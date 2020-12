easyJet mette in vendita in anticipo i voli per la stagione invernale 2022

easyJet ha anticipato la pubblicazione del programma per l’inverno 2022. L’anticipazione dell’apertura della vendita dei biglietti offre ai clienti la possibilità di prenotare prima e con un notevole risparmio sui voli per le vacanze invernali 2022, fornendo inoltre ulteriori opzioni fino alla primavera del 2022 per i clienti i cui piani di viaggio sono stati interrotti a causa della pandemia.

easyJet ha reso disponibili oltre 36 milioni di posti e 200.000 voli, in modo che i passeggeri possano avere la possibilità di prenotare in anticipo con notevole risparmio.

La stagione invernale 2022 ora disponibile copre i voli dal 1° ottobre 2021 al 26 marzo 2022, in modo che i clienti possano prenotare e beneficiare del network easyJet con centinaia di destinazioni. I passeggeri, se ne hanno la necessità, possono inoltre modificare le prenotazioni già effettuate scegliendo uno dei voli resi disponibili per la stagione invernale 2022, con la rassicurazione che non verrà applicata alcuna penale se la modifica viene effettuata entro 14 giorni dalla partenza.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: “Siamo coscienti che molte persone hanno dovuto modificare i propri programmi di viaggio quest’anno e così abbiamo deciso di mettere in vendita il nostro programma invernale per il 2022 in anticipo in modo che i nostri clienti possano già fare piani per il prossimo inverno prenotando un nuovo viaggio oppure, se stanno riorganizzando i loro progetti, avere ancora più date e destinazioni tra cui scegliere. Prenotando in anticipo i clienti otterranno anche il miglior rapporto qualità-prezzo su centinaia di destinazioni della nostra rete”.

easyJet sta offrendo una flessibilità ancora maggiore ai passeggeri che hanno subito un’interruzione dei propri piani di viaggio a causa della pandemia. Grazie alla possibilità di scegliere i voli fino al 26 marzo 2022, i passeggeri che sono stati costretti a riorganizzare i propri progetti hanno ora maggiori possibilità di prenotare nuovamente il loro viaggio. I clienti possono ora modificare gratuitamente i propri voli entro 14 giorni dalla partenza o, nel caso in cui vengano applicate restrizioni di viaggio, anche con meno anticipo. In caso di cancellazione dei voli, i passeggeri continuano ad avere diritto a un trasferimento gratuito su un volo alternativo, a un voucher oppure a un rimborso.

(Ufficio Stampa easyJet)