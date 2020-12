World-class Reliability per i motori Pratt & Whitney GTF

Pratt & Whitney ha annunciato che i motori GTF che alimentano la famiglia A320neo hanno raggiunto un world-class engine dispatch reliability rate del 99,98%. Il motore GTF alimenta più di 900 aeromobili di quasi 50 compagnie aeree e tre famiglie di aeromobili: Airbus A320neo, Airbus A220 ed Embraer E-Jets E2. I motori GTF hanno risparmiato oltre 400 milioni di galloni di carburante e oltre 3,8 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio da quando sono entrati in servizio nel 2016.

“Grazie agli upgrades completati in stretto coordinamento con i nostri clienti nel 2020, i motori GTF per la famiglia A320neo stanno ora offrendo un’affidabilità leader del settore”, ha affermato Carroll Lane, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Quando si combina questo con la nostra migliore efficienza nei consumi e le basse emissioni di carbonio, è facile capire perché le flotte alimentate da GTF hanno visto un elevato utilizzo mentre il settore inizia a riprendersi”.

“La flotta ha raggiunto un livello eccezionale di operational performance: gli aeromobili della famiglia A320neo con motori GTF hanno effettuato in media più voli e più ore al giorno rispetto ad aeromobili comparabili”, afferma Pratt & Whitney.

“La famiglia A320neo con motore GTF sta attualmente operando a circa il 90% dei suoi livelli di utilizzo pre-pandemia”, ha aggiunto Lane. “Anche gli A220, E190-E2 e E195-E2 hanno dimostrato il loro valore con i nostri clienti, con le compagnie aeree che dipendono da loro per il giusto mix di capacità, range ed economia. Questi velivoli hanno operato a circa l’80% dell’utilizzo pre-COVID durante gran parte della crisi”.

Pratt & Whitney ha ottenuto questo risultato approfittando del tempo di inattività offerto dalla crisi, durante il quale la società ha sviluppato “quick turn” shop visit capability per integrare gli upgrades dei prodotti in un service network in rapida crescita. Quest’anno la società ha annunciato che quattro nuove strutture si sono unite al GTF MRO Network: Aircraft Maintenance and Engineering Corporation (Ameco) Beijing, MTU Maintenance Zhuhai, OGMA in Portogallo e China Airlines a Taiwan. Air India Engineering Services Limited (AIESL) è stata annunciata come provider of maintenance services a supporto degli operatori GTF in India e nella regione circostante. Inoltre, due network facilities hanno completato le prime engine overhauls: Delta TechOps negli Stati Uniti e EME AERO in Polonia.

Nel 2020 l’azienda ha anche accolto nuovi clienti nella crescente famiglia GTF. Questi includono Aegean Airlines, China Express Airlines, Middle East Airlines e SWISS, ciascuna delle quali ha preso in consegna il suo primo GTF-powered A320neo family aircraft, mentre Air Canada è entrata in servizio con il suo primo aeromobile A220 e Juneyao Air ha iniziato le operazioni con il suo primo aeromobile A320neo.

Da quando è entrata in servizio all’inizio del 2016, la famiglia di motori GTF ha mantenuto la capacità promessa di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio fino al 20% e di ridurre drasticamente le emissioni regolamentate e l’impronta acustica.

Pratt & Whitney ha inoltre annunciato che China Airlines si unirà al suo crescente network of shops che si occupano della manutenzione dei motori Pratt & Whitney GTF. Attraverso la sua MRO division, China Airlines fornirà engine maintenance, repair and overhaul (MRO) al motore PW1100G-JM per la famiglia Airbus A320neo presso la sua facility di Taiwan. La struttura offrirà funzionalità complete di smontaggio, montaggio e test.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a China Airlines nel GTF MRO Network”, ha affermato Dave Emmerling, vice president, Commercial Aftermarket at Pratt & Whitney. “Sono un fornitore di servizi MRO esperto e capace, pronto a investire e crescere. Il nostro rapporto con China Airlines risale a oltre 60 anni fa, quando iniziarono a operare aerei alimentati dai motori Pratt & Whitney Twin Wasp, e non vediamo l’ora che inizi questo nuovo capitolo della nostra storia”.

China Airlines ha ordinato fino a 30 Airbus A321neo con motore GTF. L’ordine include 25 aeromobili A321neo, con opzioni di acquisto per altri cinque aeromobili e rappresenta una combinazione di nuovi aeromobili acquistati da Airbus e aeromobili in leasing.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte del GTF MRO Network e di consolidare il nostro lungo rapporto con Pratt & Whitney”, ha affermato Houng Wang, Senior Vice President, China Airlines. “I motori GTF alimentano gli aerei che collegheranno l’Asia negli anni a venire e China Airlines è onorata di farne parte”.

La struttura di China Airlines diventerà la settima in Asia a supportare GTF MRO work, insieme ad Ameco e MTU Maintenance Zhuhai in Cina, Pratt & Whitney’s Eagle Services Asia (ESA) a Singapore, nonché IHI, KHI e MHIAEL in Giappone.

Il crescente GTF MRO network è composto dalle principali società MRO del settore. Ci sono nove GTF MRO engine centers attivi. Il GTF MRO Network fa parte delle soluzioni di assistenza EngineWise di Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)