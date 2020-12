News Brevi – 17.12.2020

WIZZ AIR: OFFERTA LAMPO CON IL 40% DI SCONTO SU UNA SELEZIONE DI VOLI – Wizz Air propone oggi un’offerta lampo per organizzare una vacanza durante le festività e grazie alla quale si potranno acquistare voli selezionati, scontati del 40%, fino al 15 gennaio 2021. La promozione si applica a qualsiasi cliente per tutte le prenotazioni effettuate online su wizzair.com oppure attraverso la mobile app. Poiché il viaggio può essere effettuato fino al 15 gennaio, questa promozione offre l’opportunità di prenotare voli per le vacanze invernali e l’inizio del 2021. I biglietti saranno acquistabili fino alla mezzanotte del 17 dicembre per volare su alcuni voli selezionati dell’intero network di Wizz Air. Wizz Air incoraggia i clienti ad aggiungere WIZZ Flex alla loro prenotazione. In questo modo i passeggeri possono essere certi che, se le circostanze cambiassero, o se desiderassero semplicemente viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Lo sconto del 40% si applica alle tariffe, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 40% si applica solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e nell’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. La promozione è valida il 17 dicembre dalle 00:00 alle 23:59 CET. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 15 gennaio 2021. Il prezzo è valido solo per le prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo.

ANA MIGLIORA MIGLIORA I SUOI SFORZI PER LA SICUREZZA SANITARIA – All Nippon Airways (ANA) collaborerà con la società di consulenza medica Nihon Stery per rafforzare ulteriormente ANA Care Promise e altri protocolli di sicurezza relativi a COVID-19. La partnership garantirà ad ANA l’accesso alle più recenti informazioni scientifiche e mediche, in modo che le sue procedure di sicurezza rimangano aggiornate e siano in grado di operare con la massima efficacia. Nihon Stery eseguirà una valutazione completa delle procedure ANA per fornire raccomandazioni su come garantire al meglio la sicurezza e il comfort di tutti i passeggeri e dipendenti ANA. “Con la realtà della situazione COVID-19 e il suo impatto monumentale su ogni compagnia aerea del mondo, dobbiamo rivalutare continuamente le nostre pratiche per operare in modo sicuro e responsabile”, ha affermato l’Executive Vice President Hideki Kunugi. “Sono orgoglioso del ruolo di leadership che ANA ha assunto nella creazione di protocolli di sicurezza che vanno oltre gli standard del settore e non vedo l’ora di lavorare con Nihon Stery per migliorare ulteriormente i nostri sforzi”.

QANTAS SIGLA ACCORDO CON FEDEX – TNT Australia, FedEx Express group company e sussidiaria di FedEx Corp, ha firmato un nuovo accordo di sei anni con Qantas Freight per domestic freight services in Australia. L’accordo con Qantas Freight supporterà FedEx nel mantenere i critical domestic business-to-business (B2B) freight volumes in diversi settori in crescita, tra cui minerario, edile, medico e farmaceutico. Catriona Larritt, Executive Manager of Qantas Freight, ha affermato che il nuovo accordo arriva in un momento in cui la domanda per freight services è più alta che mai: “Qantas ha una relazione di lunga data con FedEx e TNT in Australia. Man mano che FedEx e TNT si uniscono in Australia, il nostro accordo esteso aiuterà a soddisfare la domanda continua. Insieme, lavoreremo per assicurarci di soddisfare le esigenze dei clienti ora e in futuro”.

AIR FRANCE SI PREPARA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE – Con le festività natalizie a pochi giorni di distanza, tutto il personale di Air France è pronto per accogliere i clienti della compagnia aerea e accompagnarli durante il viaggio. Air France si impegna a garantire ai propri clienti le migliori condizioni di salute e sicurezza possibili implementando misure eccezionali in aeroporto e a bordo. Queste misure sanitarie sono integrate da misure commerciali completamente flessibili che consentono ai clienti di pianificare il loro viaggio con la massima tranquillità. In considerazione dell’attuale situazione sanitaria, Air France ha deciso di estendere queste misure fino al 30 settembre 2021. Ogni biglietto è completamente modificabile o rimborsabile, gratuitamente e senza prova, fino al giorno della partenza, per viaggi fino al 30 settembre 2021. Infine, Air France offre ai propri clienti la possibilità di stipulare un’assicurazione Covid-19 per coprire i costi aggiuntivi in caso di quarantena. Prima di qualsiasi viaggio, i clienti sono invitati a consultare airfrance.traveldoc.aero per i dettagli su eventuali restrizioni e condizioni di viaggio imposte dalle autorità a destinazione. Le misure attuate da Air France vengono adattate regolarmente in base ai cambiamenti della situazione sanitaria.

EASA PUBBLICA IL REGOLAMENTO PER DRONE SERVICES DELIVERIES – EASA ha pubblicato il quadro normativo completo che definisce i parametri per i servizi dei droni come la consegna dei pacchi nelle aree urbane, l’ispezione delle linee ferroviarie e elettriche o la consegna di forniture essenziali nelle zone di crisi. Il framework consente unmanned aircraft system (UAS) operations in urban environment classificati come medium risk nella categoria specifica. Comprende la decisione dell’Agenzia che modifica la metodologia di valutazione del rischio per quanto riguarda il volo su aree popolate e assemblee di persone e gli Airworthiness Standards noti come Special Condition Light UAS Medium Risk. Gli standard sono il risultato di una proposta pubblicata a luglio e tengono conto dei commenti ricevuti dagli stakeholder. Gli standard per le operazioni caratterizzate da un rischio elevato nella categoria specifica dovrebbero essere pubblicati da EASA nel 2021. “Con la pubblicazione di questi documenti, gli operatori di droni europei possono ora utilizzare i droni in sicurezza nelle aree popolate”, ha affermato Patrick Ky, EASA Executive Director. “Questo è motivo di preoccupazione e interesse per molti cittadini europei e siamo lieti di disporre ora del quadro normativo necessario per consentire all’industria di andare avanti e implementare nuove soluzioni innovative”. Per completare il pacchetto l’EASA fornirà presto ulteriore materiale che affronta un approccio proporzionato a type certification, approval of design organizations and continuing airworthiness, già applicabile con l’attuale quadro, per i droni operati nella specifica categoria di rischio medio. Queste regole chiare significano che l’industria dei droni può stimare il costo delle proprie attività e definire il proprio piano aziendale. Sono ora disponibili tutti gli elementi per attuare il nuovo regolamento UE sui droni, che diventerà applicabile dal 31 dicembre 2020.

KLM- AMSTERDAM SCHIPHOL – BARIN: RACCOMANDAZIONI AI VIAGGIATORI – Amsterdam Airport Schiphol, KLM Royal Dutch Airlines e BARIN informano: “Stiamo affrontando enormi sfide in questi tempi di COVID-19. Ci riguarda tutti. Il governo olandese ci esorta a non viaggiare a meno che non sia assolutamente necessario. L’aeroporto di Amsterdam Schiphol e le compagnie aeree stanno facendo tutto il possibile per rendere il viaggio responsabile e sicuro. Stiamo impiegando personale aggiuntivo, facendo del nostro meglio per assicurarci che i viaggiatori mantengano le distanze l’uno dall’altro in aeroporto e distribuendo i voli durante l’intera giornata. Esortiamo i nostri viaggiatori ad aderire alle misure di sicurezza. Mantieni una distanza di 1,5 metri, lavati le mani regolarmente, non viaggiare se hai sintomi e indossa una maschera per il viso a Schiphol e a bordo dell’aereo. Invitiamo inoltre caldamente le persone che accompagnano i viaggiatori in aeroporto a non entrare nel terminal. Monitoreremo rigorosamente il rispetto di queste misure. In questo modo, lavoriamo insieme per garantire che i viaggi necessari possano andare avanti e che i collegamenti per passeggeri e merci, che sono così importanti per i Paesi Bassi, possano essere mantenuti”.

BRITISH AIRWAYS INIZIA IL 2021 CON UN’OFFERTA – British Airways dà il via al 2021 in grande stile con il lancio dei suoi saldi di gennaio, offrendo ai clienti l’opportunità di prenotare una vacanza. La compagnia aerea offre ottime offerte su voli e vacanze verso oltre 100 destinazioni in tutto il suo network globale, con date di viaggio disponibili per tutto il 2021. Per capitalizzare l’offerta, i clienti devono prenotare entro il 2 febbraio 2021. I clienti che prenotano possono farlo con assoluta fiducia, grazie alla politica di prenotazione flessibile della compagnia aerea. I clienti possono scambiare la loro prenotazione con un voucher o spostare le date senza incorrere in una commissione di modifica. I clienti di British Airways Holidays hanno inoltre accesso a una serie di opzioni di prenotazione flessibili aggiuntive. La sicurezza è al centro dell’attività di British Airways e la compagnia aerea ha introdotto una serie di misure protettive a terra e in volo per mantenere al sicuro i propri clienti e l’equipaggio. Andrew Brem, Chief Commercial Officer, British Airways, ha dichiarato: “Per celebrare la fine di questo anno senza precedenti e guardare con ottimismo al 2021, abbiamo lanciato i nostri saldi di gennaio. Abbiamo dei prezzi molto speciali e speriamo che i viaggiatori approfittino di queste fantastiche offerte, insieme alle nostre politiche di prenotazione flessibili, e mettano in agenda quel meritato viaggio del 2021”.

AMERICAN AIRLINES: TRAVEL ALERT WINTER STORM GAIL – American sta monitorando da vicino la tempesta invernale Gail, che dovrebbe colpire la costa orientale degli Stati Uniti questo pomeriggio, portando forti nevicate, forti venti e pioggia. La sicurezza dei clienti e dei membri del team è la priorità numero uno della compagnia aerea e il team rimarrà in contatto con le persone colpite. Di conseguenza, American ha emesso un avviso di viaggio per 37 aeroporti in 13 stati e Washington, DC, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono influenzati di riprenotare senza costi di modifica. I clienti possono riprogrammare il loro viaggio su aa.com o contattando l’ufficio prenotazioni. Se un cliente sceglie di non volare da/verso un aeroporto coperto dall’avviso, American rinuncerà alle spese di modifica per viaggi futuri. I clienti sono inoltre incoraggiati a controllare lo stato del loro volo su aa.com.

IATA CHIEDE ALLE AUTORITA’ DI RIAPRIRE LA CONNETTIVITA’ TRA PANAMA E VENEZUELA – IATA chiede alle autorità aeronautiche di Panama e Venezuela di ristabilire urgentemente i servizi aerei tra i due paesi, a seguito della sospensione dei voli dal 13 dicembre 2020. “Questa interruzione non poteva arrivare in un momento peggiore. Anche prima della pandemia COVID-19, il Venezuela aveva una connettività aerea internazionale molto limitata. I voli da e per Panama sono recentemente ripresi e sono diventati un’ancora di salvezza sia per i passeggeri che per le merci. Interrompere questo collegamento prima delle festività natalizie e quando la domanda di carichi farmaceutici necessari per combattere la pandemia è ai massimi storici, avrà conseguenze disastrose. I piani di viaggio delle persone saranno gravemente interrotti, con molti che si troveranno bloccati, mentre i carichi essenziali non potranno essere trasportati o subiranno enormi ritardi”, ha affermato Peter Cerdá, IATA’s Regional Vice President, The Americas. “Comprendiamo perfettamente che i governi stanno dando la priorità alla protezione delle persone da COVID-19. Tuttavia, l’industria aeronautica ha collaborato con organizzazioni globali come ICAO e OMS per garantire che l’aviazione possa funzionare in sicurezza durante la pandemia. IATA ha collaborato con le autorità competenti in tutta l’America Latina per garantire che le frontiere possano essere riaperte in sicurezza per i viaggi aerei ed è pronta ad assistere nell’attuazione di misure allineate a livello globale che consentiranno la riapertura dell’essenziale corridoio aereo Panama – Venezuela”, ha continuato Cerda.

PIA RICONSEGNA UN ATR 72-500 A ABRIC LEASING – ABRIC Leasing ha accettato di stipulare un conditional settlement agreement per la riconsegna anticipata di un aeromobile ATR 72-500 con Pakistan International Airlines (“PIA”). L’aereo è uno dei quattro velivoli ATR 72-500 attualmente in leasing da ABRIC Leasing e gestiti da ACIA Aero Leasing. La risoluzione anticipata è soggetta al fatto che PIA soddisfi determinate condizioni stabilite nel contratto. Il CEO di ACIA, Mick Mooney, ha dichiarato: “L’impatto del COVID è stato dannoso per la maggior parte delle compagnie aeree e PIA non fa eccezione. Abbiamo una forte partnership con PIA che speriamo possa continuare per molti anni nel futuro. Per sostenerli in questo momento, abbiamo concordato di accettare uno degli aeromobili in anticipo, a patto che le condizioni dell’accordo siano soddisfatte”. Dopo la redelivery maintenance, l’aereo andrà in long term lease in Africa orientale a partire da aprile 2021. I restanti tre aeromobili rimarranno con PIA per il resto dei rispettivi termini di leasing. Fondato oltre 20 anni fa, ACIA Aero Leasing è un regional aircraft lessor con uffici in Irlanda, Mauritius, Francia e Sud Africa. ACIA Aero Leasing gestisce un attuale portafoglio di oltre 50 regional passenger and freighter aircraft, che sono in leasing ad operatori in Africa, Asia, Europa e Sud America.