Boeing: contratto per P-8 training in Nuova Zelanda

La Marina degli Stati Uniti ha recentemente assegnato a Boeing un Foreign Military Sales (FMS) contract, del valore di 109 milioni di dollari, per fornire P-8A Poseidon training alla Royal New Zealand Air Force (RNZAF). Una suite di training systems e materiale didattico preparerà equipaggi e manutentori della RNZAF a operare in modo sicuro ed efficace e mantenere il maritime patrol and reconnaissance aircraft per i decenni a venire.

Il P-8 training system di Boeing consentirà alla RNZAF di condurre fino al 70% di tutta la formazione relativa al Poseidon in un ambiente simulato. Come parte del contratto, Boeing fornirà:

Operational Flight Trainer (OFT) – Full-motion simulator che incorpora tutti i P-8 displays and switches.

Weapons Tactics Trainer – Simula i sistemi di missione e le operazioni tattiche e, quando accoppiato con l’OFT, forma un Weapons Systems Trainer che consente il multi-crew, high-fidelity mission training nello stesso ambiente simulato.

Virtual Maintenance Trainer – Consente la formazione dei professionisti della manutenzione per eseguire correttamente le attività e le procedure di manutenzione sull’aereo P-8A.

Scenario Generation Station – Crea scenari personalizzati per mission training.

Brief/Debrief Station – Fornisce post-mission analysis and playback.

Inoltre, la Boeing Electronic Classroom darà agli istruttori e agli studenti della RNZAF l’accesso al materiale didattico e alle capacità di test. Boeing fornirà inoltre un Instructor Cadre Training a un gruppo di istruttori RNZAF, consentendo loro di continuare ad addestrare ulteriori RNZAF P-8A instructors and aircrews dopo la consegna del sistema di addestramento all’inizio del 2024.

“Questo holistic training system consentirà all’equipaggio di addestrarsi in sicurezza per tutti gli aspetti del volo e della manutenzione del P-8A Poseidon”, ha affermato Tonya Noble, director of International Defense Training for Boeing. “Non vediamo l’ora di portare queste capacità di formazione nel paese e di lavorare a fianco della RNZAF per garantire la disponibilità del personale di volo e del personale di manutenzione”.

Tutta la formazione sarà condotta a Ohakea, Nuova Zelanda. Nel marzo 2020 la RNZAF ha acquisito quattro velivoli P-8A Poseidon attraverso l’U.S. Navy FMS process, con consegna prevista a partire dal 2023. La Nuova Zelanda è una delle sette nazioni che operano il P-8.

