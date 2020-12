Rolls-Royce pubblica un pionieristico lavoro sull’etica e l’affidabilità dell’Intelligenza Artificiale

Rolls-Royce ha pubblicato il suo lavoro sull’etica e l’affidabilità dell’artificial intelligence (AI) per aiutare a sostenere la salute, la ricchezza e la crescita future del mondo.

I completi ethical framework and trustworthiness process possono essere scaricati gratuitamente dal sito Web di Rolls-Royce. Una volta completamente implementati, le aziende che seguono i controlli e gli equilibri al loro interno possono assicurarsi che i loro progetti di AI siano equi, affidabili ed etici.

“Abbiamo chiamato questo toolkit The Aletheia FrameworkTM, dalla dea greca della fiducia e della divulgazione, e crediamo che aiuterà ad affrontare uno dei maggiori ostacoli all’uso diffuso dell’AI: la sfiducia”, afferma Rolls-Royce.

Warren East, Chief Executive Officer, che ha annunciato la svolta a settembre, ha dichiarato: “Spero che la pubblicazione di oggi diventi uno spartiacque per l’intelligenza artificiale. Mentre ci spostiamo rapidamente verso un mondo più digitale, le persone hanno il diritto di aspettarsi che l’AI sia utilizzata in modo etico e che sia un partner affidabile per le persone e la società.

Aletheia FrameworkTM fornisce le basi perché ciò accada, quindi leader aziendali, accademici, tecnologi e persino filosofi possono ora passare dal semplice parlare del potenziale dell’AI a sbloccare i suoi benefici per la salute, la ricchezza e la crescita del mondo.

È con questo obiettivo in mente che Rolls-Royce ha deciso che dobbiamo renderlo gratuito per chiunque possa accedervi e cercheremo di costruire partnership con le organizzazioni interessate per supportare la sua applicazione diffusa, in modo che tutti possiamo costruire fiducia nell’AI”.

Aletheia FrameworkTM è una checklist che invita le organizzazioni a considerare gli impatti dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale prima di decidere se procedere. Esamina un totale di 32 aspetti dell’impatto sociale, governance, fiducia e trasparenza e richiede ai dirigenti e ai consigli di amministrazione di fornire la prova che questi siano stati rigorosamente considerati.

Una volta che l’AI è stata applicata, il framework include un processo di controllo automatizzato continuo in cinque fasi, che, se applicato in modo completo, tiene traccia delle decisioni che l’AI sta prendendo per rilevare bias o malfunzionamenti e consentire l’intervento umano per controllarli e correggerli.

Caroline Gorski, Group Director of R2 Data Labs, data innovation team di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Rolls-Royce è un leader tecnologico industriale globale e ha utilizzato l’intelligenza artificiale per decenni per analizzare più di 70 trilioni di data points in 26 dimensioni sui nostri jet engines in modo da poter aumentare il tempo di volo e migliorare la loro sostenibilità. Stiamo ora sviluppando l’intelligenza artificiale per ispezioni di qualità di componenti critici ed è nella giustificazione dell’applicazione di tecnologie di intelligenza artificiale a questa attività che abbiamo dovuto sfidare noi stessi per assicurarci che fosse la cosa giusta da fare e che fosse affidabile. È quella profonda cultura della sicurezza al centro della nostra attività che ha creato la mentalità per applicare i principi di sicurezza ai dati. Non vediamo l’ora di condividere The Aletheia FrameworkTM con tutti e collaborare sui vantaggi per il nostro mondo che crediamo porterà”.

The Aletheia FrameworkTM è stato condiviso con esperti dell’UNESCO, che sta avviando una consultazione globale sull’etica dell’AI.

La pubblicazione ad accesso aperto di The Aletheia FrameworkTM ha anche lo scopo di invitare la critica e la collaborazione della AI community globale per cercare miglioramenti.

