Lufthansa Group riceve nuovamente la top airline position nel CDP climate ranking

Ancora una volta Lufthansa Group ha ricevuto un punteggio positivo sulla protezione del clima dalla rating organization CDP. Per la terza volta consecutiva, il Gruppo è stato classificato “B” nel più grande climate ranking del mondo, mantenendo la sua prima posizione tra le compagnie aeree in Europa. In particolare, la classifica conferma l’elevata trasparenza di Lufthansa Group nella divulgazione dei dati sulle emissioni di CO2. In questo campo e in ambito di governance, il CDP ha addirittura assegnato alla compagnia il massimo grado “A”.

“Siamo ancora una volta lieti della valutazione positiva nel global CDP ranking. Anche durante i periodi economici difficili, stiamo continuando i nostri sforzi per rendere l’aviazione più rispettosa del clima. Ciò include in particolare investimenti in aerei a basso consumo di carburante e vari progetti nel settore dei carburanti sostenibili per l’aviazione. Con l’applicazione “mindfulflyer”, abbiamo appena reso possibile ai membri Miles & More di compensare le emissioni di CO2 dei loro viaggi aerei in modo rapido e semplice nell’app”, afferma Christina Foerster, Lufthansa AG Executive Board Member for Customer, IT & Corporate Responsibility.

Lufthansa Group partecipa al CDP reporting dal 2006, fornendo ai gruppi di interesse rilevanti informazioni trasparenti sulla sua strategia di protezione del clima e sulle misure per ridurre le emissioni di CO2. I CDP data sono utilizzati in larga misura anche in altre valutazioni da primarie agenzie di rating. I CDP Climate Scores vengono assegnati ogni anno su una scala da “A” (miglior risultato) a “D-“. Le aziende che non forniscono informazioni o sono insufficienti sono classificate con “F”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)