita in termini di airline losses (-11,9 miliardi di dollari) e EBIT margin (-9,5%). Si stima che quest’anno il traffico passeggeri (misurato in RPK) diminuirà del 70%, la peggiore performance di qualsiasi regione ad eccezione di Africa (-72%) e Medio Oriente (-73%). La crescita dell’RPK il prossimo anno dovrebbe essere debole, pari al 47,5%, dietro le regioni comparabili dell’Asia Pacifico (50%) e del Nord America (60,5%).

“Le nostre proiezioni per quest’anno e per il prossimo sono poco meno che un disastro per il trasporto aereo europeo. Le restrizioni alle frontiere e le misure di quarantena hanno fermato la domanda e la regione è stata colpita anche peggio della maggior parte delle altre parti del mondo. C’è ottimismo su un vaccino, ma come mostrano le nostre previsioni per il prossimo anno, è improbabile che questo arrivi in tempo per evitare centinaia di migliaia di ulteriori perdite di posti di lavoro nel settore a meno che i governi non agiscano immediatamente. L’attenzione deve rimanere sui test rapidi dei passeggeri in modo che la quarantena possa essere eliminata e le frontiere aperte in sicurezza”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

“Uno sguardo approfondito agli impatti a livello nazionale rivela che le prospettive per il numero di passeggeri e le entrate del settore sono diminuite dall’analisi di agosto. Ciò inevitabilmente alimenta un maggior numero di posti di lavoro a rischio e impatti economici negativi. In tutta Europa, più di sette milioni di posti di lavoro sono stati persi o sono a rischio imminente a causa della chiusura per il COVID-19.

L’impatto delle restrizioni di viaggio e della quarantena sulla domanda di viaggio è chiaro. Le prenotazioni intra-UE sono in calo dell’81% per il periodo fino al 10 gennaio 2021 rispetto alla curva usuale. La ripresa economica sarà ostacolata dalla perdita di connettività avvertita dalle città europee. Dal 2019, la connettività totale è diminuita del 68% a Francoforte, del 67% a Londra, del 67% a Parigi, del 66% a Istanbul, del 64% a Mosca e del 53% ad Amsterdam”, afferma IATA.

“Vediamo speranza nei vaccini, ma la vaccinazione di massa è ancora lontana, quindi i governi europei e la Commissione europea devono agire rapidamente per aiutare a preservare ciò che resta dell’industria aeronautica e della rete di trasporto aereo del continente. In questo momento spiccano due priorità. Innanzitutto, rimuovere le restrizioni di quarantena introducendo test rapidi COVID-19 sui passeggeri aerei. L’ultima guidance dell’EASA e dell’ECDC conferma che la quarantena è inefficace nelle attuali circostanze. In secondo luogo, concordare rapidamente una slot regulation rivista in linea con le raccomandazioni congiunte del settore, al fine di preservare le rotte aeree e la concorrenza. Siamo tutti alla disperata ricerca di un’azione da parte dei governi per ripristinare in modo sicuro la libertà di viaggiare”, ha detto Schvartzman.

