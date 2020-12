FedEx Express modernizza ulteriormente la flotta con la consegna del primo Purpose-Built Regional ATR Freighter

FedEx Express, una consociata di FedEx Corp., la più grande compagnia di trasporto espresso del mondo, ha annunciato oggi la consegna del primo purpose-built turboprop regional freighter alla flotta FedEx. Ciò segue la firma nel 2017 di un ordine fermo per 30 aeromobili, con la possibilità di acquistarne altri 20.

L’aereo arriverà all’aeroporto di Shannon e sarà operato da ASL Airlines Ireland, FedEx ATR operator dal 2000, come parte della FedEx Express Feeder fleet. Questa flotta globale consente all’azienda di fornire servizi rapidi ed economici a small and medium-sized business areas in tutto il mondo.

“Il regional aircraft più efficiente in termini di consumo di carburante, il turboprop ATR, è una scelta popolare per gli operatori cargo e passeggeri impegnati in un’industria dell’aviazione più sostenibile per il futuro. ATR ha una vasta esperienza nel regional freighter market. Attualmente sono operativi circa 130 converted ATR freighter, che rappresentano un terzo della global regional freighter fleet, e questo nuovo ATR 72-600F incorpora i vantaggi di questa conoscenza per fornire a FedEx un freighter conforme ai requisiti necessari. Con il mercato in evoluzione e la crescita dell’e-commerce, l’ATR è perfettamente adatto per connettere comunità ed economie in tutto il mondo.

Le operazioni di FedEx Express possono ora beneficiare dei vantaggi esclusivi offerti dalla capacità di trasporto di 75 m3 dell’ATR 72-600F. La fusoliera appositamente costruita ha un design pulito, ottimizzato per il cargo, ed è stata consegnata dall’azionista italiano del produttore, Leonardo, dalle loro strutture a Napoli. La large cargo door dell’aereo facilita il carico ottimale di nove tonnellate di payload e offre la possibilità di trasportare bulk cargo o, quando in modalità ULD (Unit Load Device), cinque 88” x 108” pallets o fino a sette LD3 containers. I piloti possono trarre vantaggio dall’ultima Standard 3 avionics suite aggiornabile dell’ATR 72-600, consentendo l’introduzione di continue innovazioni in cockpit che migliorano l’efficienza”, afferma ATR.

Jorn Van De Plas, Senior Vice President Air Network e GTS Europe, FedEx Express, ha dichiarato: “La consegna odierna del primo purpose-built regional ATR freighter segna un nuovo entusiasmante capitolo per la nostra FedEx Express Feeder fleet. Questo è un passo importante nella nostra strategia di rinnovo della flotta, che ci garantisce di rimanere il network più flessibile, affidabile e responsabile del settore. Durante quello che è stato un anno difficile sia per le imprese di tutto il mondo che per le comunità, siamo orgogliosi di rimanere al centro degli sforzi per mantenere il flusso degli scambi e consegnare merci in tutta Europa. Questa nuova ATR Feeder delivery è in linea con il nostro ‘Reduce, Replace, Revolutionise’ sustainability approach, sostituendo gli aeromobili meno recenti e meno efficienti in modo più sostenibile”.

Stefano Bortoli, Chief Executive Office di ATR, ha dichiarato: “Ogni produttore è orgoglioso quando sviluppa e consegna un velivolo nuovo di zecca, e dato l’anno straordinariamente impegnativo che l’industria e il mondo intero hanno affrontato, consegnare a FedEx Express questo primissimo ATR 72-600F è un momento emozionante e gratificante per tutto il nostro team qui in ATR. I cargo svolgono un ruolo enorme nel fornire connettività essenziale tra le economie di tutto il mondo e gli aspetti unici del nostro moderno purpose-built freighter significano che fornirà vantaggi operativi alle aziende che li integrano nella loro flotta. FedEx non è nuova per ATR, con oltre 40 dei nostri turboelica nella loro flotta esistente. Siamo orgogliosi di continuare questa collaborazione con questo leader mondiale e che abbiano scelto l’ATR 72-600F come parte del loro programma di rinnovo della flotta. Questo pone FedEx in prima linea nell’aviazione responsabile, con l’aereo più efficiente in termini di consumo attualmente sul mercato”.

Nell’ambito dell’impegno di FedEx Express per la circolarità, i due aeromobili sostituiti dai nuovi ATR saranno donati all’aeroporto di Madrid, dove verranno utilizzati per l’addestramento dei vigili del fuoco. Questi saranno il 97° e il 98° aereo che FedEx dona al termine del loro servizio nella flotta.

“Questa consegna è una mossa incoraggiante per la logistics and air cargo industry, che continua a supportare l’economia in tutto il mondo”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)