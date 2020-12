Partenza positiva per le compagnie di Lufthansa Group a BER

A poco più di un mese dal trasferimento da Tegel al nuovo Berlin-Brandenburg airport, Lufthansa Group mostra risultati positivi. Il trasferimento delle compagnie aeree è andato secondo i piani e le procedure operative di BER stanno funzionando molto bene con l’attuale basso volume di traffico.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group operano dal Pier North nel Terminal 1, a breve distanza a piedi dalla Lufthansa Lounge e dal nuovo WorldShop flagship store.

Anche l’inizio delle operazioni di volo è andato molto bene. Attualmente, le compagnie aeree del Gruppo offrono circa il 38% di tutti i voli operanti a BER. Su un totale di 1.700 partenze e arrivi a novembre, circa 650 sono stati operati da Lufthansa Group, ovvero oltre 400 voli in più rispetto al secondo vettore operativo più grande e oltre 500 voli in più rispetto al terzo più grande in questo aeroporto.

Eurowings in particolare si è posizionata fortemente nel contesto di debolezza causato dalla crisi: confrontando le singole compagnie aeree di Lufthansa Group, con circa 300 collegamenti su BER a novembre, questa filiale Lufthansa è salita al primo posto. Eurowings vola almeno tre volte al giorno per Colonia/Bonn, Düsseldorf e Stoccarda. Un altro focus della compagnia aerea è sui voli per le Isole Canarie e gli orari dei voli per dicembre sottolineano questa tendenza. Entro la fine dell’anno, Eurowings da sola avrà completato oltre 1.200 voli da e per BER.

“Le compagnie aeree di Lufthansa Group collegano la capitale tedesca in modo affidabile e sicuro con il mondo. Siamo orgogliosi che le persone a Berlino e nel Brandeburgo abbiano riposto la loro fiducia in noi per decenni. Resteremo un partner della regione in futuro e amplieremo i nostri servizi da Berlino il prima possibile dopo che la crisi sarà finita, perché sappiamo che la voglia di viaggiare è grande”, ha dichiarato Harry Hohmeister, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG and Chief Commercial Officer Passenger Airlines.

Da settembre Lufthansa Group è leader di mercato a Berlino. Attualmente, cinque compagnie aeree del Gruppo volano su BER (Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines ed Eurowings). Air Dolomiti aggiungerà BER al suo summer flight schedule.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)