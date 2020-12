News Brevi – 11.12.2020

OFFERTA WIZZ AIR DEL 20% DI SCONTO SU UNA SELEZIONE DI VOLI – Wizz Air oggi offre ai suoi passeggeri uno sconto del 20% su voli selezionati. La promozione si applica a qualsiasi cliente per tutte le prenotazioni effettuate online su wizzair.com oppure attraverso la mobile app. Poiché il viaggio può essere effettuato fino al 15 gennaio, questa promozione offre la migliore opportunità per prenotare voli per le vacanze invernali e l’inizio del 2021. Alcuni dei voli Wizz Air più popolari disponibili dall’Italia a dicembre includono destinazioni come: Grecia, Gran Bretagna, Tenerife, Gran Canaria. I passeggeri possono facilmente controllare dove possono viaggiare e le relative restrizioni di viaggio grazie alla WIZZ interactive travel planning map. Wizz Air è stata una delle prime compagnie aeree a introdurre misure sanitarie avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo. Oltre all’opportunità di viaggiare in sicurezza con tariffe basse, Wizz Air incoraggia i clienti ad aggiungere WIZZ Flex alla loro prenotazione. In questo modo i passeggeri possono essere certi che, se le circostanze cambiano, o se desiderano semplicemente viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, possono riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Lo sconto del 20% si applica alle tariffe, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 20% si applica solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e nell’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. La promozione è valida l’11 dicembre dalle 00:00 alle 23:59 CET. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 15 gennaio 2021. Il prezzo è valido solo per le prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo.

KLM MANTIENE IL FIVE-STAR APEX STATUS – KLM Royal Dutch Airlines ha mantenuto la sua classificazione a cinque stelle sulla base delle valutazioni dei clienti raccolte dalla Airline Passenger Experience Association (APEX). Coprendo più di un milione di voli operati da circa 600 compagnie aeree, la valutazione APEX tiene conto del comfort del sedile, del servizio in cabina, del cibo e delle bevande, dell’intrattenimento e del Wi-Fi. “Siamo incredibilmente grati ai nostri clienti per questa valutazione e molto orgogliosi di tutto il personale KLM per questo risultato. Fanno tutto ciò che è in loro potere per offrire ai clienti un servizio ottimale, anche nella pandemia in corso, che è stata una sfida per tutti e ha richiesto così tanto dalle persone. Il fatto che KLM sia riuscita a mantenere il suo punteggio elevato in tali circostanze è unico. Questo riconoscimento ci avvicina di più al raggiungimento della nostra ambizione di diventare il network carrier più orientato al cliente, sostenibile ed efficiente d’Europa”, ha affermato Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM. Questo è il secondo anno consecutivo che KLM ottiene una valutazione a cinque stelle da parte di clienti di tutto il mondo.

BRUSSELS AIRLINES RICEVE IL 2021 FOUR STAR RATING DA APEX – In una cerimonia di premiazione virtuale tenuta dalla Airline Passenger Experience Association (APEX), Brussels Airlines ha ricevuto il Four-Star Major Airline Rating for 2021. L’APEX Official Airline Rating si basa sul feedback dei passeggeri e sugli approfondimenti raccolti attraverso la partnership di APEX con TripIt. APEX è un’associazione di categoria senza scopo di lucro dedicata a migliorare l’intera esperienza dei passeggeri e premia ogni anno compagnie aeree a quattro e cinque stelle in quattro categorie: global airlines, major airlines, regional airlines, low-cost carriers. Utilizzando una scala a cinque stelle, più di un milione di voli sono stati valutati dai passeggeri di quasi 600 compagnie aeree di tutto il mondo tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020. “Una valutazione a quattro stelle, in particolare dai nostri passeggeri, è un vero onore e una ricompensa per la dedizione di tutti in Brussels Airlines per offrire servizi e prodotti eccezionali. Oltre a fornire una customer experience molto personale, abbiamo investito in una nuova boutique hotel experience sui nostri voli intercontinentali, insieme all’introduzione di una Premium Economy Class, molto apprezzata dai nostri ospiti. Questo riconoscimento è una testimonianza dell’elevato standard di qualità che siamo in grado di fornire e ci incoraggia a investire ulteriormente nella nostra passenger experience, in linea con la nostra nuova visione aziendale di essere la compagnia aerea più affidabile, facendo sentire tutti a casa”, afferma Tanguy Cartuyvels, Head of Customer Experience, Marketing and Product.

SCIOPERO DIRIGENTI ENAC DEL 17 DICEMBRE 2020: DISPONIBILE SUL SITO DELL’ENTE LA LISTA DEI VOLI GARANTITI – Come previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge 146 del 1990 che disciplina il diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e prevede che venga data adeguata informativa all’utenza, su richiesta dell’Ufficio Relazioni Sindacali (Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività e gli scioperi) della Funzione Pubblica, l’ENAC rende noto che nella giornata del 17 dicembre 2020 il sindacato UNADIS, Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, ha proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 10:00 alle 14:00. Come previsto dalla normativa, l’ENAC ha predisposto la lista dei voli da garantire, che è pubblicata nell’apposita sezione sul sito dell’Ente. L’ENAC invita, pertanto, i passeggeri con voli programmati per la giornata del 17 dicembre, a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l’effettiva operatività del proprio volo.

SWISS NOMINA IL NUOVO HEAD OF INFORMATION TECHNOLOGY – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Peter Lienhard (42) come nuovo Head of Information Technology. Assumerà la sua nuova posizione, in cui riporterà direttamente al CFO Markus Binkert, il 1° gennaio 2021. Lienhard ricoprirà anche la funzione di Head of IT Domain Hub Airlines Commercial for the Lufthansa Group, riportando al Group’s Head of Information Management Thomas Rückert. Peter Lienhard succede a Lukas Wirth, che lascerà SWISS alla fine del 2020 dopo sette anni nella compagnia, per affrontare una nuova sfida professionale al di fuori di Lufthansa Group. Peter Lienhard è entrato a far parte di SWISS come Head of IT to Business Alignment nel 2016. In questa veste è stato responsabile dell’intero portafoglio di progetti IT della compagnia, guidandone l’ulteriore digitalizzazione in stretta collaborazione con varie divisioni aziendali e sviluppando e perfezionando ulteriormente vari IT systems. “Sono lieto che in Peter Lienhard ci siamo assicurati i servizi di uno specialista IT così collaudato all’interno dei nostri ranghi”, afferma il CFO di SWISS, Markus Binkert. “Con la sua vasta esperienza, Peter è la persona ideale per continuare a sviluppare la digitalizzazione in SWISS e in Lufthansa Group. Gli auguro ogni successo e soddisfazione nella sua nuova veste”. Nato a Zurigo, Peter Lienhard ha conseguito un Master of Science in Communication Systems presso EPFL, lo Swiss Federal Institute of Technology Lausanne. È sposato e ha due figli.

I DIPENDENTI DI DELTA TECHOPS DONANO 750 BICICLETTE PER BAMBINI – Il Delta’s Technical Operations team in Atlanta ha presentato alla Marine Toys for Tots Foundation 750 biciclette che sono state donate dai dipendenti TechOps, insieme a un assegno di $50.000 da Delta. I dipendenti di TechOps hanno raccolto più di 40.000 dollari per acquistare le biciclette e inoltre hanno donato più di 1.300 giocattoli per offrire una vacanza più luminosa ai bambini nella città natale di Delta, Atlanta. Questo è il sedicesimo anno in cui TechOps ha tenuto il bike drive e, mentre la pandemia proibiva il normale raduno dei dipendenti per la presentazione delle bici, lo spirito di donazione ha comunque brillato ancora, con le biciclette consegnate ai Marines e caricate sui camion per essere fornite ai bambini di Atlanta. “È sempre incoraggiante vedere centinaia di biciclette esposte all’interno della Atlanta TechOps facility. È un momento così orgoglioso sapere che così tanti dipendenti si sono offerti volontari per assemblare le biciclette e/o hanno offerto generose donazioni per l’acquisto di biciclette e giocattoli”, ha affermato Mike Moore, Senior Vice President – Maintenance Operations and MRO Services Group. “Questo è veramente lo spirito di Delta TechOps”.

ETIHAD AIRWAYS RICONOSCIUTA FIVE-STAR GLOBAL AIRLINE DA APEX – Etihad Airways è stata ufficialmente classificata come five-Star Global Airline dalla Airline Passenger Experience Association (APEX). Il premio è stato consegnato alla compagnia aerea durante la cerimonia virtuale di premiazione APEX il 9 dicembre. Utilizzando una scala a cinque stelle, quasi un milione di voli sono stati valutati dai passeggeri di oltre 600 compagnie aeree di tutto il mondo. Gli APEX Official Airline Ratings™ sono stati certificati in modo indipendente da una società di revisione professionale esterna. Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand & Marketing, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “L’intero team Etihad è onorato di essere stato riconosciuto da APEX come five-star airline negli 2021 Official Airline Ratings. Questo sarebbe sempre un risultato speciale, ma nel 2020 è ancora più gratificante. Quest’anno ha sfidato l’industria dell’aviazione in modi che non avremmo mai potuto immaginare. Eppure, in tutto questo, il talentuoso e professionale team di Etihad ci ha reso orgogliosi”. Al fine di garantire la massima tranquillità ai suoi ospiti, Etihad è l’unica compagnia aerea al mondo che richiede al 100% dei suoi passeggeri di mostrare un test PCR negativo prima del viaggio e quindi ripetere il test all’arrivo. Etihad fornisce anche un’assicurazione benessere COVID-19 a tutti gli ospiti, senza eccezioni, come ulteriore prova del suo impegno per la sicurezza e il benessere dei passeggeri.