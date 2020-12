Riscoprire le Seychelles con Qatar Airways e Seychelles Tourism Board

Qatar Airways annuncia la riapertura delle rotte da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino – via Doha – per l’arcipelago delle Seychelles, riaccendendo quel desiderio di viaggiare verso mete lontane. Spiagge bianche e poco affollate, mari cristallini circondati da spettacolari palme e giornate piene di sole e relax sono solo alcune delle caratteristiche dell’arcipelago africano.

Dopo un lungo periodo di lockdown, le Seychelles si sono riaperte al turismo. Il sogno di raggiungere questo luogo mozzafiato rimane forte. A partire dal 15 dicembre sarà possibile usufruire dei collegamenti Qatar Airways, 3 voli settimanali disponibili ogni martedì, giovedì e sabato.

In sinergia con Seychelles Tourism Board la compagnia intende contribuire alla valorizzazione e promozione della meta ai viaggiatori italiani oltre a supportare la crescita del turismo di questa splendida località, attraverso un servizio affidabile e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Le Seychelles sono una delle destinazioni invernali più ambite, la compagnia si conferma dunque un partner attivo contribuendo ad incrementare l’accessibilità per i passeggeri italiani e il turismo verso l’arcipelago. Nasce da questa volontà e in stretta collaborazione con Seychelles Tourism Board il webinar dedicato alle agenzie di viaggio che si terrà il 15 dicembre, in concomitanza con la ripartenza dei voli, per parlare insieme di strategie e novità per la ripresa dei voli leisure dall’Italia verso l’arcipelago.

Mate Hoffmann, Country Manager Qatar Airways Italia & Malta, ha affermato: “Con l’attenuazione delle restrizioni di viaggio, stiamo iniziando a vedere gli inizi di una ripresa dei viaggi internazionali per motivi di piacere e turismo. Siamo quindi lieti di riprendere i nostri voli per le splendide isole Seychelles, con splendide spiagge di sabbia bianca, mare incontaminato e foreste affascinanti, siamo sicuri che questo paradiso sarà un’opzione molto popolare per i passeggeri che potranno godersi una vacanza memorabile, anche sfruttando l’inizio della stagione invernale”.

Monette Rose, Direttrice Seychelles Tourism Board Italia, ha aggiunto: “Siamo felici di vedere la ripresa dei collegamenti aerei di Qatar Airways per le Seychelles e siamo fiduciosi in una ripresa del turismo internazionale verso il nostro arcipelago, dopo questo duro periodo che sta mettendo alla prova tutti. Abbiamo da poco lanciato la campagna ‘Experience Seychelles: our home, your sanctuary’ per incoraggiare i visitatori a vivere l’esperienza unica che offre una vacanza alle Seychelles, nell’armonia che la natura incontaminata regala”.

I viaggiatori di Qatar Airways provenienti dall’Africa possono ora usufruire di nuove franchigie bagaglio che vanno da 46 kg per la classe Economy suddivisa in due pezzi e 64 kg suddivisi in due pezzi in classe Business. Questa iniziativa è stata studiata per offrire ai passeggeri maggiore flessibilità e comfort quando viaggiano a bordo di Qatar Airways. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.qatarairways.com/en-qa/baggage/allowance.html.

Schedule voli dal 15 Dicembre 2020:

3 voli settimanali con partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino via Doha – Martedì, Giovedì, Sabato.

Doha (DOH) – Seychelles (SEZ) QR678, partenza: 02:35, arrivo: 08:55.

Mercoledì, Venerdì, Domenica

Seychelles (SEZ) – (DOH) QR679, partenza: 01:20, arrivo: 05:45.

Gli orari di partenza e di arrivo sono soggetti a modifiche.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)