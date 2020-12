American Airlines trasporta il suo primo COVID-19 Vaccine Shipment da Chicago a Miami

Il team di American Airlines Cargo ha effettuato la sua prima spedizione di vaccino contro il coronavirus (COVID-19) la scorsa notte. In stretta collaborazione con partner farmaceutici e cargo, la compagnia aerea ha ricevuto la spedizione su camion al Chicago O’Hare International Airport (ORD) e ha caricato la spedizione su un Boeing 777-200 che ha volato verso Miami International Airport (MIA). La spedizione del vaccino arriverà alla sua destinazione finale in un territorio statunitense nei Caraibi.

“Il team American è orgoglioso di prendere parte allo sforzo fondamentale per fornire vaccini salvavita in modo sicuro e rapido a persone in tutto il mondo”, ha affermato Jessica Tyler, presidente di American Airlines Cargo. “Siamo stati in grado di mobilitarci entro poche ore dalla chiamata per spostare migliaia di dosi. Sappiamo che questa è la prima di molte spedizioni in arrivo e siamo pronti a espandere la nostra attività man mano che verrà prodotto un vaccino aggiuntivo e pronto per la distribuzione”.

American ha iniziato a condurre voli di prova a novembre per simulare le condizioni necessarie per trasportare il vaccino COVID-19, sottoporre a stress test l’imballaggio termico e il processo di manipolazione operativa, per garantire che rimanga stabile durante il trasporto.

American è un esperto riconosciuto a livello internazionale nella cold chain logistics, con una rete consolidata di strutture e membri del team specializzati in spedizioni con temperature critiche in più di 150 città in 46 paesi in tutto il mondo. Inoltre, American ha la più grande dedicated temperature-controlled pharmaceutical shipping facility gestita da una compagnia aerea negli Stati Uniti. Dal momento in cui una spedizione arriva a una delle strutture di American, viene monitorata per tutto il suo viaggio dal Cargo Control Center della compagnia aerea, situato all’interno del suo Integrated Operations Control a Fort Worth, Texas.

Questo livello di assistenza ha fatto guadagnare ad American la prestigiosa International Air Transport Association Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma). La certificazione CEIV viene rilasciata ai vettori aerei e agli attori della air cargo supply chain che hanno stabilito gli strumenti, le procedure e il personale per garantire che i prodotti siano gestiti correttamente e arrivino a destinazione pienamente efficaci.

Dall’inizio della pandemia, American ha trasportato centinaia di migliaia di libbre di dispositivi di protezione individuale (DPI), attrezzature mediche, COVID-19 test kits e prodotti farmaceutici per aiutare a combattere il coronavirus, nonché componenti per i Phase III COVID-19 vaccine trials.

