Emirates espende il suo network con la ripresa dei voli per Istanbul

Emirates ha annunciato che riprenderà i voli giornalieri per Istanbul dal 21 dicembre (soggetti ad approvazione governativa). In parallelo con il graduale ritorno della domanda di viaggio, Emirates continua a ricostruire la sua rete offrendo ai clienti un’esperienza di viaggio sicura e piacevole. Rigide misure igieniche e sanitarie sono state implementate in tutti i punti di contatto di Emirates.

L’aggiunta di Istanbul espande il network europeo di Emirates a 31 destinazioni, consentendo ai clienti di connettersi facilmente e in modo sicuro alle destinazioni attraverso la sua vasta rete globale con un comodo stop a Dubai.

Il volo Emirates EK 121 partirà da Dubai alle 14:20, con arrivo a Istanbul alle 18:20. Il volo di ritorno, EK 122, partirà da Istanbul alle 20:05, arrivando a Dubai alle 01:20 del giorno successivo.

I voli da/per Istanbul opereranno una volta al giorno, operati con Boeing 777-300ER. I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, l’app Emirates, gli uffici vendite Emirates, tramite agenti di viaggio.

Emirates ha inoltre stretto una partnership con il Dubai’s Department of Tourism and Commerce Marketing (Dubai Tourism) su una promozione per offrire soggiorni gratuiti al JW Marriott a tutti i clienti Emirates che visitano Dubai dal 6 dicembre al 28 febbraio 2021. Per gentile concessione di Dubai Tourism ed Emirates, i passeggeri in Economy Class della compagnia riceveranno una notte di soggiorno gratuita, mentre i passeggeri che volano in First o Business Class possono godere di due notti gratuite presso il moderno JW Marriott, che si trova vicino ad attrazioni come il Dubai Mall, Burj Khalifa e il Dubai Opera (leggi anche qui).

Per ulteriori informazioni sui requisiti di ingresso per i visitatori internazionali a Dubai, visitare: https://www.emirates.com/it/italian/help/covid-19/dubai-travel-requirements/.

Le politiche di prenotazione di Emirates offrono ai clienti flessibilità e sicurezza per pianificare il loro viaggio. I clienti che acquistano un biglietto Emirates per viaggiare entro il 30 giugno 2021, possono usufruire di generosi termini e opzioni di riprenotazione, se devono modificare i loro piani di viaggio. I clienti hanno la possibilità di modificare le date del viaggio o estendere la validità del biglietto di 2 anni.

Tutti i clienti Emirates possono viaggiare con sicurezza e tranquillità con la prima multi-risk travel insurance and COVID-19 cover del settore. Questa copertura è offerta da Emirates su tutti i biglietti acquistati a partire dal 1° dicembre 2020, senza alcun costo per i clienti. Oltre alla copertura medica COVID-19, quest’ultima offerta di Emirates prevede anche disposizioni per incidenti personali durante il viaggio, copertura per sport invernali, perdita di oggetti personali e interruzioni del viaggio a causa di chiusura imprevista dello spazio aereo, consigli di viaggio o avvisi simili ad altri prodotti assicurativi di viaggio multirischio (leggi anche qui).

Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso del cliente per garantire la sicurezza dei propri clienti e dipendenti a terra e in volo, inclusa la distribuzione di kit per l’igiene gratuiti contenenti maschere, guanti e disinfettante per le mani e salviettine antibatteriche a tutti i clienti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)