News Brevi – 16.12.2020

ETIHAD AIRWAYS OTTIENE TRE PREMI AGLI AVIATION BUSINESS AWARD – Etihad Airways ha ottenuto tre riconoscimenti agli Aviation Business Awards di ieri sera, svoltisi a Dubai. La compagnia aerea ha raccolto l'”Environmental Initiative of the Year”, mentre la sua training division Etihad Aviation Training è stata nominata “Training Provider of the Year”. Etihad Engineering è stata riconosciuta con l’inaugurale “Pride of Aviation” award. L’ambito premio “Environmental Initiative of the Year” è stato assegnato per l’impegno di Etihad leader del settore nel guidare l’agenda della sostenibilità. Le recenti iniziative di Etihad includono il programma ecoDemonstrator in collaborazione con Boeing. Ahmed Al Qubaisi, Senior Vice President Government, International & Communications, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Questo premio riconosce l’impegno incessante di Etihad per la sostenibilità, anche se la compagnia aerea affronta l’attuale crisi COVID-19”. Etihad Aviation Training è stata riconosciuta per i notevoli risultati ottenuti nel campo della formazione, raccogliendo il “Training Provider of the Year” award. Il Capitano Paolo La Cava, Vice President and Managing Director, Etihad Aviation Training, ha dichiarato: “È un onore aver ricevuto questo premio. Quest’anno è stato estremamente impegnativo per tutti, tuttavia, grazie al duro lavoro e alla dedizione del team, Etihad Aviation Training è stata resiliente durante questa crisi e ha continuato a fornire formazione della massima qualità ai nostri clienti”. Etihad Engineering ha vinto il premio “Pride of Aviation” per aver dimostrato un’eccezionale fermezza di fronte a una crisi del settore senza precedenti e aver affrontato le avversità con solidarietà, innovazione, determinazione e adattabilità.

ENAC: APERTE LE ISCRIZIONI AL MASTER DI II LIVELLO IN “GESTIONE DELL’AVIAZIONE CIVILE” (MAC) – ENAC informa che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla XII edizione 2020-2021 del MASTER di II livello in “Gestione dell’Aviazione Civile” (MAC), organizzato congiuntamente dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale (DIMA) dell’Università di Roma Sapienza e dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con la partecipazione di importanti Enti ed Aziende del settore. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata il 15 Gennaio 2021. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito internet del MASTER di II livello in “Gestione dell’Aviazione Civile” (MAC): https://web.uniroma1.it/mastermac/en.

ROLLS-ROYCE RICONOSCIUTA PER GLI INVESTIMENTI IN INTELLIGENT MANUFACTURING – L’U.S. Department of Commerce/SelectUSA ha riconosciuto Rolls-Royce North America per i principali investimenti dell’azienda in intelligent manufacturing in tutto il paese. Phil Burkholder, Rolls-Royce, Executive Vice President, Global Defense Manufacturing, Assembly and Test, ha dichiarato: “Rolls-Royce è lieta di essere riconosciuta dall’U.S. Department of Commerce/SelectUSA per i continui investimenti e il miglioramento rivoluzionario nelle nostre manufacturing capabilities. Rolls-Royce è all’avanguardia in digital manufacturing e il nostro investimento di oltre 600 milioni di dollari in strutture e tecnologia a Indianapolis si è tradotto in una delle strutture più moderne ed efficienti. Queste capacità di produzione intelligenti ci aiutano a fornire soluzioni e prodotti all’avanguardia e competitivi in termini di costi, per supportare le missioni critiche dei nostri clienti giorno dopo giorno”. I miglioramenti negli ultimi cinque anni hanno incluso automated manufacturing, digital design and planning, upgrades in manufacturing methods and planning, portando a una maggiore efficienza e produttività. Oltre a completare il programma di modernizzazione a Indianapolis, Rolls-Royce ha anche avviato la modernizzazione delle strutture nelle naval locations della società a Walpole, MA, e Pascagoula, MS, nell’ultimo anno. Rolls-Royce ha quasi 6.000 dipendenti da costa a costa negli Stati Uniti.

NUOVA INIZIATIVA PER AIR FRANCE FOUNDATION – Air France Foundation e la Air France Indian Ocean regional division hanno organizzato una raccolta di giocattoli con l’Air France staff a Saint-Denis de la Réunion. Alla distribuzione dei giocattoli per i bambini prenderà parte uno speciale equipaggio composto da Amici e Ambasciatori della Air France Foundation. Il progetto, finanziato dalla Air France Foundation, contribuisce a rafforzare il sostegno ai bambini bisognosi attraverso vari laboratori. L’associazione Case Marmaillons si impegna a migliorare l’integrazione sociale dei bambini attraverso laboratori di lettura, racconti, filastrocche e teatro. Le loro azioni consentono inoltre ai genitori di comprendere meglio il loro ruolo, promuovendo così l’integrazione sociale ed educativa dei bambini. Case Marmaillons è un’associazione che accoglie bambini bisognosi di età inferiore ai 6 anni, nonché i loro genitori, in un centro di accoglienza situato a Saint Pierre, Reunion Island. Air France Foundation è stata fondata nel 1992 da Air France. Pioniera nel campo delle fondazioni aziendali, ha scelto di sostenere i bambini in difficoltà, una causa che sta a cuore al personale della compagnia. Da più di ventotto anni studia, seleziona e finanzia progetti educativi a favore di bambini ammalati, portatori di handicap e gravemente svantaggiati, nonché progetti a favore dell’educazione ambiantale nei paesi in cui opera Air France. Dal 1992 Air France Foundation ha finanziato 1.516 progetti.

ANA LANCIA LA 2021 PREMIUM MEMBER STATUS CAMPAIGN – All Nippon Airways (ANA) ha dato il via alla sua Premium Member Status campaign 2021. La campagna durerà un anno fino al 15 dicembre 2021 e ANA sarà la prima compagnia aerea al mondo a lanciare un’iniziativa in cui il Premium Member Status level può essere raggiunto attraverso la combinazione di una varietà di servizi, oltre al metodo di qualificazione convenzionale dei viaggi in aereo. In precedenza, il Premium Member Status era determinato esclusivamente dal numero di punti premium guadagnati con i voli. La nuova campagna per il 2021 consentirà agli utenti di acquisire il Premium Member Status utilizzando i vari servizi ANA disponibili in più punti di contatto della loro vita quotidiana, oltre all’accumulo preesistente su ogni volo. L’obiettivo principale di questa nuova iniziativa è fornire ai clienti maggiori opportunità di ottenere il Premium Member Status in mezzo a una diminuzione delle opportunità di volo a causa dell’impatto del COVID-19, ed è l’ultima aggiunta ai piani di ANA sulla digitalizzazione. Fornendo ai clienti questa campagna, ANA spera che più utenti trarranno vantaggio dal Premium Member Status e godranno dei servizi di ANA in più aree della loro vita quotidiana.

ANA LANCIA I BOEING 777 FREIGHTER FLIGHTS TRA TOKYO NARITA E BANGKOK – ANA ha lanciato i Boeing 777 Freighter Flights tra Tokyo Narita e Bangkok, rappresentando la prima volta in cui un Freighter Aircraft viene utilizzato per Southeast Asian Routes. In risposta all’aumento della cargo demand, ANA utilizzerà questo aereo per quattro viaggi di andata e ritorno sulla rotta Tokyo Narita – Bangkok. I primi voli di andata e ritorno si sono svolti il 10 e l’11 dicembre, operati a pieno regime. A dicembre ANA prevede di operare un record di 2.296 cargo flights.

GE FORNISCE A FINCANTIERI LA LM2500+G4 GAS TURBINE PER LA U.S. NAVY NEXT GENERATION FFG 62 – GE ha annunciato un contratto per fornire a Fincantieri una turbina a gas aeroderivata GE LM2500+G4 per alimentare la fregata di classe Constellation (FFG 62) della Marina degli Stati Uniti. GE fornirà anche gli skid ausiliari della turbina a gas (electric start, fuel forwarding and water wash systems) e il gas turbine control system. La nuova U.S. Navy Constellation class si basa sul collaudato progetto FREMM di Fincantieri, già in funzione a bordo delle fregate classe Carlos Bergamini della Marina Militare italiana (10-ship program). Le fregate della U.S. Navy saranno dotate della stessa turbina a gas GE LM2500+G4 ad alta densità di potenza in un COmbined Diesel eLectric And Gas turbine (CODLAG) propulsion system. Il business delle turbine a gas di GE fa parte di GE Aviation e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di sistemi e soluzioni per la propulsione, comprese le turbine a gas aeroderivate che vanno da 6.100 a 70.656 cavalli di potenza / da 4,6 a 52,7 megawatt.

L’EMIRATES FLIGHT TRAINING ACADEMY CELEBRA LA SUA PRIMA GRADUATION CEREMONY – Emirates Flight Training Academy (EFTA) ha tenuto la sua prima graduation ceremony in assoluto per 25 piloti cadetti che hanno completato il suo rigoroso programma di addestramento. Alla cerimonia hanno partecipato lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group, i dirigenti di Emirates, nonché rappresentanti del governo di Dubai. La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming per le famiglie e gli amici dei cadetti per mostrare virtualmente il loro sostegno. I futuri aviatori sono stati sottoposti a oltre 1.100 ore di addestramento a terra, insieme a 315 ore di istruzione di volo (incluso il volo al simulatore), per ottenere la Integrated Air Transport Pilot Licence, mentre ora proseguono per completare il loro Type Rating. Ahmed bin Saeed Al Maktoum ha commentato: “Oggi riconosciamo il duro lavoro e gli straordinari risultati dei nostri cadetti mentre si imbarcano nella fase successiva del loro viaggio. L’istruzione di livello mondiale e la formazione integrata forniti all’EFTA non solo hanno fornito ai nostri cadetti le capacità tecniche necessarie per la professione, ma anche la passione e l’entusiasmo che saranno le basi per le loro future carriere”. Il Capitano Abdulla Al Hammadi, Vice President Emirates Flight Training Academy, ha detto: “Il 2020 è stato un anno come nessun altro, durante il quale i 25 cadetti hanno superato ogni ostacolo sul loro cammino per raggiungere il traguardo. Sono veramente colpito dalla determinazione dimostrata da ognuno di loro nel raggiungere questo obiettivo”. Situata a Dubai South, la Emirates Flight Training Academy è stata lanciata da Emirates nel 2017 per qualificare i cittadini degli Emirati Arabi Uniti e gli studenti internazionali a diventare piloti. L’Accademia combina tecnologie di apprendimento all’avanguardia e una moderna flotta di 27 training aircraft (Cirrus SR22 G6 single-engine piston aircraft e Embraer Phenom 100EV very light jet aircraft) per addestrare cadetti senza precedenti conoscenze di volo.

BOEING: MESSAGGIO DEL CEO CONDIVISO CON I DIPENDENTI – Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha condiviso un messaggio con i dipendenti. Tra le altre cose afferma: “Quando la pandemia COVID-19 ha iniziato ad avere un impatto sull’economia globale all’inizio di quest’anno, abbiamo avviato una serie di azioni decisive per assistere i nostri clienti e membri del team e anche per supportare in modo significativo le nostre comunità durante un periodo difficile. Mentre iniziamo a mobilitarci a sostegno della distribuzione di un vaccino, potrebbero essere necessari altri tre anni prima di ottenere un pieno recupero. Nel corso della nostra storia abbiamo già navigato su un terreno incerto e ogni volta abbiamo realizzato nuove opportunità abbracciando nuove idee. In questo contesto, dobbiamo continuare a intraprendere azioni proattive per posizionare la nostra azienda in modo che sia più snella e più agile con la ripresa del mercato. Di conseguenza, il prossimo anno non assegneremo un aumento di merito annuale a dirigenti, manager e alla maggior parte dei dipendenti. Allo stesso tempo, continueremo a posizionare la nostra azienda a lungo termine. Ciò inizia con l’investimento nelle nostre persone, consentendo loro di apportare i cambiamenti che trasformeranno la nostra azienda. In riconoscimento di ciò, Boeing sta assegnando alla maggior parte dei teammates, esclusi i dirigenti e quelli coperti da un contratto sindacale, una sovvenzione una tantum di Restricted Stock Units (RSU), con il numero specifico di RSU determinato dal livello. Questo investimento significativo nelle nostre persone è una pietra miliare nel nostro settore e riflette la fiducia nel nostro futuro condiviso. Questo RSU award ha il potenziale per fornire valore significativamente oltre un tradizionale annual merit increase. Grazie ai nostri team che supporteranno il nostro lavoro mission-critical fino alla fine dell’anno. All’inizio del 2021, guardiamo al futuro con fiducia in tutto ciò che possiamo ottenere insieme”.