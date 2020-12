News Brevi – 15.12.2020

AER LINGUS: OFFERTE PER IL NORD AMERICA – Visitare il Nord America non è mai stato così conveniente, grazie alle tariffe scontate di Aer Lingus i clienti potranno prenotare il loro viaggio per il 2021 a prezzi vantaggiosi. Aer Lingus offre voli dall’Italia verso il maggior numero di destinazioni del Nord America di sempre a partire da 173 Euro per viaggi da effettuarsi dal 1° marzo al 31 maggio 2021, e permette ai clienti di eseguire i controlli doganali e di immigrazione USA già in Irlanda, saltando le code e risparmiando tempo all’arrivo. I clienti possono pianificare la loro prossima vacanza con la massima flessibilità: Aer Lingus offre ai propri clienti una vasta gamma di scelte e la possibilità di effettuare gratuitamente un numero illimitato di modifiche su tutte le tratte e tutti i tipi di prenotazioni fino al 16 giugno 2021. I clienti possono contare sulla massima flessibilità per pianificare il viaggio in tutta tranquillità.

EASA LANCIA L’AIRCRAFT NOISE CERTIFICATION DATABASE – L’European Union Aviation Safety Agency ha lanciato l’Aircraft Noise Certificate or Equivalent Noise Documentation database, stabilendo un’unica fonte centrale di tali informazioni per l’Europa. I dati, forniti dagli operatori aerei, saranno messi a disposizione degli air navigation service providers, degli aeroporti e delle autorità competenti per finalità operative. Il database unico garantisce che le stesse informazioni siano utilizzate da tutte le parti per il monitoraggio dei noise levels e altri requisiti. Il database è stato creato per soddisfare i legal requirements del Reg. (EU) 598/2014 Article 7 ed è aperto solo agli utenti idonei, che devono registrarsi per ottenere l’accesso.

ANA INCREMENTA I VOLI VERSO ALCUNE DESTINAZIONI IN ASIA E NORD AMERICA – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le frequenze di volo per selezionate città in Asia e Nord America. Sulla base delle modifiche alle linee guida sull’immigrazione, delle misure di quarantena e della domanda passeggeri, la compagnia ha adeguato i suoi orari dei voli da gennaio a febbraio su rotte selezionate. ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali sull’immigrazione e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la redditività dei viaggi, per valutare la frequenza dei voli e la ripresa di determinate rotte. ANA aderisce agli standard e ai protocolli stabiliti dalla “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aeromobili, in modo che tutti i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. ANA continuerà a monitorare da vicino la situazione e adotterà le azioni appropriate. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

AIRBUS: ACCETTATO E CONSEGNATO ALLA NASA IL PRIMO EUROPEAN SERRVICE MODULE PER ARTEMIS – L’11 dicembre il primo European Service Module ha superato la Acceptance Review ed è stato formalmente consegnato alla NASA. L’hardware è ora ufficialmente di proprietà della NASA. Questo segna la fine di 9 anni di progettazione, costruzione e assemblaggio di tutti i pezzi per creare la next-generation powerhouse che proietterà l’Orion spacecraft sulla Luna. La Acceptance Review si è svolta in teleconferenza con 85 persone presenti specificamente per il primo European Service Module: ogni modulo riceve la propria individual acceptance review. Il complete Orion stack verrà ora consegnato ai NASA’s launch processing teams per il lancio il prossimo anno. Didier Radola, Airbus head of the Orion’s European Service Module programme, ha aggiunto: “Questo è un grande risultato per il programma e vorrei sottolineare l’eccellente lavoro di squadra di ESA e Airbus che ha portato a questo punto. Questo è un passo avanti verso la Luna e una promessa per l’European Service Module nel 2021”. Orion è un elemento fondamentale dell’Artemis program, a cominciare da Artemis I, il primo integrated flight test di Orion e SLS il prossimo anno. Artemis II seguirà come prima human mission, portando gli astronauti nello spazio più lontano che mai.

AMERICAN AIRLINES ESTENDE LA RINUNCIA AI COSTI DI MODIFICA – American Airlines offre ai clienti ulteriore flessibilità estendendo la sua offerta di rinuncia ai costi di modifica per i clienti che prenotano biglietti per qualsiasi nuovo viaggio acquistato entro il 31 gennaio 2021. Come promemoria, a partire dal 1° gennaio 2021 American ha eliminato tutte le spese di modifica per i First Class, Business Class, Premium Economy e Main Cabin tickets per la maggior parte dei voli nazionali e internazionali. Questa nuova offerta si applica ai biglietti che soddisfano i seguenti criteri e include i biglietti Basic Economy: qualsiasi biglietto First, Business, Premium Economy, Main Cabin o Basic Economy acquistato entro il 31 gennaio 2021 o prima del 31 gennaio 2021, per viaggi futuri non sarà soggetto a costi di modifica prima del viaggio. I clienti devono pagare qualsiasi differenza tariffaria, se applicabile, e le regole tariffarie possono essere applicate a seconda del biglietto; i clienti possono modificare le loro città di origine e destinazione come parte di questa offerta.

LEONARDO: IL SISTEMA COSMO-SKYMED SECOND GENERATION PRONTO A RICEVERE DUE NUOVI SATELLITI – Siglati con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Ministero della Difesa i contratti per due satelliti COSMO-SKyMed Second Generation (CSG). I satelliti 3 e 4 completeranno la seconda generazione del programma italiano per l’osservazione della terra garantendo continuità ed elevate prestazioni dei servizi di monitoraggio del pianeta. L’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha commentato: “COSMO-SkyMed è una storia di successo del sistema Italia, un driver di ricerca tecnologica, di nuove applicazioni, di competitività industriale e di occupazione, nonché una infrastruttura fondamentale per la protezione e sicurezza del nostro Paese e dell’Europa. Un sistema le cui potenzialità in termini di affidabilità, precisione e flessibilità sono note a livello internazionale grazie alle capacità dimostrate nella gestione di situazioni di emergenza legate a eventi improvvisi, capacità ulteriormente potenziate nella seconda generazione del programma, grazie a una continua ricerca tecnologica. Come Leonardo siamo orgogliosi del contributo fornito in tutte le fasi del programma COSMO-SkyMed, un ruolo che ci conferisce credibilità e prestigio con i nostri clienti in tutto il mondo”. COSMO-SkyMed è un sistema satellitare di osservazione della Terra dell’ASI e del Ministero della Difesa, un fiore all’occhiello della tecnologia e dell’innovazione italiana, realizzato da Leonardo e le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio. Le immagini COSMO-SkyMed sono impiegate per dare supporto alle popolazioni colpite da disastri naturali come terremoti e incendi, ma anche per il controllo del patrimonio culturale e artistico, delle infrastrutture critiche, per il monitoraggio del recedere dei ghiacciai, quello dello sversamento di petrolio nei mari e per l’ottimizzazione delle tecniche di agricoltura. Il primo satellite di Seconda Generazione è stato lanciato un anno fa. Il secondo satellite sarà lanciato a bordo di un razzo VEGA-C. A questi si aggiungeranno i prossimi due.

QATAR AIRWAYS CELEBRA IL QATAR NATIONAL DAY – Qatar Airways celebra il Qatar National Day creando momenti speciali ispirati alla cultura del Qatar e alle tradizioni locali a bordo e presso l’Al Mourjan Business Lounge dell’Hamad International Airport. Sui voli da Doha, tutti i passeggeri saranno accompagnati in un viaggio di sapori con la cucina del Qatar, una carta del menu in edizione limitata che rappresenta l’iconico Qatar National Museum e un dessert ispirato alla famosa rosa del deserto. Su voli selezionati, i passeggeri nelle cabine premium riceveranno caffè e datteri arabi tradizionali e riceveranno anche una calamita commemorativa come ricordo. Per celebrare il Qatar National Day, la compagnia ha anche introdotto tocchi su misura presso l’Al Mourjan Business Lounge dell’Hamad International Airport. All’arrivo nella lounge i passeggeri saranno accolti con caffè arabo e datteri e godranno di decorazioni che ricordano i colori della bandiera nazionale del Qatar. Quando i passeggeri sono pronti per cenare, possono gustare una vasta gamma di piatti principali e dessert dal menu a buffet o à la carte che si ispirano alla cucina locale del Qatar. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Nonostante la pandemia globale in corso e le interruzioni in tutto il mondo, siamo lieti di celebrare il Qatar National Day e di offrire ai nostri passeggeri una varietà di offerte e iniziative speciali a bordo e a terra. Questa preziosa occasione ci dà l’opportunità di festeggiare insieme come una nazione, dimostrando il nostro orgoglio alla nostra amata casa, lo Stato del Qatar”. Il più ampio Qatar Airways Group celebrerà l’occasione con una serie di attività digitali per i suoi dipendenti in tutto il mondo.

EMIRATES SOSTIENE L’INDUSTRIA SPORTIVA DI DUBAI – Dubai ha catturato ancora una volta l’attenzione del mondo del golf con competizioni di alto profilo come il DP World Tour Championship e “Race to Dubai”, le finali di fine stagione del Tour europeo. I migliori giocatori di golf e le stelle nascenti si sono riuniti a Dubai per uno dei premi più prestigiosi. In qualità di compagnia aerea ufficiale dell’evento, Emirates ha fornito collegamenti aerei fondamentali per supportare i giocatori, gli organizzatori e l’intera comunità del golf, per riprendere in sicurezza l’azione sportiva sul campo e soddisfare i milioni di spettatori dell’evento trasmesso in tutto il mondo. Il DP World Tour Championship è stato il primo evento sportivo internazionale a Dubai, attirando oltre 6.000 spettatori. Oltre il 40% dei partecipanti all’evento proveniva da fuori dagli Emirati Arabi Uniti, la maggior parte dei quali ha scelto di volare con Emirates a Dubai. Inoltre, Emirates ha trasportato oltre 500 giocatori dell’European Tour, caddie, organizzatori di eventi, media internazionali e altri direttamente coinvolti nello svolgimento della finale. La compagnia aerea ha inoltre trasportato attrezzature sportive e di altro tipo, nonché articoli DPI per l’evento.