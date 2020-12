Rolls-Royce: prosegue il piano di ristrutturazione

Prosegue il piano di ristrutturazione di Rolls-Royce.

Warren East, CEO, ha dichiarato: “Abbiamo intrapreso azioni decisive per proteggere e riposizionare la nostra attività in condizioni commerciali difficili e incerte, compreso l’impatto di una seconda ondata di COVID-19. Abbiamo compiuto rapidi progressi nel nostro programma di ristrutturazione e il consolidamento e la riorganizzazione della nostra presenza nel Civil Aerospace sector è a buon punto. Il nostro pacchetto di ricapitalizzazione da 5 miliardi di sterline a novembre è stato ben sostenuto e ha aumentato la nostra resilienza e rafforzato il nostro bilancio. Le prospettive rimangono sfidanti e il ritmo e la tempistica della ripresa sono incerti. Tuttavia, le nostre azioni ci hanno fornito una solida base per fornire rendimenti migliori man mano che i nostri mercati finali migliorano e continuiamo a guidare la nostra ambizione di fornire energia più sostenibile per sostenere la creazione di un’economia a zero emissioni di carbonio”.

“Prima di COVID-19 stavamo raggiungendo un punto cruciale nel Civil Aerospace. Dopo un periodo di rapida crescita e il lancio di nuovi programmi sui motori, le richieste di investimenti in ricerca e sviluppo sono diminuite e i rendimenti sono migliorati quando abbiamo iniziato a beneficiare della nostra base installata ampia e in crescita e delle perdite ridotte sui nuovi motori installati. I benefici di questo sono stati ritardati a causa di COVID-19, ma i driver fondamentali per avere un’attività più efficiente con margini più forti e rendimenti migliori rimangono intatti e ci posizionano bene per l’eventuale rimbalzo.

Nel periodo di 11 mesi fino alla fine di novembre, le large engine LTSA invoiced flying hours (EFH) erano circa il 42% del livello dell’anno precedente. L’EFH è gradualmente migliorato dal minimo di aprile, anche se più recentemente il ritmo di recupero è rallentato a causa della seconda ondata di infezioni in alcune aree geografiche. In ottobre e novembre messi insieme, l’EFH è aumentato a circa il 33% rispetto al 2019. Nel terzo trimestre il nostro EFH era il 29% dell’anno precedente, un miglioramento rispetto al 24% osservato nel secondo trimestre. Abbiamo ridotto il ritmo di produzione dei nostri large engine e la nostra guidance per l’intero anno di circa 250 consegne è rimasta invariata.

Business aviation ha continuato a registrare un impatto minore rispetto ai voli commerciali di linea, con le ore di volo che reggono relativamente bene, nonostante le restrizioni alle frontiere siano in vigore in molte parti del mondo”, afferma Rolls-Royce.

“Il nostro Defence business è rimasto resiliente, con un solido portafoglio ordini e le vendite previste per il 2021 ben coperte. Negli ultimi mesi ci siamo assicurati ordini per 56 nuovi motori EJ200 per l’Aeronautica Militare tedesca e abbiamo raggiunto un accordo per fornire supporto in servizio per il motore T-55, qualora fosse selezionato come future heavy transport helicopter della German Bundeswehr. Continuiamo a concentrarci sulle principali opportunità di crescita per i nostri prodotti principali negli Stati Uniti e nel Regno Unito. L’aumento del budget pluriennale recentemente annunciato per la difesa nel Regno Unito fornirà ulteriori investimenti per le capacità di prossima generazione, come il Future Combat Air System, di cui siamo un partner principale nel crescente programma Tempest.

Quest’anno Power Systems ha registrato un calo significativo della domanda nella maggior parte dei mercati finali non governativi. I cali di attività visti nel secondo trimestre causati dalla pandemia sono proseguiti nella seconda metà dell’anno, tranne in Cina dove l’attività economica si è ripresa più rapidamente e abbiamo continuato a far crescere la nostra quota di mercato.

In linea con le difficili Civil Aerospace market trends, ITP Aero ha registrato un continuo impatto negativo sul trading. La Difesa, che rappresenta il 25% dei volumi di ITP Aero, ha beneficiato dell’ordine Eurofighter dall’Aeronautica Militare tedesca per 56 motori EJ200”, prosegue Rolls-Royce.

“La pandemia sta causando una riduzione della domanda per i nostri Civil Aerospace products and services, che prevediamo richiederà diversi anni per riprendersi e di conseguenza abbiamo annunciato, il 20 maggio, un importante programma di riorganizzazione. Abbiamo compiuto buoni progressi verso il nostro obiettivo di un risparmio sui costi in contanti al lordo delle imposte di 1,3 miliardi di sterline e una riduzione di almeno 9.000 ruoli entro la fine del 2022. Più di 5.500 ruoli saranno stati rimossi entro la fine dell’anno, prima della precedente aspettativa di oltre 5.000, con una quota significativa raggiunta tramite TFR. Siamo in consultazione in merito alla prossima fase della nostra revisione della Civil Aerospace footprint, che include una proposta per trasferire la nostra struttura e forza lavoro a Hucknall, nel Regno Unito, che produce una gamma di parti di motori aeronautici, in ITP Aero. Proponiamo inoltre di consolidare la produzione di aero-engine structures in ITP Aero. Queste decisioni difficili ma necessarie aiuteranno a generare risparmi di efficienza per il Gruppo e a rafforzare le capacità di ITP Aero.

Le nostre azioni di mitigazione per preservare la liquidità nel 2020 sono sulla buona strada per offrire oltre 1 miliardo di sterline di risparmi nel 2020.

Ricostruire il nostro bilancio e aumentare la nostra resilienza finanziaria sono fondamentali per la nostra capacità di posizionare la nostra azienda per il futuro. Il nostro pacchetto di ricapitalizzazione da 5 miliardi di sterline, completato a novembre, comprendeva 2 miliardi di sterline di nuove azioni, 2 miliardi di sterline in nuove obbligazioni con scadenza nel 2026/2027 e una linea bancaria di 2 anni da 1 miliardo di sterline che rimane non utilizzata. Questo ha esteso e sostituito le linee a più breve termine. Di conseguenza, ci aspettiamo di chiudere l’anno con un indebitamento netto compreso tra £1,5 e £2,0 miliardi, escluse passività di leasing per circa £2,1 miliardi, e liquidità tra £8,5 miliardi e £9,0 miliardi”, prosegue il costruttore.

“Guardando al futuro, siamo fiduciosi nei nostri piani per posizionare il business per la ripresa mentre forniamo il nostro programma di riorganizzazione in Civil Aerospace per allinearci alla domanda futura e realizzare le opportunità di crescita futura con la ripresa dei nostri mercati finali. I driver fondamentali alla base della crescita a lungo termine dei voli commerciali globali rimangono intatti.

Sebbene molti dei nostri mercati finali continuino a essere significativamente influenzati dal COVID-19, continueremo a rispondere attivamente a qualsiasi cambiamento dei tempi di recupero e le recenti notizie sui vaccini efficaci sono incoraggianti. È probabile che i viaggi aerei commerciali si riprendano lentamente nella prima metà del 2021, riflettendo i ridotti orari invernali pianificati dalle compagnie aeree e continuando le tendenze osservate nella seconda metà del 2020. Prevediamo un miglioramento nella seconda metà del 2021 come supporto dei programmi di vaccinazione, l’ulteriore riapertura dei confini e la ripresa economica.

Continuiamo ad aspettarci che il Gruppo renderà positivo il cash flow ad un certo punto durante la seconda metà del 2021. Anche il nostro obiettivo di fornire almeno £750 milioni di free cash flow (escluse le cessioni) già nel 2022 è invariato”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)