Qatar Airways accoglie il volo inaugurale di Air Canada da Toronto a Doha

Qatar Airways dà il benvenuto al volo inaugurale di Air Canada da Toronto a Doha, stabilendo l’Hamad International Airport come l’unico aeroporto del Medio Oriente ad essere operato con un servizio di linea da un vettore nordamericano. Il volo è stato accolto con un water cannon salute e una cerimonia del taglio del nastro alla presenza di Stefanie McCollum, Ambasciatore del Canada in Qatar, insieme al Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker e all’Hamad International Airport Chief Operating Officer Engr. Badr Mohammed Al Meer.

Il volo inaugurale di oggi segna il primo volo in assoluto di Air Canada per Doha e significa l’ulteriore rafforzamento delle relazioni tra il Canada e lo Stato del Qatar. Qatar Airways e Air Canada hanno recentemente firmato un accordo di code-share applicabile ai viaggi tra Doha e Toronto. L’accordo consentirà ai passeggeri di entrambe le compagnie aeree di godere di one stop connections da e per Toronto attraverso l’Hamad International Airport e in seguito verso più di 75 destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente.

L’Ambasciatore del Canada in Qatar, Ambassador Stefanie McCollum, ha dichiarato: “È meraviglioso essere qui per assistere e accogliere il volo inaugurale di Air Canada per Doha. È un altro esempio tangibile dei crescenti legami commerciali e sociali tra i nostri due paesi. Il Qatar è un partner importante per il Canada e la connettività fornita da questi voli è un’altra evoluzione positiva nelle nostre forti relazioni bilaterali”.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Sono estremamente lieto di questo forte rapporto che Qatar Airways ha con Air Canada sotto la guida pionieristica del mio amico, Calin Rovinescu, che ha messo il marchio forte di Air Canada sulla mappa mondiale dell’aviazione. Air Canada, una delle compagnie aeree di maggior successo in Nord America, aggiungerà un enorme valore alla rete in espansione di Qatar Airways. Il Canada è un mercato strategicamente importante per Qatar Airways e questo servizio integrerà il nostro attuale servizio quattro volte alla settimana per Montreal e fornirà ai nostri viaggiatori opzioni aggiuntive quando pianificano viaggi da e per il Canada. Non vediamo l’ora di sfruttare i nostri punti di forza complementari per aumentare la scelta per le nostre migliaia di passeggeri e consentire una connettività fluida verso un numero significativo di nuove destinazioni, in particolare in Africa, Asia e Medio Oriente”.

Calin Rovinescu, Air Canada President and Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Sono lieto di rafforzare il nostro rapporto con Qatar Airways, una delle migliori compagnie aeree del mondo, che consentirà ad Air Canada di rispondere meglio alle mutevoli tendenze della domanda. Mentre Air Canada ricostruisce la sua rete globale, stiamo sviluppando strategicamente nuove rotte e orientandoci verso mercati che soddisfano la crescente popolazione multiculturale del Canada. Poiché un numero sempre maggiore di clienti riprenderà i viaggi internazionali l’anno prossimo, questo accordo rafforzato consentirà ai canadesi opzioni più convenienti per visitare familiari e amici, oltre che di aprire nuove eccitanti destinazioni. Sono particolarmente grato al mio buon amico, Akbar Al Baker, per la calorosa accoglienza che ha offerto ad Air Canada a Doha”.

Engr. Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer Hamad International Airport, ha dichiarato: “Hamad International Airport ha avuto successo nel continuare a fornire i suoi servizi pluripremiati al mondo per garantire la connettività globale. Con l’obiettivo di garantire la scelta, la flessibilità e il benessere emotivo dei passeggeri, siamo lieti di estendere la nostra offerta di comodità e accessibilità ai passeggeri Air Canada”.

L’Hamad International Airport beneficia della sua posizione strategica, poiché l’80% della popolazione mondiale si trova a un volo di sei ore da HIA, che offre opzioni di collegamento convenienti per i viaggiatori globali.

Qatar Airways ha iniziato a volare in Canada nel giugno 2011 con tre voli settimanali per Montreal che si sono espansi a quattro settimanali nel dicembre 2018. La compagnia aerea ha lavorato a stretto contatto con il governo del Canada e le sue ambasciate in tutto il mondo durante la pandemia, operando temporaneamente tre servizi settimanali per Toronto oltre ai voli charter per Vancouver per aiutare a portare più di 40.000 passeggeri a casa in Canada.

L’investimento strategico di Qatar Airways in una varietà di aeromobili bimotore a basso consumo di carburante, inclusa la più grande flotta di aeromobili Airbus A350, le ha consentito di continuare a volare durante questa crisi e la posiziona perfettamente per guidare la ripresa sostenibile dei viaggi internazionali. La compagnia aerea ha recentemente preso in consegna tre nuovi aeromobili Airbus A350-1000 all’avanguardia, aumentando la sua flotta totale di A350 a 52 con un’età media di soli 2,6 anni. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha messo a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista ambientale utilizzare un velivolo quadrimotore così grande nel mercato attuale. Qatar Airways ha anche recentemente lanciato un nuovo programma che consente ai passeggeri di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione.

Entro la fine della stagione invernale IATA, Qatar Airways prevede di ricostruire la sua rete verso 126 destinazioni di cui 20 in Africa, 11 nelle Americhe, 42 in Asia-Pacifico, 38 in Europa e 15 in Medio Oriente. Molte città saranno servite con un programma intenso con frequenze giornaliere o più.

Air Canada è la più grande compagnia aerea domestica e internazionale del Canada. La compagnia è tra le 20 più grandi al mondo e nel 2019 ha servito oltre 51 milioni di clienti. Classificata come high quality Four-Star airline by Skytrax, Air Canada è stata anche premiata come 2019 Best Airline in North America.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)