News Brevi – 14.12.2020

ETIHAD AIRWAYS: SPETTACOLARE SORVOLO IN OCCASIONE DELL’ABU DHABI GRAND PRIX – Etihad Airways, sponsor ufficiale del Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, ha eseguito un flypast del circuito di Yas Marina. Qualche istante prima dell’inizio della diciassettesima e ultima gara del calendario 2020 di Formula 1, il Boeing 787 Dreamliner di Etihad è stato accompagnato dall’Al Forsan Aerobatic team nei cieli sopra Yas Island. Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand & Marketing, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Sin dal suo inizio nel 2009 Etihad è stata orgogliosa di essere partner del Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix. Uno dei momenti salienti della gara è stato il flypast dell’Etihad Airways Dreamliner e dell’Al Forsan aerobatic team, seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo”. Volando sopra la linea di partenza dello Yas Marina Circuit a 600 piedi, il Boeing 787 Dreamliner, decorato con una Formula 1 themed livery, è stato operato da un team di quattro piloti esperti. Il capitano Mohammed Al Tamimi era al comando dell’aereo, supportato dal capitano Spiridon Nakos. Seduti nel retro del cockpit c’erano il capitano Abdullah Salah e il capitano Fouad Al Marzooqi, che avevano il compito impegnativo di mantenere la precisione sui tempi del flypast. Qui il flypast del Boeing 787 Dreamliner di Etihad Airways sul canale YouTube di Etihad: https://youtu.be/hBfqHrRidj8. Il circuito di Yas Marina ha emesso biglietti gratuiti ai Frontline Heroes per ringraziarli dei loro sforzi nella lotta contro la pandemia. Inoltre, Etihad offre a tutti i Frontline Heroes riconosciuti un programma esclusivo di vantaggi, tra cui sconti sui voli Etihad e tariffe preferenziali quando prenotano con Etihad Holidays.

AIRBUS E FRAUNHOFER SIGLANO CONTRATTO PER UNA PAYLOAD MISSION SULLA ISS BARTOLOMEO PLATFORM – Airbus e Fraunhofer EMI hanno firmato un contratto per una missione dimostrativa in orbita sulla piattaforma Bartolomeo della International Space Station (ISS). Con questa missione, Fraunhofer EMI consente al suo spin-off ConstellR di dimostrare la core measurement technology necessaria per il land surface temperature (LST) monitoring altamente accurato su scala globale. Il ConstellR payload è un innovativo multispectral imaging payload che comprende thermal infrared detector e advanced data processing hardware. Utilizzerà un 3U-slot sull’ArgUS Multi-Payload Carrier, una piastra progettata per ospitare diversi smaller payloads su un Bartolomeo payload site. ConstellR mira a costruire una cooperative microsatellite constellation che fornirà informazioni sulla precisa temperatura superficiale del nostro pianeta su scala globale, con un’elevata risoluzione spaziale, giornaliera o addirittura sub-giornaliera. Tali dati sono sempre più richiesti per il monitoraggio e la modellazione degli aspetti ambientali e climatici. “Siamo molto lieti di vedere un crescente interesse per il nostro Bartolomeo Service anche per payloads più piccoli come questo”, ha affermato Andreas Hammer, Head of Space Exploration at Airbus. La piattaforma Bartolomeo di Airbus offre external payload hosting capabilities all’esterno della ISS, fornendo opportunità uniche per missioni di dimostrazione e verifica in orbita. È stato collegato all’ISS Columbus Module all’inizio di quest’anno ed è gestito in collaborazione tra Airbus, ESA, NASA e ISS National Laboratory. Bartolomeo è un investimento di Airbus nell’infrastruttura della ISS, che consente di ospitare fino a dodici payloads esterni nell’ambiente spaziale. Le opportunità di lancio sono disponibili in ogni missione di servizio sulla ISS, il che si verifica ogni tre mesi circa. Airbus offre questo facile accesso allo spazio come all-in-one mission service.

EMIRATES OPERA UNO SPECIALE ONE-OFF A380 SERVICE PER IL BAHRAIN – Emirates opererà uno speciale one-off A380 service per il Bahrain il 15 dicembre, un giorno prima delle celebrazioni per il 49th National Day. L’implementazione è in risposta alla forte domanda durante le National Day holidays nel Regno. Il 15 dicembre il servizio A380 di Emirates opererà come EK839 ed EK840, con partenza da Dubai alle 16:05 e arrivo in Bahrain alle 16:25. Il volo di ritorno partirà quindi dal Bahrain alle 17:45, con arrivo a Dubai alle 20:00. Emirates ha celebrato quest’anno il suo 20° anniversario in Bahrain e dal suo primo volo nel Regno ha trasportato oltre 6 milioni di passeggeri tra il Bahrain e Dubai. La compagnia aerea attualmente opera doppi voli giornalieri per la destinazione, collegando i viaggiatori a 99 destinazioni globali, con viaggi sicuri e convenienti via Dubai verso Americhe, Europa, Africa e Asia Pacifico. Emirates ha operato l’A380 in missioni una tantum nel Regno sei volte, anche durante periodi di intenso traffico, oltre ad aver mostrato il velivolo due volte durante il Bahrain airshow. La compagnia aerea ha recentemente ripristinato le sue esperienze distintive sull’A380, tra cui Onboard Lounge e Shower Spa, introducendo ulteriori misure di salute e sicurezza. All’inizio di novembre Emirates ha anche ripristinato il suo esclusivo servizio di ristorazione in tutte le classi, osservando rigorosi protocolli di igiene.

DHL: PARTNERSHIP CON D-ORBIT – DHL Global Forwarding, lo specialista del trasporto aereo e marittimo su scala globale del Gruppo Deutsche Post DHL, normalmente si occupa della movimentazione merci in tutto il globo, nell’ambito dell’atmosfera terrestre. Oggi, 14 dicembre, si è concretizzata per la seconda volta la collaborazione con D-Orbit, azienda italiana tra le più importanti nel settore New Space, con la spedizione di ION Satellite Carrier, il primo satellite-cargo in grado di rilasciare microsatelliti nella posizione orbitale di destinazione. DHL Global Forwarding, in sinergia con il team DHL Customer Solutions & Innovation (CSI), segue la spedizione del satellite cargo sulla terra che, dopo undici ore di volo, raggiungerà Cape Canaveral, Florida. A gennaio 2021, dopo lunghe analisi e rigidi controlli, ION Satellite Carrier sarà pronto per essere lanciato nello spazio. “Siamo entusiasti di questa collaborazione per due motivi fondamentali”, afferma Tim Scharwath, CEO di DHL Global Forwarding, Freight. “In primo luogo, perché D-Orbit condivide la nostra visione di una logistica affidabile, sicura e sostenibile che possa migliorare la vita delle persone. D-Orbit ha sviluppato le sue soluzioni ponendo al centro della sua filosofia aziendale un trasporto orbitale intelligente, sicuro ed efficiente che guarda a un’espansione commerciale e umana che deve essere – prima di tutto – sostenibile. La seconda ragione è che questo progetto è nato anche grazie alla collaborazione interna all’azienda con DHL Customer Solutions & Innovation (CSI), una task force che si dedica quotidianamente allo sviluppo di soluzioni pioneristiche e personalizzate, per fare sempre un passo avanti verso l’innovazione”. “Con l’avvento delle costellazioni di satelliti e di basi abitabili, la logistica spaziale è una nicchia emergente all’interno della nostra industry”, continua Mario Zini, Amministratore Delegato di DHL Global Forwarding Italia. “Siamo orgogliosi di poter supportare D-Orbit in questa delicata missione, perché riteniamo che la logistica spaziale sarà protagonista di una grande espansione nei prossimi anni, nonostante le criticità e le sfide che abbiamo evidenziato nell’ultima edizione del DHL Logistics Trend Radar”.