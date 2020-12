News Brevi – 18.12.2020

AIR FRANCE-KLM GROUP RICEVE IL SUPPLIER COFFEE LINKS 2020 SUSTAINABILITY AWARD – Il Gruppo Air France-KLM, leader nella transizione ecologica del trasporto aereo e per il sedicesimo anno consecutivo sul podio del Dow Jones Sustainability Index (DJSI), ha ricevuto il Supplier Coffee Links 2020 – Sustainability Award da parte di Lavazza per il suo impegno nei confronti dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. “Questo riconoscimento da parte di una prestigiosa azienda italiana come Lavazza è per noi motivo di orgoglio e dimostra l’impegno quotidiano del Gruppo Air France-KLM verso la transizione ecologica del settore aereo e, in particolare, i nostri sforzi nello sviluppare e rendere più accessibile il SAF (Sustainable Aviation Fuel)”, commenta Nadia Azale, Direttore Vendite Air France-KLM per l’Italia.

BOEING AUMENTA LE SUE CAPACITA’ A CECIL FIELD – Boeing ha stipulato un 25-year lease agreement con Jacksonville Aviation Authority per aumentare le sue maintenance, repair and overhaul (MRO) operations presso il suo Cecil Field site, presso Cecil Airport. In base all’accordo, Jacksonville Aviation Authority (JAA) costruirà e affitterà a Boeing nuove strutture situate sul lato nord-est dell’aeroporto, vicino al sito MRO esistente di Boeing. La nuova costruzione ospiterà le operazioni in loco di Boeing e comprenderà quasi 270.000 piedi quadrati di spazio nell’hangar e oltre 100.000 piedi quadrati di uffici. I lavori di costruzione inizieranno nell’autunno del 2021 con una data di inizio delle operazioni pianificata nel gennaio 2024. “Questo investimento nel miglioramento delle strutture supporta la nostra capacità di fornire defense services work al Cecil Field e si allinea con gli sforzi di ottimizzazione dell’infrastruttura di Boeing”, ha affermato Warren Helm, Boeing Cecil Field site leader. “Collaboriamo continuamente con i nostri U.S. defense customers per garantire che le nostre capacità possano supportare i loro obiettivi”. Il Boeing Cecil Field è una delle strutture di lunga data dell’azienda. Dall’apertura nel 1999, i suoi dipendenti hanno mantenuto, modificato e aggiornato quasi 1.000 aeromobili per Navy and Marine Corps, inclusi F/A-18 A-D Hornet, F/A-18 E/F Super Hornet e EA-18G Growler. Ospita un Flight Control Repair Center che fornisce riparazioni strutturali alle F/A-18 A-F e EA-18G flight control surfaces, oltre a convertire i Super Hornet F/A-18 in flight demonstration aircraft per l’U.S. Navy’s Blue Angel squadron. Il supporto di Boeing per l’U.S. Air Force QF-16 program, che converte gli F-16 ritirati in autonomous aerial target, è anch’esso basato a Boeing Cecil Field.

ACIA AERO LEASING CONSEGNA UN ATR 72-212 LCD FREIGHTER A SOLENTA AVIATION – ACIA Aero Leasing ha consegnato un ulteriore ATR 72-212 LCD Freighter a Solenta Aviation. L’aereo sarà basato in Gabon e opererà rotte per il DHL West Africa network. Questa ultima conversione porta il total regional freighter aircraft portfolio di ACIA a 8 aeromobili, con ulteriori conversioni e acquisizioni di cargo pianificate per il 2021. Il CEO di ACIA, Mick Mooney, ha dichiarato: “COVID-19 ha causato alcune importanti sfide logistiche nel completare la conversione di questo velivolo e nel portarlo al cliente. Il team tecnico di ACIA ha fatto un lavoro fantastico affrontando questi problemi e lavorando con i nostri partner di Empire Aerospace e Solenta Aviation per ottenere la consegna dell’aereo”. Ha aggiunto: “Gestire questo conversion process di ATR aircraft “in-house”, dimostra ulteriormente la nostra capacità di gestire l’intero ciclo di vita degli aeromobili all’interno di ACIA Aero Capital group, il che ci offre flessibilità nel nostro portafoglio, come stiamo vedendo ora”. Fondato oltre 20 anni fa, ACIA Aero Leasing è un regional aircraft lessor con uffici in Irlanda, Mauritius, Francia e Sud Africa. ACIA Aero Leasing gestisce un attuale portafoglio di oltre 50 regional passenger and freighter aircraft, in leasing ad operatori in Africa, Asia, Europa e Sud America.

SAS FIRMA UN ACCORDO PER UN PRESTITO DA 1,5 MILIARDI DI NOK – SAS AB ha firmato un three-year term loan facility agreement da 1,5 miliardi di NOK, garantito al 100% dalla Norwegian Export Credit Guarantee Agency (GIEK). Da quando il governo norvegese ha annunciato garanzie di credito alle compagnie aeree, SAS ha collaborato con quattro banche nordiche e GIEK per chiarire i criteri e i termini delle garanzie. Il sistema di garanzia, che è stato approvato dall’EFTA Surveillance Authority e dal Parlamento norvegese, è stato implementato nel contesto della pandemia COVID-19 ed è inteso a sostenere la liquidità della compagnia aerea per garantire le operazioni in Norvegia. “Siamo lieti di essere stati in grado di firmare questa linea di prestito a termine con il supporto del governo norvegese. La struttura aumenta la nostra flessibilità finanziaria in un periodo di continua incertezza su quando la domanda si normalizzerà. Allo stesso tempo, continuiamo il nostro lavoro per ridurre i nostri costi, aumentare l’efficienza e adattare continuamente la nostra produzione alla domanda attuale”, afferma Magnus Örnberg, CFO di SAS.

LUFTHANSA TECHNIK: NOMINA PROVVISORIA NELL’EXECUTIVE BOARD – Con la partenza annunciata in precedenza di Constanze Hufenbecher e Antonio Schulthess dall’Executive Board of Lufthansa Technik AG alla fine dell’anno, il nuovo Executive Board department of Finance and Human Resources sarà inizialmente rilevato dal Chairman of the Executive Board, Johannes Bussmann, in via provvisoria dal 1° gennaio 2021. L’accordo transitorio si applicherà fino alla nomina di un nuovo head of the department. Il Supervisory Board deciderà su questa questione all’inizio del nuovo anno. A novembre il Supervisory Board ha deciso di ridurre le dimensioni dell’Executive Board e di modificare di conseguenza la struttura dei singoli dipartimenti. Nel corso di questa riorganizzazione, Constanze Hufenbecher come Chief Financial Officer e Antonio Schulthess come Chief Human Resources Officer hanno deciso di lasciare Lufthansa Technik alla fine dell’anno per perseguire nuove sfide imprenditoriali. Johannes Bussmann come Chief Executive Officer e Soeren Stark come Chief Operating Officer rimarranno nell’Executive Board of Lufthansa Technik AG.

ICAO: PUBBLICATI I NUOVI MODEL UAS REGULATIONS – L’ICAO ha emesso questo mese nuovi model regulations per aiutare i paesi a stabilire e perfezionare le loro linee guida nazionali per domestic Unmanned Aircraft Systems (UAS) operations. Il nuovo model UAS guidance è stato progettato per fornire flessibilità in termini di contenuto e livelli di tolleranza al rischio, contribuendo a garantire la coerenza per le autorità di regolamentazione e gli operatori man mano che le tecnologie UAS avanzano. “I paesi possono scegliere di adottare i model regulations nella loro interezza, oppure scegliere tra le loro disposizioni per integrare i loro quadri di riferimento nazionali esistenti”, ha sottolineato Fang Liu, ICAO Secretary General. Stephen Creamer, ICAO Air Navigation Bureau Director, ha sottolineato che i Model UAS Regulations trarranno vantaggio dai significativi dati di sicurezza accumulati e dai principi di gestione della sicurezza che sono stati migliorati negli ultimi decenni. “Questi dati, insieme agli strumenti decisionali basati sul rischio come i model UAS regulations, rafforzeranno l’armonizzazione globale e amplieranno le opportunità per l’unmanned aviation in tutto il mondo”, ha affermato. Gli ICAO Model UAS Regulations coprono gli elementi essenziali di cui i paesi hanno bisogno in termini di UAS certification and safe operation, ma non affrontano le determinazioni locali sovrane relative alle sanzioni da imporre in risposta a violazioni locali, limiti di protezione della privacy, requisiti assicurativi, ecc. Disponibili per il download dal sito web dell’ICAO, i model UAS regulations verranno aggiornati regolarmente.

QANTAS ESPANDE IL SUO REGIONAL NETWORK IN AUSTRALIA – Qantas aggiunge oggi Merimbula alla sua mappa, operando voli diretti per Sydney per la prima volta, per soddisfare la forte domanda di viaggi nazionali. I voli iniziano mentre la compagnia aerea annuncia anche un’importante espansione alla sua rete regionale, con sette nuove rotte attraverso il Nuovo Galles del Sud, l’Australia Meridionale e Victoria, compresi i voli diretti da Merimbula a Melbourne che opereranno quattro giorni alla settimana da febbraio. I voli Merimbula-Sydney opereranno quattro giorni alla settimana con il turboprop Q300 da 50 posti della compagnia, aggiungendo più di 400 posti sulla rotta ogni settimana. In risposta alla forte domanda da quando la rotta Sydney-Merimbula è stata messa in vendita ad ottobre, Qantas ha confermato oggi che estenderà il servizio oltre il periodo iniziale di 14 settimane, con voli che dovrebbero operare almeno fino all’ottobre 2021. In totale Qantas volerà verso cinque destinazioni in più in Australia rispetto a prima del COVID (da 57 a 62). Le nuove rotte sono Sydney – Griffith, Melbourne – Newcastle, Melbourne – Merimbula, Melbourne – Mount Gambier, Melbourne – Wagga Wagga, Melbourne – Albury, Adelaide – Mount Gambier. I voli saranno in gran parte operati con turboprop Q300 da 50 posti della compagnia aerea.

IBERIA LANCIA LA SUA CAMPAGNA DI NATALE – Iberia ha lanciato la sua campagna di Natale, in cui sottolinea i grandi momenti di solidarietà, amore e amicizia che abbiamo vissuto nel 2020. “Questo Natale ha più senso che mai estendere i nostri migliori auguri ai clienti, ai dipendenti e a tutti i nostri compagni di viaggio. Anche in questi mesi difficili, tutti gli spagnoli hanno condiviso sensazioni ed emozioni indimenticabili, abbiamo riscoperto il valore delle piccole cose che ci daranno forza per volare nel 2021”, afferma Gemma Juncá, Direttore Marketing di Iberia. “La protagonista delle congratulazioni di Iberia è una valigia in cui viaggiano le emozioni vissute nel 2020, il sostegno e la solidarietà di tanti spagnoli durante i mesi della pandemia, il riconoscimento, l’amicizia più autentica, i momenti familiari e tutto ciò che ci fa volare, e che vogliamo continui ad accompagnarci l’anno prossimo per decollare di nuovo”.

IBERIA PREMIATA DALLA COMUNITA’ DI MADRID – Iberia ha ricevuto, dalle mani del Re Felipe VI, il premio della Confederación Empresarial de Madrid 2020, come compagnia emblematica della Comunità di Madrid, per i suoi 93 anni in cui collega Madrid e la Spagna con il mondo e per il suo ruolo di ambasciatore del marchio spagnolo. Durante la cerimonia di premiazione, Felipe VI ha sottolineato: “Dal 1927 Iberia porta l’immagine della Spagna e di Madrid nel mondo, contribuendo in modo decisivo a promuovere l’industria più importante del nostro Paese, il turismo. Nonostante i tempi turbolenti del settore, Iberia continuerà a portare la nostra bandiera e il nome del nostro Paese e della nostra città in tutto il mondo, al servizio di viaggiatori di tutte le nazionalità”. Il premio riconosce anche il contributo di Iberia alla crisi sanitaria che stiamo vivendo: la compagnia aerea ha operato più di 50 voli di rimpatrio in più di 20 paesi per riportare più di 15.000 persone alle loro case e quasi 100 voli per portare forniture mediche dalla Cina.