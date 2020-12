Héli-Union acquisisce due elicotteri Airbus H160

Airbus Helicopters e il suo storico partner Héli-Union hanno firmato un contratto per l’acquisto di due multi-mission H160, in grado di operare un’ampia gamma di operazioni.

“Siamo entusiasti di essere uno dei primi clienti dell’H160 e ampliare così la nostra flotta di 40 elicotteri. Crediamo che questo programma avrà un grande futuro sia nel settore civile che in quello della difesa e siamo lieti di essere un attore della sua crescita”, ha dichiarato Patrick Molis, CEO di Héli-Union

“Siamo orgogliosi che Héli-Union, con la sua vasta esperienza a livello mondiale, soprattutto nel trasporto offshore, abbia scelto l’H160 per potenziare la sua flotta di elicotteri Airbus”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H160 non solo innalza il livello di sicurezza, grazie alle sue numerose peculiarità per l’assistenza ai piloti, ma il suo ridotto consumo di carburante porta sul mercato la necessaria competitività operativa, oltre a una minore carbon footprint”, ha aggiunto.

Con 68 brevetti, l’H160 integra le ultime innovazioni tecnologiche di Airbus Helicopters volte ad aumentare la sicurezza e il comfort. Le Blue Edge blades e il largest shrouded Fenestron tail rotor assicurano bassi livelli di rumorosità e forniscono allo stesso tempo performance di alto livello. Le dimensioni compatte dell’elicottero saranno un ulteriore vantaggio per l’atterraggio sulle piattaforme petrolifere. L’H160 è progettato come un multi-mission helicopter per tutte le principali operazioni aeree, come offshore transportation, emergency medical services, search and rescue e altre missioni di servizio pubblico. La sua flessibilità intrinseca si adatta a tutti i tipi di operazioni in tutto il mondo.

Héli-Union opera attualmente una flotta di circa 20 elicotteri Airbus delle famiglie Dauphin, H225 e H145 e mantiene un’ampia gamma di prodotti Airbus Helicopters conto terzi, ad esempio per operatori civili o della difesa.

Héli-Union è un operatore francese con 60 anni di esperienza nel supporto tecnico e logistico a varie organizzazioni civili e militari in tutto il mondo. Attivo in diversi mercati nel supporto alle attività dei velivoli civili e di Stato in Francia e all’estero, nella gestione di elicotteri in vari paesi, nonché nella formazione di piloti e tecnici, Héli-Union è in grado di offrire ai propri clienti una soluzione chiavi in mano per l’acquisizione di nuovi mezzi aerei e il dispiegamento di operazioni aeree. Héli-Union si posiziona quindi come partner globale, offrendo un’ampia gamma di servizi per supportare i propri clienti nell’implementazione di air services.

