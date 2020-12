Scott Kirby eletto nuovo Chairman of Star Alliance Chief Executive Board

Scott Kirby, CEO di United Airlines, è stato eletto nuovo Chairman of the Star Alliance Chief Executive Board (CEB). Succede a Pedro Heilbron, CEO di Copa Holdings e di Copa Airlines, che ha ricoperto la carica negli ultimi quattro anni.

Parlando a nome di tutti i CEO di Star Alliance, Kirby ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Pedro per la sua dedizione al ruolo di CEB Chairman durante i suoi quattro anni di mandato. La sua leadership ha segnato un momento importante nella storia dell’alleanza, poiché abbiamo accelerato l’innovazione digitale e continuato a trasformare la customer experience”.

Nel suo ruolo di CEB Chairman, Kirby condurrà i due annuali board meetings e fungerà da portavoce designato per il board.

Riflettendo sul suo mandato, Heilbron ha commentato: “È stato un onore per me guidare il board in un momento di difficili condizioni di mercato per l’intero settore aereo. La posizione di Scott come CEO della nostra più grande member airline e leader riconosciuto del settore, lo rende una scelta eccellente per guidare lo Star Alliance Chief Executive Board durante i periodi più difficili per il nostro settore”.

Kirby ha dichiarato: “Non vedo l’ora di lavorare con il board nei prossimi due anni per continuare il nostro lavoro pionieristico nel fornire la principale proposta di alleanza per i clienti delle compagnie aeree, concentrandomi su esperienze di viaggio senza interruzioni e superiori loyalty benefits”.

Tutte le 26 compagnie aeree membri sono rappresentate dal rispettivo CEO nel CEB, che funge da organo di controllo dell’Alleanza e fornisce la direzione strategica generale.

