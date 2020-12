Boeing: primo High-Speed Taxi Test per il Loyal Wingman

Boeing Australia e la Royal Australian Air Force (RAAF) hanno completato il primo high-speed taxi test del Loyal Wingman, in preparazione del primo volo.

Il personale addetto ai test di Boeing ha monitorato le performance e la strumentazione del velivolo da una ground control station per verificarne la funzionalità, mentre raggiungeva accelerated speeds. L’aereo senza equipaggio è stato sottoposto a low-, medium-, and high-speed taxi testing in una remote test location in Australia.

“Il nostro programma di test sta procedendo bene e siamo soddisfatti dei dati dei ground test che abbiamo raccolto fino ad oggi”, ha affermato Paul Ryder, Boeing Flight Test manager. “Stiamo lavorando con l’Air Warfare Center per completare le final test verifications, per prepararci ai flight test nel nuovo anno”.

Boeing e la Royal Australian Air Force riprenderanno i final taxi test e i preparativi per il volo all’inizio del 2021.

Cath Roberts, RAAF Head of Air Force Capability Air Vice-Marshal, ha detto che vedere l’aereo di persona durante le prove a dicembre è stato straordinario: “C’è qualcosa di molto speciale nel testare un velivolo che porta la tecnologia a un livello superiore. È iconico a modo suo. L’entusiasmo dei Boeing and Air Force team mi ha ricordato i primi test della mia carriera. Questa è l’innovazione: lavorare insieme per ottenere molti primati”.

Più di 35 fornitori dell’Australian industry team hanno contribuito allo sviluppo del velivolo, incluso il partner di investimento BAE Systems Australia, che è stato integrato con il Boeing test team in loco.

“Solo nell’ultimo anno abbiamo fatto passi da gigante su questo aereo, portandolo da una fusoliera a un aereo finito che è stato sottoposto a test rigorosi”, ha affermato Shane Arnott, program director of the Boeing Airpower Teaming System. “Il nostro obiettivo ora è condurre un regime di flight test sicuro e protetto per il Loyal Wingman program”.

