ÖAMTC Air Rescue avvia la modernizzazione della flotta con cinque elicotteri Airbus H135

Airbus Helicopters e ÖAMTC Air Rescue hanno firmato un firm contract per l’acquisto di cinque H135. La consegna del primo elicottero di questo contratto è prevista per l’inizio del 2022.

“Le nostre missioni impegnative richiedono i più moderni elicotteri disponibili per migliorare la nostra capacità per critical missions, ad esempio durante la notte. Operiamo con l’H135 da più di 20 anni e non vediamo l’ora di beneficiare dei vantaggi offerti dalla versione Helionix”, ha affermato Reinhard Kraxner, CEO di ÖAMTC Air Rescue. “Il pilot workload ridotto combinato con il 4-axis autopilot sarà una risorsa preziosa a bordo per i nostri equipaggi, che soccorrono i pazienti spesso in ambienti difficili”.

“Ringraziamo ÖAMTC Air Rescue per la loro continua fiducia in Airbus Helicopters e in particolare nell’H135”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H135 continua a dimostrare di essere il riferimento nell’air medical rescue in tutto il mondo”.

ÖAMTC Air Rescue opera 28 elicotteri H135 da 17 basi permanenti e 4 basi aggiuntive durante il periodo invernale in Austria. L’anno scorso l’operatore ha svolto più di 20.000 missioni, con una media di 52 missioni al giorno.

L’H135 è l’elicottero di riferimento per gli helicopter emergency medical service operators. Combina una cabina ampia con performance, range e payload capacity eccellenti, oltre a bassi livelli di rumorosità. Le porte laterali scorrevoli di grandi dimensioni e le rear clamshell doors consentono un carico / scarico rapido dei pazienti, con ulteriore sicurezza durante le operazioni a terra fornita dal Fenestron tail rotor, firma di Airbus.

Oltre al 4-axis autopilot, Helionix offre un innovativo cockpit layout che aiuta ad aumentare la situational awareness. Progettato con tre large electronic displays, il cockpit è Night Vision Goggle compatible e include un First Limit Indicator che evidenzia gli engine instrument data appropriati per il pilota in un indicatore.

Ad oggi, più di 1.400 elicotteri della famiglia H135 sono stati consegnati in tutto il mondo con oltre 5,6 milioni di ore di volo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: ÖAMTC – Robert Schornsteiner / Airbus)