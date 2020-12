News Brevi – 10.12.2020

FIOCCANO LE GIFT CARD DI RYANAIR, PER NATALE REGALA UN VIAGGIO – Ryanair oggi ha presentato l’idea regalo per questo Natale, una gift card per viaggiare. Ryanair lo scorso anno ha registrato il record di vendita di gift card natalizie. Le gift card di Ryanair sono ora in vendita sul sito web Ryanair.com, consentendo ai clienti di offrire ai propri cari la possibilità di viaggiare su oltre 200 destinazioni Ryanair. I voucher, a partire da €25, possono essere personalizzati con un messaggio e sono anche la scelta perfetta per le aziende alla ricerca di un dono per gratificare i propri dipendenti in occasione del Natale, il tutto consegnato direttamente nella propria casella di posta. Chiara Ravara di Ryanair ha affermato: “Quest’anno, più che mai, i viaggi saranno in cima alla lista dei desideri natalizi delle persone. Basandoci sul successo registrato lo scorso anno dalle nostre gift card, possiamo solo aspettarci un successo ancora maggiore questo Natale, poiché il 2020 ha comportato una lunga pausa dei viaggi. I clienti possono ora pianificare un viaggio molto meritato nel 2021, scegliendo tra le oltre 200 destinazioni di Ryanair in Europa e Nord Africa.I voucher partono da €25 e sono validi per viaggiare attraverso la rete di rotte in continua espansione di Ryanair, quindi suggeriamo di collegarsi oggi al sito web di Ryanair.com per regalare un viaggio”.

MAX KNAGGE NOMINATO NUOVO CEO DI SAS CARGO – Max Knagge, SAS Head of Sales for the US market, è stato nominato CEO di SAS Cargo dopo Leif Rasmussen, che lascia la sua posizione di CEO di SAS Cargo Group A/S dopo 38 anni di servizio in SAS. La transizione inizia immediatamente, con Max Knagge che assume formalmente il ruolo il 1° gennaio 2021. “Sono fiducioso che Max si baserà sulla storia di SAS Cargo e continuerà a sviluppare il suo ruolo di importante fornitore di infrastrutture di trasporto critiche, a livello globale e anche in Scandinavia. La sua solida esperienza in SAS e l’esperienza internazionale lo rendono un candidato ideale per assumere con successo le redini di SAS Cargo”, afferma Kjetil Håbjørg, EVP e Chief Services Officer, SAS. SAS Cargo è diventata un attore chiave all’interno delle infrastrutture scandinave negli ultimi dieci anni e ha assunto un ruolo strategico e leader nel settore nell’ambito della trasformazione digitale. SAS Cargo ha svolto un ruolo fondamentale durante la pandemia Covid-19, assicurando il trasporto di attrezzature mediche e merci attraverso i confini e sostenendo la compagnia durante la sua più grande crisi nei tempi moderni.

ICAO: L’IMPLEMENTAZIONE DELL’ICAO GUIDANCE SARA’ ESSENZIALE PER LA RIPRESA DEL TURISMO – Intervenendo al 7th Meeting of the UN World Tourism Organization (UNWTO) Global Tourism Crisis Committee, l’ICAO Secretary General, Fang Liu, ha sottolineato che una combinazione di misure coordinate tra governi e industria sarà essenziale per il ripristino della fiducia del pubblico nei viaggi aerei. “Desidero riaffermare l’impegno dell’ICAO per questo ristabilimento della fiducia del pubblico nei viaggi aerei e per far viaggiare di nuovo il mondo”, ha commentato Liu. Liu ha aggiornato il tourism crisis committee sulle nuove Phase II recommendations for air transport pandemic response and recovery, emesse all’inizio di novembre dall’ICAO Council Aviation Recovery Task Force. Ha anche sottolineato che è inclusa una nuova raccomandazione per i paesi, per valutare il potenziale dei test COVID-19 sui passeggeri, in alternativa alle quarantene, utilizzando il nuovo ICAO Manual on Testing and Cross-border Risk Management Measures. “Il rapido sviluppo del manuale attraverso il nostro CAPSCA group, che include l’OMS, US and European Centres for Disease Control e altri, in questa occasione ha beneficiato anche dei più recenti consigli e delle lezioni apprese dai governi e dall’industria”, ha sottolineato. Liu ha anche sottolineato che quando si prendono in considerazione le linee guida contenute nel Take-off Guidelines document aggiornato e nell’ICAO Manual on Testing and Cross-Border Risk Management Measures, i paesi sono fortemente incoraggiati a collaborare tra loro per quanto riguarda la Public Health Corridor (PHC) implementation. “I PHC stanno aiutando i paesi e gli operatori a realizzare alcuni importanti e prudenti primi passi verso una maggiore fiducia dei viaggiatori e la ripresa settoriale”.

AIRBUS QUALIFICA CON SUCCESSO IL PRIMO FIVE METERS DEPLOYABLE REFLECTOR IN EUROPA – Airbus ha qualificato con successo il primo five metre deployable antenna reflector in Europa. Il riflettore dispiegabile da 70 chilogrammi consentirà una maggiore risoluzione da uno strumento radar per l’osservazione della Terra. Con il suo design eccezionalmente leggero, la sua rigidità e l’elevata robustezza, la semi-rigid reflector technology offre vantaggi significativi rispetto ai classici mesh reflectors. Con il suo grande diametro, il riflettore non si adatterebbe a nessuna rocket fairing, quindi deve essere riposto in modo compatto. Dopo che la fairing è stata rilasciata, il riflettore si aprirà come un fiore – da 1,6 a cinque metri. Il concetto consente ad Airbus di entrare nel mercato di cost effective and small radar missions or constellations. Dopo aver completato con successo intensive deployment and environmental tests, il modello di qualificazione è stato ora consegnato al cliente per ulteriori test a livello di sistema satellitare. La flight unit sarà consegnata nel 2021 ed è attualmente prevista per il lancio per l’export customer nel 2022.

BOEING DIGITAL SERVICES ANNUNCIA ACCORDO CON FRONTIER AIRLINES – Boeing ha annunciato un nuovo accordo decennale con il vettore nordamericano Frontier Airlines per implementare una gamma di crew, flight-planning and operations tools per migliorare l’efficienza della compagnia aerea. Queste soluzioni digitali della gamma di prodotti Jeppesen di Boeing offrono risparmi sui costi dell’intera flotta su rotte regionali e internazionali, migliorano i processi di pianificazione dell’equipaggio e aumentano l’affidabilità operativa. “Siamo pienamente fiduciosi che questi solidi strumenti operativi e di pianificazione del volo porteranno enormi vantaggi alle operazioni di Frontier dal primo giorno successivo all’implementazione”, ha affermato Brad Lambert, vice president of Flight Operations for Frontier Airlines. “Dalla manutenzione e dalla pianificazione operativa alle operazioni giornaliere e irregolari, i Jeppesen automation and crew-management tools completeranno il nostro modello di business a basso costo contribuendo al contempo all’affidabilità ed efficienza del nostro sistema”. Oltre a digital navigation and charting services di Boeing, Frontier Airlines utilizzerà una nuova suite di soluzioni digitali Jeppesen che fornisce strumenti di supporto alle decisioni, tra cui flight-planning and scheduling services per migliorare le operazioni di volo; crew management, tail assignment and operations-control tools che ottimizzano i programmi e l’utilizzo degli aeromobili. “Mentre l’aviazione commerciale emerge dalla pandemia COVID-19, Frontier Airlines è pronta a continuare la sua crescita eccezionale, utilizzando gli strumenti di analisi di Boeing per massimizzare le performance e ridurre i costi in questo momento critico per il nostro settore”, ha affermato Ted Colbert, presidente e CEO di Boeing Global Services.

DELTA DIVENTA UNO DEI FOUNDING MEMBERS DI ONETEN – Delta e il CEO Ed Bastian sono tra le 37 società e CEO che si uniscono per formare OneTen, un’organizzazione che unirà queste società americane impegnate a reclutare, assumere, formare e far avanzare 1 milione di Black Americans nei prossimi 10 anni. “Il cambiamento effettivo nel mondo inizia vicino a noi”, ha detto Ed Bastian. “In Delta, ci siamo impegnati a perfezionare la nostra strategia per i talenti e a stabilire obiettivi misurabili, mentre continuiamo il nostro lavoro per creare una compagnia aerea più diversificata e inclusiva che rifletta il mondo che serviamo. Unirsi a società che la pensano allo stesso modo attraverso la coalizione OneTen è un’altra opportunità per partecipare attivamente a un progresso positivo. Sono grato per l’opportunità di stare fianco a fianco con altri CEO e altre organizzazioni che si dedicano a produrre un impatto sistemico significativo, misurabile e duraturo sulla giustizia razziale ed economica”. Keyra Lynn Johnson, Chief Diversity & Inclusion Officer di Delta, ha dichiarato: “L’importanza della rappresentanza a tutti i livelli all’interno delle aziende non può essere sottovalutata. La nostra partnership con OneTen garantirà che Delta contribuisca a colmare le lacune di rappresentanza della forza lavoro che vediamo nella nostra azienda e nella società. Inoltre, comprendendo che OneTen ha il potenziale per generare 1 miliardo di dollari di ricchezza in un decennio, abbiamo l’opportunità di contribuire a colmare i divari di ricchezza che esistono da troppo tempo”.

AEROPORTO DI BERGAMO: AVVISO RIGUARDO LA VIP LOUNGE – SACBO comunica: “A seguito delle nuove restrizioni di viaggio per contenere la diffusione del Covid-19 e della conseguente significativa cancellazione dei voli dall’Aeroporto di Milano Bergamo, La Vip Lounge situata prima dei controlli di sicurezza non sarà disponibile dal 16 Novembre 2020 al 28 Febbraio 2021. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane”.

LEONARDO: AL VIA LA TERZA CLASSE DELLA ELITE LEONARDO LOUNGE – Avviata la terza classe della “ELITE Leonardo Lounge”, l’ambiente dedicato alle aziende ad alto potenziale della supply chain di Leonardo sviluppato da ELITE di Borsa Italiana ed arricchito di contenuti e servizi dedicati ai fornitori Leonardo. Con i nuovi 23 ingressi, salgono ad oltre 67 i fornitori chiave di Leonardo che hanno progressivamente aderito al programma ELITE. Le aziende comprese nella ELITE Leonardo Lounge provengono da 13 diverse regioni, per un fatturato aggregato pari a 1,3 miliardi Euro e un totale di oltre 7.500 dipendenti. “Siamo molto soddisfatti di aver avviato questo terzo gruppo composto da 23 key suppliers alla ELITE Leonardo Lounge: si tratta di un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un eco-sistema industriale maggiormente competitivo, integrato, innovativo e resiliente. È il modello di sviluppo sostenibile che stiamo proponendo ai nostri migliori fornitori tramite il programma LEAP2020”, sottolinea Giacinto Carullo, Chief Procurement & Supply Chain Officer di Leonardo. La ELITE Leonardo Lounge, modello sviluppato in co-design per rispondere alle esigenze specifiche delle aziende ad alto potenziale della filiera di Leonardo, permette infatti ai fornitori che decidono di entrare nel programma, di strutturare i propri piani di resilienza, crescita ed internazionalizzazione che necessitano di elevate competenze trasversali, soprattutto in termini di managerialità e struttura organizzativa interna.

ALL NIPPON AIRWAYS LANCIA ANA PAY – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato l’intenzione di lanciare una soluzione avanzata di pagamento mobile che renderà più facile per i soci ANA Mileage Club (AMC) idonei guadagnare miglia con i loro acquisti. L’introduzione di ANA Pay arriva quando ANA si concentra sulla digitalizzazione del proprio business e sull’espansione delle opzioni per i passeggeri. ANA ha compiuto una serie di passi negli ultimi mesi per aumentare le opzioni per i membri AMC. “L’obiettivo centrale di ANA è sempre stato quello di creare un’esperienza di viaggio più sicura e conveniente per i passeggeri e questo nuovo servizio di pagamento è un ulteriore vantaggio”, ha affermato Yasuko Kato, Chief Executive Officer and President of ANA X INC. “Il nuovo mobile payment service che ANA lancerà con JBC aumenta la comodità e le opzioni di viaggio per i membri ANA Mileage Club, incentivando anche l’uso di sistemi di pagamento mobile. Fornendo un aumento delle miglia per ogni acquisto tramite ANA Pay, gli utenti ne trarranno vantaggio e avranno una gamma di nuove opzioni di viaggio”. ANA Pay sarà disponibile per gli AMC members in Giappone che utilizzano carte di credito JCB e consentirà agli utenti di effettuare pagamenti tramite l’app AMC. Raddoppiando le miglia che i soci guadagnano su tutti gli acquisti con ogni pagamento, ANA renderà possibile l’accumulo di miglia in molteplici aree della vita quotidiana.

AMERICAN AIRLINES AADVANTAGE: ELITE CHOICE REWARDS PER I PLATINUM PRO E EXECUTIVE PLATINUM MEMBERS – Il programma fedeltà AAdvantage di American Airlines sta rendendo la qualificazione per Platinum Pro ed Executive Platinum ancora più gratificante nel 2021 con l’introduzione degli elite choice rewards. I membri idonei possono selezionare una ricompensa da un menu curato per ringraziarli della loro continua fedeltà. I premi Elite Choice offrono ai membri l’opportunità di scegliere il premio che apprezzano di più, che si tratti di un upgrade, un pass giornaliero Admirals Club o miglia bonus AAdvantage. “I nostri membri Platinum Pro ed Executive Platinum trascorrono quasi tutto il tempo in volo più che a terra”, ha affermato Rick Elieson, Presidente del programma AAdvantage. “Siamo estremamente grati che American sia la loro compagnia aerea preferita e fornire maggiore flessibilità con gli elite choice rewards è un altro modo in cui dimostriamo il nostro apprezzamento per il tempo che trascorrono con noi”. Dopo essersi qualificati per i livelli Platinum Pro ed Executive Platinum nel 2021, i membri idonei riceveranno un’e-mail con un invito a selezionare il proprio premio. I membri possono anche trovare e scegliere i loro premi nella Gifts and Rewards section del loro account AAdvantage. A partire dall’inizio del 2021, i membri Platinum Pro riceveranno anche lo status Emerald di oneworld.