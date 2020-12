Il primo A220 di JetBlue decolla per la prima volta

Il primo Airbus A220-300 per JetBlue Airways ha completato il suo inaugural test flight da Mobile Aeroplex at Brookley in Mobile, Alabama. L’aereo ha eseguito le sequenze di test ed è atterrato in sicurezza alle 17:22. Il primo dei 70 aeromobili A220 per JetBlue dovrebbe essere consegnato alla compagnia aerea con base a New York prima della fine dell’anno.

Il primo aereo A220 della compagnia aerea ha debuttato questo autunno con una nuova tailfin livery chiamata “Hops”, progettata da JetBlue. L’aereo sarà dotato di una moderna single-class cabin configuration e trasporterà i passeggeri in molti short trips insieme come parte di un viaggio più ampio, comunemente indicato come “hopping”.

Il range dell’A220 e la seating capacity combinati aggiungono flessibilità alla network strategy di JetBlue, inclusa la possibilità di schedulare l’aereo su transcontinental flights. L’economia dell’A220 apre anche nuove possibilità di rotta che non erano percorribili con i velivoli della generazione precedente.

JetBlue ha aumentato il suo A220 order a 70 aeromobili durante il 2019 Paris Le Bourget airshow, solo sei mesi dopo aver annunciato un ordine iniziale per 60 aeromobili nel gennaio 2019.

La selezione di JetBlue dell’A220, in aggiunta alla sua A320 Family fleet in crescita, dimostra come questi due aeromobili single-aisle aircraft lavorino insieme per fornire alle compagnie aeree una maggiore network flexibility e una passenger experience senza interruzioni su entrambe le piattaforme.

“Beneficiando delle ultime tecnologie, l’A220 è l’aereo più silenzioso, più pulito ed ecologico della sua categoria. Con un’impronta acustica ridotta del 50% e un consumo di carburante per posto inferiore del 25% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, oltre alle emissioni di NOx inferiori del 50% rispetto agli standard del settore, l’A220 è un ottimo aereo per urban operations”, afferma il costruttore.

Circa 130 A220 sono in servizio presso sette operatori in Asia, Americhe, Europa e Africa, ampliando l’impronta globale dell’ultimo membro della famiglia di Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Tad Denson – Airwind.com / Airbus)