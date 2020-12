easyJet annuncia una nuova cabin bag policy dal 10 febbraio

easyJet ha annunciato che la sua politica sul bagaglio a mano cambierà a partire dal 10 febbraio 2021. La nuova politica comporta che tutti i clienti possono portare a bordo gratuitamente un piccolo bagaglio a mano (max 45x36x20 cm) che deve rientrare sotto il sedile davanti. Ciò consentirà di portare l’essenziale per il loro viaggio o abbastanza per un breve viaggio.

I clienti che hanno prenotato un Up front o Extra legroom seat potranno portare a bordo un ulteriore bagaglio a mano di grandi dimensioni (max 56x45x25 cm), che viaggerà nella cappelliera. I titolari di carta easyJet Plus e i clienti con tariffa FLEXI continueranno inoltre ad avere un additional large cabin bag incluso nella loro prenotazione, soggetto a spazio a bordo.

“Le dimensioni dello small under seat cabin bag e del large overhead cabin bag rimangono tra le più generose per i viaggi aerei e continuano a non esserci limiti di peso per i bagagli a mano”, afferma easyJet.

Sono disponibili da 42 a 63 Up front and Extra legroom seats da prenotare a bordo di ogni volo, a seconda del tipo di aeromobile. L’acquisto di questo tipo di posto consentirà ai clienti di portare a bordo un bagaglio a mano grande oltre a un piccolo bagaglio a mano sotto il sedile; questo in aggiunta ad altri vantaggi di viaggio inclusi nella prenotazione di questi tipi di posti, che includono Speedy boarding e dedicated easyJet Plus Bag Drop per qualsiasi bagaglio da stiva.

La nuova politica verrà applicata a tutti i voli a partire dal 10 febbraio 2021.

“I clienti che viaggiano dal 10 febbraio e hanno già prenotato un Up front o Extra legroom seat non devono apportare modifiche alla prenotazione e possono portare un bagaglio a mano di grandi dimensioni.

I clienti che hanno già prenotato un viaggio dal 10 febbraio e non hanno prenotato un Up front o Extra legroom seat potranno portare a bordo un piccolo bagaglio a mano sotto il sedile. In aggiunta a questo, offriremo loro il prodotto Hands Free di easyJet gratuitamente se desiderano portare un bagaglio a mano grande oltre al loro bagaglio a mano piccolo sotto il sedile. Hands Free consente ai clienti di caricare il loro bagaglio a mano grande in stiva al bag drop. Possono anche modificare la loro prenotazione per acquistare un Up front o Extra legroom seat seat desiderano portare un bagaglio a mano grande in cabina.

Per tutte le prenotazioni effettuate da ora in poi (NdR: la comunicazione è del primo dicembre) per viaggi dal 10 febbraio 2021 si applicherà la nuova politica”, comunica la compagnia.

Robert Carey, Chief Commercial & Customer Officer di easyJet, ha dichiarato: “La puntualità è importante per i nostri clienti e sappiamo che se devono stivare i loro bagagli al gate a causa dello spazio limitato a bordo, ciò può causare ritardi nei voli e può essere frustrante anche per loro. La nostra nuova policy migliorerà l’imbarco e la puntualità per tutti, oltre a dare ai nostri clienti la certezza di ciò che avranno con sé a bordo. Ai clienti con prenotazioni in corso dal 10 febbraio verrà offerto Hands Free gratuitamente, consentendo loro di viaggiare con il loro bagaglio a mano senza costi aggiuntivi. Per le famiglie continueremo a fornire una serie di opzioni per consentire loro di portare articoli aggiuntivi gratuitamente, contribuendo a mantenere il viaggio facile e conveniente per le famiglie quando volano con noi”.

easyJet offre anche una gamma di opzioni di bagaglio da stiva che consentono ai clienti di acquistare fino a tre bagagli da stiva per ogni viaggiatore sulla prenotazione.

(Ufficio Stampa easyJet)