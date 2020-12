Qatar Airways ottiene il riconoscimento di compagnia area globale 2021 a cinque stelle da APEX

Qatar Airways ha ottenuto il riconoscimento di compagnia area globale a cinque stelle 2021 – Five Star Global Official Airline Rating™ 2021 – da parte della Airline Experience Association (APEX), durante una cerimonia di premiazione tenutasi in occasione del FTE APEX Virtual Expo il 9 dicembre.

Nell’ultimo anno, APEX ha certificato quasi un milione di voli classificati dai passeggeri di oltre 600 compagnie aeree di tutto il mondo.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere stati premiati con il Five Star Global Official Airline Rating™ 2021, ed esprimiamo i nostri sinceri ringraziamenti ai nostri numerosi e fedeli passeggeri che hanno votato per noi. Essere stati riconosciuti ancora una volta come una compagnia aerea globale a cinque stelle è un risultato straordinario per Qatar Airways, ed è la prova delle grandi sfide superate nel corso dell’ultimo anno. Tali risultati ci spingono a continuare a innovare e a ridefinire l’esperienza dei passeggeri”.

Gli APEX Official Airline Ratings™ sono stati creati sulla base dei feedback raccolti grazie alla partnership di APEX con TripIt® di Concur®, l’app per l’organizzazione di viaggi più apprezzata al mondo. Utilizzando una scala a cinque stelle, quasi un milione di voli sono stati valutati dai passeggeri di oltre 600 compagnie aeree di tutto il mondo. Gli APEX Official Airline Ratings™ sono stati certificati in modo indipendente da una società di revisione esterna professionale.

Le misure di sicurezza a bordo di Qatar Airways comprendono la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale di bordo e di un kit di protezione gratuito e di visiere monouso per i passeggeri. I passeggeri della Business Class su aeromobili equipaggiati con Qsuite possono godere della maggiore privacy che questo premiato sedile business offre, comprese le pareti divisorie scorrevoli per la privacy e la possibilità di utilizzare l’indicatore “Non disturbare (DND)”. Qsuite è disponibile sui voli verso più di 30 destinazioni tra cui Johannesburg, Maldive e Tokyo. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e a HIA, si prega di visitare qatarairways.com/safety.

Qatar Airways opera attualmente più di 700 voli settimanali verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine della stagione invernale IATA, Qatar Airways prevede di ricostruire il suo network verso 126 destinazioni, di cui 20 in Africa, 11 nelle Americhe, 42 in Asia-Pacifico, 38 in Europa e 15 in Medio Oriente. Molte città saranno servite con un forte programma di voli giornalieri o con più frequenze.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)