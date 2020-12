Leonardo: la AW139 offshore fleet cresce ulteriormente nel Nord Europa con una nuova consegna a WIKING Helikopter Service GmbH

Leonardo ha annunciato oggi che WIKING Helikopter Service GmbH ha preso in consegna un nuovo AW139 twin engine helicopter dallo stabilimento di Vergiate di Leonardo, espandendo ulteriormente una flotta esistente di tre aeromobili. L’elicottero sarà utilizzato per svolgere missioni di trasporto offshore a supporto delle operazioni del settore energetico nel Nord Europa.

WIKING è uno specialista del trasporto offshore nelle aree del Mar Baltico e del Nord da oltre 45 anni. Ha tre basi in Germania e due nel Regno Unito. La Società effettua anche sea pilot transfer, windmill engineer hoisting service e emergency medical service operations con la sua flotta di sette elicotteri di vario tipo.

“Il nostro programma di standardizzazione e modernizzazione della flotta lanciato alcuni anni fa sta aiutando a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e la crescita della nostra flotta di AW139 fornisce un valido supporto per questo obiettivo. La nostra decisione di sfruttare le capacità di missione, l’efficienza operativa e l’affidabilità impareggiabili nella sua categoria del popolare AW139 testimonia il nostro impegno a fornire il miglior livello di sicurezza, qualità e servizio in tutta la regione”, ha affermato Ernst Nassl, CEO Wiking Helikopter Service GmbH.

L’AW139 si è dimostrato estremamente popolare nella regione per compiti offshore, ricerca e soccorso, trasporto passeggeri e law enforcement. Il modello ha stabilito nuovi standard in termini di flight and mission technology, spazio e comfort in cabina, performance, sicurezza e affidabilità, nonché per l’introduzione di advanced support, maintenance and training services.

L’AW139 sta persino superando i severi requisiti del mercato energetico in evoluzione, con caratteristiche uniche tra cui una 60+ minutes run dry capable main gear box e full or limited ice protection system come opzione per volare in condizioni di ghiaccio note, per vere true all-weather operations. Ad oggi, quasi 1.200 AW139 sono stati ordinati da più di 280 clienti in oltre 70 nazioni per qualsiasi tipo di missione. La flotta globale di quasi 1.100 unità ha accumulato oltre 2,9 milioni di ore di volo fino ad oggi.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)