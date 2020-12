Air Saint-Pierre prende in consegna un nuovo ATR 42-600

Air Saint-Pierre ha preso in consegna il suo nuovo velivolo ATR 42-600, a seguito della firma di un Memorandum of Understanding nel luglio 2018. Basata su una delle tre isole principali di Saint Pierre e Miquelon (intorno 6.300 abitanti), Air Saint-Pierre è essenziale per l’economia dell’arcipelago, poiché trasporta sia passeggeri che merci a Miquelon, St. John’s, Magdalen Islands, Halifax e Montreal. Il nuovo velivolo sostituirà l’attuale ATR 42-500 della compagnia aerea, operativo dal 2009.

Oltre a beneficiare di elevate performance ambientali ed economiche, la comprovata capacità dell’ATR 600 di operare efficacemente in condizioni ventose è vitale per Air Saint-Pierre. La serie -600 può decollare e atterrare in cross wind conditions di 45 nodi, una capacità unica che consente alla compagnia aerea di offrire servizi aerei affidabili alle sue comunità. I passeggeri di Air Saint-Pierre apprezzeranno anche la modernità e il comfort della cabina Armonia, mentre i piloti della compagnia aerea apprezzeranno la suite avionica all’avanguardia, che si tradurrà in un’esperienza di volo più fluida.

Benoît Olano, Chief Executive Officer of Air Saint-Pierre, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di iniziare le operazioni con il nostro nuovo velivolo ATR. Voliamo ATR dal 1994, a partire da un ATR 42-320, e le capacità uniche del turboprop e i miglioramenti continui ne hanno fatto l’aereo ideale per le nostre operazioni nel corso degli anni. Continueremo a fornire alle persone di Saint-Pierre e Miquelon la connettività di cui hanno bisogno, insieme a un maggiore comfort, limitando al contempo il nostro impatto sull’ambiente”.

Stefano Bortoli, ATR Chief Executive Officer, ha aggiunto: “Non c’è niente di più soddisfacente che vedere un cliente fedele aggiornare la propria flotta. Per fornire connettività regionale nelle difficili condizioni operative di Saint-Pierre e Miquelon e delle isole vicine è necessario un aereo speciale e l’ATR 42-600 è la soluzione perfetta. Le operazioni della compagnia aerea sono vitali per le comunità dell’arcipelago e siamo davvero lieti di vedere i nostri aerei ancora una volta realizzare ciò per cui sono stati progettati: collegare persone e luoghi in modo responsabile, non importa quanto remoti”.

